Guverner na odlasku otkrio detalje krize koja je umalo srušila financijski sustav Hrvatske: "Takav pritisak nikad nisam doživio"

Boris Vujčić za nekoliko dana napušta HNB i i preuzima poziciju potpredsjednika Europske središnje banke (ECB). Dnevni urednik Nove TV, Marko Biočina, razgovarao je s njim o novoj adresi, krizama, inflaciji, ali i potencijalnom nasljedniku. Vujčić je rekao da će mu HNB svakako nedostajati.

"Ovo je prekrasna institucija, a ja bih rekao - još su bolji ljudi u njoj s kojima sam radio sve ove godine. Tako da će mi definitivno faliti. Ja sam proveo u njoj 30 godina, od toga 25 na rukovodećim funkcijama, kao zamjenik guvernera ili guverner. I nakon toga osjećate ovu kuću kao svoj dom. Ove ljude koji ovdje rade kao svoju familiju i kad odlazite naravno da vam to sve fali i da ćete osjećat da vam fali", ispričao je.

- Bilo je puno kriza: od Covida, Agrokora, ruske invazije, inflacije, do, u konačnici, uvođenja eura što je bio projekt sam za sebe. Kad Vam je bilo najteže?

"Najteži, možda trenutak ono kratkoročno je bio u proljeće 2020. Pritisak u tom trenutku na tečaj je bio takav kakav nikad u životu nisam doživio. I to je stvarno je bilo trenutaka, kad sam jedini put u svojoj karijeri, 30 godina ovdje i 25 godina na rukovodećem mjestu, se pitao da li možemo održati ga. Da ga nismo uspjeli održati, to bi bilo jako loše. Onda bi otišli u recesiju tek i došlo bi do problema u financijskom sustavu i tako dalje", odgovorio je Vujčić.

"Tad smo bili najbliže takvoj valutnoj krizi koju nismo imali od kada smo napravili stabilizacijski program. I tu nam je jako pomoglo da smo bili već pred ulaskom u tečajni mehanizam. Već smo bili na putu za euro", dodao je.

- Kad govorimo o ulasku u euro. Vaš veliki projekt, smatrate ga uspješnim procesom, no danas kad gledate u nazad sa tom naknadnom pameću, smatrate li da su neke stvari možda mogle biti napravljene drukčije, bolje, na nekakav kvalitetniji način?

"Mislim da ne, da je taj projekt napravljen izvrsno stvarno ja mislim da bolje ga se tehnički nije moglo napraviti i to je mišljenje i drugih koji su vidjeli kako smo ga napravili. To nam i iskustvo pokazuje, nismo imali baš nikakvih problema. Znamo iskustva drugih zemalja, pričao sam sa svim svojim kolegama koji su prije uvodili euro, tako da ja mogu reć da je ovaj projekt stvarno tehnički odrađen savršeno", poručio je.

- Pretpostavljam, da danas napravimo neku anketu s građanima, vrlo veliki broj njih bi povezao euro sa poskupljenjem, odnosno sa dolaskom inflacije. Jeste li možda mogli napraviti više, barem da se ta percepcija izbjegne?

"Možda se može napraviti uvijek više za percepciju, međutim ja sam se trudio uvijek objasniti - ono što je najbolji argument koji uvijek kažem je: Zemlje koje nisu uvele euro, znači Mađarska, Češka, Poljska, Rumunjska, Bugarska, koje su u EU, centralnoistočne europske usporedive zemlje, su imale višu stopu inflacije od Hrvatske. Znači, da je euro onda bi mi imali višu stopu od njih, a ne oni višu od nas koji nisu uvodili euro. Znači, nije euro, nego nešto drugo. A to drugo je jedan globalni skok inflacijski koji je pogodio sve i onda je digao stopu inflacije na te razine", odgovorio je Vujčić.

- Onaj savjet građanima: kupujte negdje gdje je jeftinije... Imate li neki novi savjet ili taj i dalje vrijedi?

"To je nešto što je prva godina studija ekonomije - što dovodi cijene u ravnotežu? Ponuda i potražnja. Jedino što može natjerati trgovce, jer bilo je puno ljutnje prema trgovcima - dižu cijene, dižu cijene, i dizali su cijene. Inflacija i proizlazi iz toga što trgovci dižu cijene. Jedino što tu može pomoći u smislu ponašanja nas kao potrošača jest da pokušavamo odbiti previsoko podizanje cijena. Ako se to dogodi, ako nema kupovne moći ili ako ljudi više arbitriraju na cijene onda je taj pritisak na cijene niži. I to će uvijek biti tako. To učimo i studente - da ponuda i potražnja određuju cijene."

Čeka se imenovanje nasljednika u HNB-u

- Hrvatski specifikum je ta stalna i ja bi rekao tvrdokorna ta inflacija hrane. Ima li nade, pokazuju li brojke da bi se tu situacija mogla popraviti?

"Bili smo prije ovog energetskog šoka taman u situaciji da je inflacija hrane počela popuštati. Sada moramo se spremiti na to da bi ova situacija sa gnojivima mogla ove godine uzrokovati dalje neke pritiske na rast cijena", rekao je Vujčić.

- S Vašim razrješenjem sa pozicije guvernera HNB-a, morat će biti imenovan netko tko će Vas naslijediti. Kako gledate na taj proces, imate li nekih favorita?

"Mislim da je prvenstveno važna ova institucija i ljudi u njoj. Znači tu imate preko 700 zaposlenih, koji su jako dobri i ja mislim tko god dođe na čelo ove institucije da će imati izvrsne ljude ispod sebe koji jako dobro znaju svoj posao tako da ja nemam nikakve brige oko toga kako će HNB funkcionirati nakon mene", poručio je, a na pitanje misli li da bi ipak bilo možda bolje da je to netko iz sustava ili izvana, rekao je: "Pa ne znam, ono što je sigurno da netko tko je iz sustava lakše se uvede u posao, preuzima posao, ali u nekom trenutku sam i ja došao izvan sustava, kad samo dolazio '96 iz Bruxellesa u HNB".

- Prije nekoliko dana smo dobili prvu predsjednicu ustavnog suda RH, možda je vrijeme za prvu guvernerku?

"Evo, pa sad ćemo uskoro to saznati. Ovaj tjedan", zaključio je guverner.