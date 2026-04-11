Bivši šef mađarske diplomacije otkriva: "Magyar nije Orban light, on je istinski domoljub privržen Zapadu"

Dok mnogi strani promatrači i novinari nagađaju hoće li eventualna pobjeda Pétera Magyara donijeti tek kozmetičke promjene, prof. Géza Jeszenszky odbacuje tezu da je on tek "Fidesz light" verzija. Jeszenszky, koji je Magyara pratio na skupovima još prije dvije godine, opisuje ga kao "liberalnog konzervativca" i "mađarskog patriota" koji je, za razliku od Orbána, čvrsto posvećen zapadnim vrijednostima, Europskoj uniji i NATO-u.

U svojoj oštroj analizi, bivši šef diplomacije ističe da je temeljna razlika između dvojice kandidata upravo u geopolitičkom smjeru zemlje. Prema njegovim riječima, Viktor Orbán više ne vodi zemlju samo prema Rusiji, nego je "praktički postao njezin satelit".

"Orbán se prikazuje kao čovjek iz naroda, ističući svoje seosko podrijetlo iako njegovi roditelji nikada nisu bili seljaci. Zapravo zanemaruje velik dio mađarskog stanovništva, posebno na sjeveroistoku gdje vlada krajnje siromaštvo", upozorava Jeszenszky.

Nova klasa i dvorci umjesto prosperiteta

Povlačeći paralelu s poznatom knjigom Milovana Đilasa, profesor tvrdi da je Orbán u Mađarskoj uspostavio "novu klasu", sličnu komunističkoj birokraciji iz vremena Tita. Ta nova elita, objašnjava Jeszenszky, oponaša nekadašnje plemstvo, ne kupujući, već dobivajući dvorce i golema imanja, dok stvarni životni standard građana opada.

"U petnaest godina život Mađara se pogoršao jer sredstva iz EU-a više ne dolaze u velikim količinama. Svaki prosperitet postignut pod Orbánom bio je rezultat pomoći Europske unije", jasan je profesor.

Što prof. Jeszenszky misli o dolasku J.D. Vancea u Mađarsku, kako gleda na Orbánovo mahanje kartama "Velike Mađarske" i zašto bi pobjeda oporbe mogla radikalno popraviti odnose sa Zagrebom, pogledajte u nastavku razgovora u videoprilogu urednice vanjske politike u informativnom programu Nove TV Ivane Petrović.