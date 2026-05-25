Što sadrži Papina enciklika? "On je moderan papa, poziva - smirite se i okrenite onome što je dobro "

Poglavar Katoličke Crkve prvi je put sudjelovao na predstavljanju svoje enciklike - nazvana je Magnifica humanitas, ili u prijevodu Veličanstveno čovječanstvo.

O tom najvažnijem obliku papinskog pisma danas bruji cijeli svijet - jer Papa se bavi zaštitom čovjeka u vrijeme umjetne inteligencije. U studiju Dnevnika Nove TV profesor Gordan Črpić s Katoličkog sveučilišta objasnio je sve detalje.

"Enciklika je okružno pismo koje papa šalje prije svega biskupima, pa onda i vjernicima. I to je obvezujući dokument za vjernike i najviša razina redovitog papinskog naučavanja. Ovo je programska enciklika, dakle obično se gleda kad pape daju prvi neki dokument ove težine. Recimo Ivan Pavao II. je imao Redemptor hominis, Otkupitelj čovjeka i on daje smjer pontifikata i razmišljanja pojedinog pape", rekao je Črpić.

Ovo je prvi put da je papa sam bio na čitanju enciklike - potez koji je posebno odjeknuo.

"To nam govori da je ovo jedan moderan papa. Mijenjaju se vremena, mijenjaju se i pristupi papa, dohvaćanju ljudi. Dakle, to je njegov dokument, on je prisutan dao je tome na značenju. U neka druga vremena se na drugi način komuniciralo. On upravo želi, iz ove enciklike se vidi, biti neposredan, ući u dijalog, otvoriti ponovo taj jedan moment neposrednog komuniciranja s ljudima, ne ovoga koji ide posredno, udaljeno, neosobno. To je ono na što nas umjetna inteligencija nekako gura, i u tom smjeru, pa je vjerojatno i to bio razlog da je baš htio i sam biti prisutan tamo", objasnio je Črpić.

Na pitanje je li umjetna inteligencija kao fokus njegove enciklike iznenađenje ili očekivani smjer tradicionalnog Vatikana, odgovorio je:

"Ne bih ja rekao da je iznenađenje ako gledate, recimo, ovo je enciklika koja je na 135. godišnjicu Rerum Novarum. Rerum Novarum je iz 1891., 'O novim stvarima', gdje Lav XIII., govori o novim stvarima koje nisu dobre. To je industrijska revolucija i guranje čovječanstva u jedno praskozorje Prvog i Drugog svjetskog rata, gdje se sve to zakuhalo nakon industrijske revolucije, jednog ludila i transa u kome su se ljudi tamo nalazili. Lav XIII. kaže da te nove stvari nisu dobre, a da socijalizam nije lijek koji će to izliječiti. Sto godina kasnije Ivan Pavao II. u Centesimus Annus kaže da se lijek pokazao gorim od bolesti."

"Sada papa govori opet o novim stvarima - tehnika po sebi nije loša ni dobra, ali uporaba tehnike može biti loša, gdje on govori i o ratovima koji postaju neosobni, o upotrebi tehnologije koja postaje samoživa. Kao da se povijest ponavlja. Papa poziva, kako bi se to kolokvijalno reklo - smirite se ljudi. Pogledajte kamo krećemo, gdje nas je to već dovelo prije stotinjak godina, nije bilo ništa dobro. Smirite se i okrenite se onome što je dobro - poštivanju dostojanstva čovjeka, solidarnosti, to su temeljna načela socijalnog nauka Crkve."

Kao posebnu, zajedničku poruku, istaknuo je poziv na mir.

"Ono što bi ja izdvojio u ovom trenutku je poziv na mir i na dijalog. Mi smo nekako izgubili fokus djialoga jer je polemika osnovni model komuniciranja danas. Ne dijalog, ne traženje istine i ne ova jedna skromnost da mi znamo da nismo popili svu pamet svijeta, nego da zajedno tražimo istinu", poručio je Črpić.