"Ogroman skandal": Tužiteljstvo istražuje više od stotinu optužbi za zlostavljanje i silovanje djece u vrtićima i školama

Pariška policija istražuje više od stotinu optužbi za zlostavljanje i silovanje djece.

Istrage se vode u 84 vrtića, dvadesetak osnovnih škola i desetak centara za dnevni boravak djece. Istražuju se prijave fizičkog zlostavljanja, nasilja i silovanja tijekom odmora, popodnevnih aktivnosti i vremena za spavanje, a odvjetnici obitelji tvrde da slučajevi uključuju silovanja djece u dobi od tri i četiri godine.

"Riječ je o golemom skandalu", rekao je odvjetnik Florian Lastelle, koji zastupa tri pariške obitelji koje su podnijele kaznene prijave zbog navodnog zlostavljanja njihove djece.

"Državni školski sustav ponos je ove zemlje, ali danas u Francuskoj više ne možemo reći da javni sustav jamči sigurnost djece", dodao je.

Školski nadzornici u Francuskoj brinu se o djeci tijekom ručka, odmora, spavanja i aktivnosti nakon nastave. Često s djecom provode više vremena nego učitelji. Ne zapošljavaju ih škole ni ministarstvo obrazovanja, nego gradske ili lokalne vlasti. Mnogi rade bez stručne obuke i profesionalnih kvalifikacija, a sve češće su angažirani honorarno i plaćeni po satu, piše Guardian.

Djeca u Francuskoj moraju pohađati vrtić od treće godine života, pa su nadzornici svakodnevno uz njih u dobi između tri i 11 godina.

Roditelji diljem zemlje prijavljivali su da su nadzornici na djecu vikali, gurali ih, čupali za kosu, uskraćivali im hranu ili ih prisiljavali da jedu dok ne povrate. Neke prijave odnose se i na seksualno zlostavljanje i silovanja.

Odvjetnik Louis Cailliez u veljači je podnio prijave u ime dviju pariških obitelji zbog navodnog silovanja njihove djece u vrtiću tijekom 2025. godine.

U jednom slučaju trogodišnja djevojčica navodno je silovana u školi na zapadu Pariza. U drugom slučaju trogodišnjeg dječaka navodno je silovao isti nadzornik, koji je u međuvremenu premješten u drugu školu nakon pritužbi da je fizički zlostavljao djecu.

Cailliez je opisao trenutak kada je dječak odbijao ući u školu.

"Jednog jutra toliko se uznemirio pred školskim vratima da je pao u stanje nalik transu, a njegova majka počela je plakati. Ravnatelj je morao izaći i silom ga odvesti u školu, a tada ni majka ni ravnatelj nisu znali razlog", rekao je.

Dodao je da djeca trpe teške fizičke i psihološke posljedice.

"Za roditelje je ovo svakodnevna tortura dok čekaju da istraga pokaže razmjere svega što se dogodilo", rekao je. Cailliez je sustav školskih nadzornika u Francuskoj nazvao "katastrofom na nacionalnoj razini".

U Parizu idući tjedan počinje suđenje nadzorniku optuženom za seksualno zlostavljanje petero djece u dobi između tri i pet godina u vrtiću u 11. pariškom okrugu. Već sljedeći mjesec očekuje se presuda u drugom slučaju protiv 47-godišnjeg nadzornika optuženog za seksualno zlostavljanje devet djevojčica u dobi od deset godina.

Novi pariški gradonačelnik Emmanuel Gregoire pokrenuo je plan vrijedan 20 milijuna eura da bi riješio, kako je rekao, "ozbiljne probleme" u sustavu školskih nadzornika.

Između siječnja i travnja gradske vlasti suspendirale su 78 školskih nadzornika, među kojima je 31 osoba osumnjičena za seksualno zlostavljanje.

Gregoire je pokrenuo građansku skupštinu koja će raspravljati o ulozi nadzornika i u lipnju predstaviti prijedloge reformi. Roditeljska inicijativa SOS Periscolaire posljednjih pet godina prikuplja svjedočanstva i traži pravdu za žrtve.

Jedna od osnivačica inicijative Anne rekla je da problem nije ograničen samo na Pariz. "Ovo je očito sustavni problem u cijeloj Francuskoj. Ne govorimo više samo o problemima na razini gradova nego i o ozbiljnim propustima države", rekla je.

Dodala je da roditelji još vode borbu za osnovne informacije, poput popisa imena i fotografija nadzornika koji rade s djecom.

Predstavnica druge roditeljske skupine #MeTooEcole rekla je da francusko društvo tek sada shvaća da škole nisu sigurno mjesto kakvim su ih mnogi smatrali.

"Kada ujutro ostavite dijete u školi, ono nije zaštićeno od administrativnih propusta i pedofilskog ponašanja. Djeca se suočavaju sa svim oblicima nasilja, od verbalnog i fizičkog do seksualnog zlostavljanja. To je zastrašujuće i izaziva veliki strah među roditeljima", rekla je.