Drama na letu kad su shvatili da je putnik iz područja širenja smrtonosnog virusa: "Poduzeta je odlučna akcija"

Let koji je letio za Detroit preusmjeren je u Kanadu zbog zabrinutosti da je putnik možda bio izložen eboli.

Zrakoplov Air Francea poletio je u srijedu iz pariške zračne luke Charles de Gaulle "greškom" s putnikom iz Demokratske Republike Konga (DRC), priopćila je američka carinska i granična zaštita (CBP).

"Zbog ograničenja ulaska uvedenih radi smanjenja rizika od virusa ebole putnik se nije trebao ukrcati u avion", priopćio je CBP.

Let je preusmjeren u Montreal nakon što je CBP "poduzeo odlučnu akciju i zabranio letu s tim putnikom slijetanje u zračnu luku Detroit Metropolitan Wayne County".

Vlasnici putovnica koji nisu državljani SAD-a iz DR-a Kongo, Južnog Sudana i Ugande trenutačno su pod 30-dnevnom zabranom putovanja koja je započela u ponedjeljak, tri dana nakon što je na sjeveroistoku DR-a Kongo potvrđena epidemija ebole uzrokovane virusom Bundibugyo. Uganda je također prijavila uvezene slučajeve iz DR-a Kongo, piše Newsweek.

Iako Južni Sudan nije prijavio potvrđene slučajeve u trenutačnoj epidemiji, zemlja se smatra visokorizičnom, priopćilo je američko Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS).

"Kako bi se pomoglo u sprječavanju ili ograničavanju unošenja i širenja ove zarazne bolesti u Sjedinjene Države, Ministarstva domovinske sigurnosti i zdravstva i socijalnih usluga, uključujući CDC, te druge agencije zadužene za zaštitu domovine i američke javnosti, trenutačno provode pojačane mjere javnog zdravstva u jednoj američkoj zračnoj luci koja prima najveći broj putnika podrijetlom iz DR-a Kongo, Ugande i Južnog Sudana", priopćilo je ministarstvo.

To se događa u trenutku kada se očekuje da će DHS uvesti nova ograničenja za putnike koji dolaze u SAD iz zemalja u središtu epidemije ebole, prema CBS Newsu.

Svi letovi s putnicima koji su u posljednjih 21 dan bili u DR-u Kongo, Južnom Sudanu ili Ugandi morat će sletjeti u međunarodnu zračnu luku Washington-Dulles, prema nacrtu pravila DHS-a koji će biti objavljen u četvrtak.

Izvanredna situacija zbog izbijanja ebole

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila je ranije ovog mjeseca izbijanje ebole "izvanrednim stanjem u javnom zdravstvu od međunarodnog značaja", pitanje zbog kojeg je predsjednik Donald Trump rekao da je "zabrinut" odgovarajući na pitanje Newsweeka na konferenciji za novinare u ponedjeljak u Bijeloj kući.

Od srijede u SAD-u nema potvrđenih slučajeva ebole, prema Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), koji su rekli da je "ukupni rizik za američku javnost i putnike i dalje nizak".

Američki liječnik dr. Peter Stafford, koji je radio u istočnom Kongu s kršćanskom medicinskom neprofitnom organizacijom Serge, zarazio se rijetkim sojem ebole Bundibugyo dok je liječio pacijente u bolnici Nyankunde u blizini grada Bunia.

Prevezen je u Njemačku na liječenje i njegu, priopćio je CDC. Njemačka je odabrana jer je let onamo bio kraći nego do SAD-a i zato što Njemačka ima iskustva u liječenju pacijenata oboljelih od ebole.

Do utorka su DR Kongo i Uganda prijavili 536 sumnjivih slučajeva, 105 vjerojatnih slučajeva, 34 potvrđena slučaja i 134 sumnjiva smrtna slučaja.