Pijan napao zaručnicu, pa se okomio na goste i policiju: Evo koliku je kaznu dobio

Općinski sud u Zadru donio je nepravomoćnu presudu protiv poljskog državljanina zbog nasilja u obitelji te narušavanja javnog reda i mira u jednom zadarskom hotelu početkom svibnja ove godine.

Prema presudi, 50-godišnjak je 3. svibnja u večernjim satima na terasi hotela, pod utjecajem alkohola prvo vrijeđao 23-godišnju zaručnicu, a onda ju pred gostima i djelatnicima fizički napao.

Navodi se da je vikao na nju, gurao ju i udario ju u rame te da ju nastavio pratiti do predvorja hotela. Cijelo vrijeme je narušavao javni red i mir glasnim vikanjem i neartikuliranim zvukovima, vrijeđajući partnericu.

Reagirala je i policija, a Poljak je krenuo vrijeđati i njih te je odbio poslušati njihove naredbe. Vikao je na njih u hotelu, ali i kasnije u službenom vozilu te u prostorijama policije: ‘Ku*ve je*ane, ku*ve je*ani”, prenosi Telegram.

Muškarac je tijekom postupka priznao sve prekršaje te izrazio žaljenje zbog svog ponašanja, navodeći da se ponašao nasilnički prema zaručnici, gostima i policiji jer je bio u alkoholiziranom stanju.

Sud mu je za nasilje u obitelji i dva prekršaja protiv javnog reda i mira izrekao jedinstvenu kaznu zatvora od 45 dana, ali uz uvjetnu osudu, što znači da kazna neće biti izvršena ako u roku od šest mjeseci ne počini novi prekršaj za koji bi mu bila izrečena ista ili teža kazna.

Presuda nije pravomoćna i protiv nje je dopuštena žalba Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske.