Tisuće bez struje i grijanja na rekordnim minusima, gradonačelnik pozvao: "Napustite grad"

Ukrajinci proživljavaju najhladniju i najtamniju zimu do sada u četverogodišnjem ratu s Rusijom - tisuće kućanstava ostalo je bez struje i grijanja, a situacija bi se mogla i pogoršati.

Ukrajinski Glavni stožer oružanih snaga izvijestio je o zračnom napadu u kojem su dronovi tijekom noći pogodili 12 lokacija. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko objavio je da zbog ranijih napada trenutno oko 1940 višestambenih zgrada trenutno nema grijanja.

Kijev bez struje i grijanja

"Dozvolite mi da ovo kažem izravno: situacija je izuzetno teška i može se pogoršati. Obavezno se opskrbite hranom, vodom i osnovnim lijekovima. Ako itko može napustiti grad i otići negdje gdje ima struje i grijanja, neka ne odbacuje ovu opciju", poručio je.

Ranije je Kličko rekao da je glavni grad Ukrajine, koji broji oko 3,6 milijuna stanovnika, od 9. siječnja, kad su napadi prekinuli opskrbu strujom, vodom i grijanjem, već napustilo oko 600.000 ljudi. Temperature su se od tad spuštale i do -20°C.

Šator za hitne slučajeve sa grijanjem u Kijjevu

Europska unija najavila je da će u Ukrajinu poslati 447 generatora kako bi pomogli u borbi sa hladnoćom. Europska komisija je priopćila da će se generatori, vrijedni 3,7 milijuna eura, mobilizirati iz strateških rezervi EU-a smještenih u Poljskoj. Uređaje bi najpogođenijim zajednicama trebalo distribuirati ukrajinsko Ministarstvo za razvoj zajednica i teritorija, u suradnji s ukrajinskim Crvenim križem, piše BBC.

Temperature pale ispod povijesnog prosjeka

Ukrajina se suočava s ozbiljnom energetskom krizom nakon mjeseci neprekidnih ruskih napada na infrastrukturu. Zelenski tvrdi da Moskva namjerno iskorištava izuzetno hladnu zimu, ostavljajući desetke tisuća ljudi diljem Ukrajine bez struje, grijanja ili tekuće vode.

Kijev bez struje i grijanja

Većina konvencionalnih elektrana u zemlji pogođena je ili oštećena u ruskim zračnim napadima, a Žaporižje, najveća ukrajinska elektrana, pod ruskom je kontrolom od početka rata. Budućnost tog postrojenja jedan je od najvažnijih pitanja u bilo kojem mogućem budućem mirovnom sporazumu između Ukrajine i Rusije.

Kijev bez struje i grijanja

Hladnije temperature nego inače pogoršale su energetsku krizu, zbog čega su neki stanovnici Kijeva morali skupljati snijeg za vodu kod kuće i spavati u kaputima. U glavnom gradu do sada ovog mjeseca, najniža dnevna temperatura pala je ispod povijesnog prosjeka za siječanj u svim danima, uz četiri iznimke.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u četvrtak je nagovijestio da mirovni pregovori o okončanju sukoba napreduju, a on i američki predsjednik Donald Trump rekli su da su imali dobar sastanak u Davosu. No, Zelenski je također rekao da ključno pitanje teritorija ostaje neriješeno, a trilateralni razgovori koji se danas održavaju u UAE-u trebali bi se usredotočiti upravo na Donbas.