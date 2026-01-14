VIDEO Pogledajte gdje Rusi postavljaju vojsku: "Koriste je kao poligon. Zar oni to ne vide?

Ruske snage postavile su vojna vozila pored nuklearnih reaktora u Nuklearnoj elektrani Zaporižje (ZNPP). Taj potez predstavlja kršenje međunarodnoga humanitarnog prava koje zabranjuje korištenje nuklearnih elektrana kao vojnih objekata.

Glasnogovornik Obrambenih snaga juga Ukrajine Vladislav Vološin podijelio je na svom Facebooku snimku za koju kaže da je snimljena iz izviđačke bespilotne letjelice, a koja prikazuje vojna vozila uz nuklearku.

"Znajući da nećemo pucati na nuklearnu elektranu, Rusi ovdje skrivaju svoju vojnu opremu. Koriste teritorij i objekte ZNE-a kao poligon za obuku svojih operatera bespilotnih letjelica", napisao je.

"Postoje čak i izvješća da su od tamo nekoliko puta izvedeni raketni topnički napadi na Zaporožje. Mislite li da stručnjaci iz IAEA-e (Međunarodne agencije za atomsku energiju), čija je misija stacionirana u elektrani, to vide?" dodao je.