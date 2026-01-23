Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
U Abu Dhabiju

SAD, Ukrajina i Rusija za pregovaračkim stolom: Putin otkrio od čega ne odustaje

Piše Hina, 23. siječnja 2026. @ 06:45 komentari
Očekuju se prvi trilateralni mirovni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine i Rusije
Očekuju se prvi trilateralni mirovni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine i Rusije Foto: Afp
Trajni mir neće biti moguć ako se ne riješe teritorijalna pitanja, poručuje Rusija.
Najčitanije
  1. Dinamo - FCSB
    korak do...

    Pogledajte gdje je sad Dinamo na ljestvici Europa lige, samo jedan klub ga može izbaciti
  2. Igor Pajač
    poludjeli su

    VIDEO Show Igora Pajača u Europi! Teško oštetio Engleze
  3. Provjereno: Surogat majčinstvo - 1
    Donosi Provjereno

    Silno su željeli dijete, pomoć su potražili u inozemstvu: Kad su se vratili, doživjeli su šok
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
VIDEO Zelenski u žestokom govoru javno izvrijeđao Viktora Orbana: "Zaslužuje šamar". Stigao mu odgovor
Na forumu u Davosu
VIDEO Zelenski u žestokom govoru javno izvrijeđao Viktora Orbana: "Zaslužuje šamar". Stigao mu odgovor
Kineska obalna straža spasila filipinsku posadu u Južnom kineskom moru
Spašavanje u Južnom kineskom moru
VIDEO Prevrnuo se brod: Kinezi priskočili u pomoć, potraga u tijeku
EK priprema veliki investicijski paket za Grenland
Nova inicijativa
Završen izvanredni samit o Grenlandu: "Uskoro ćemo predložiti..."
Rusija dogovorila daljnje korake s američkim izaslanicima, ključan problem teritorija
U Abu Dhabiju
SAD, Ukrajina i Rusija za pregovaračkim stolom: Putin otkrio od čega ne odustaje
Trump povukao poziv Kanadi da se priključi Odboru za mir
Povukao poziv
Trump poludio na kanadskog premijera: "Sjeti se toga sljedeći put kad budeš davao izjave"
Trump kaže da SAD pomno prati događanja u Iranu, 'armada' na putu 'za svaki slučaj'
Povišene tenzije
VIDEO Trump: "Naša velika flota ide prema Iranu"
PROVJERENO Djetetu odbili državljanstvo jer ga je rodila surogat majka. Ustavni sud tvrdi - povrijeđena su mu prava
Donosi Provjereno
Silno su željeli dijete, pomoć su potražili u inozemstvu: Kad su se vratili, doživjeli su šok
Thompson se oglasio nakon odluke inspektorata
Nakon odluke inspektorata
Thompson se oglasio o ilegalnim građevinama: "Ispričavam se pticama, vjevericama, zmijama..."
Ilegalne građevine Marka Perkovića Thompsona u Čavoglavama moraju se rušiti
PRIČA PROVJERENOG
Inspektorat potvrdio: Marko Perković Thompson ilegalno je gradio u Čavoglavama, poznato što će biti s građevinama
Preventivni sistematski pregledi branitelja otkrili velik broj zdravstvenih problema
Sistematski
Alarmantni rezultati pregleda jedne skupine građana, samo 10 posto nalaza uredno: "Otkrili smo i neke nove onkološke bolesti"
Tedros: Američko povlačenje iz WHO-a je gubitak za sve
"Gubitak za sve"
Trump je jedva dočekao: SAD se danas povlači iz jedne od najvažnijih svjetskih organizacija
Medicinski tehničar iz Njemačke osuđen zbog 10 ubojstava, a sada se istraga širi
ZEMLJA U ŠOKU
Medicinski tehničar ubio deset pacijenata, a istražitelji su sada došli do jezivog otkrića
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Ilegalne građevine Marka Perkovića Thompsona u Čavoglavama moraju se rušiti
PRIČA PROVJERENOG
Inspektorat potvrdio: Marko Perković Thompson ilegalno je gradio u Čavoglavama, poznato što će biti s građevinama
Thompson se oglasio nakon odluke inspektorata
Nakon odluke inspektorata
Thompson se oglasio o ilegalnim građevinama: "Ispričavam se pticama, vjevericama, zmijama..."
PROVJERENO Djetetu odbili državljanstvo jer ga je rodila surogat majka. Ustavni sud tvrdi - povrijeđena su mu prava
Donosi Provjereno
Silno su željeli dijete, pomoć su potražili u inozemstvu: Kad su se vratili, doživjeli su šok
show
Maja Šuput podijelila veliku galeriju fotografija s Balija
velika fotogalerija
Šuput podijelila kako joj je bilo na Baliju sa Šimom i Bloomom, svašta su doživjeli!
Kako izgleda soba na brodu u kojoj spava Kolinda Grabar-Kitarović na Antarktici?
na brodu
Ovako izgleda soba Kolinde Grabar-Kitarović na Antarktici: Luksuz usred ledene pustoši
Nika Turković čestitala rođendan Zoranu Zarubici, koji uskoro nastupa u Areni Zagreb
dugo su skrivali vezu
Naša glazbenica pokazala dečka iz Srbije, koji ove subote nastupa u Areni Zagreb!
zdravlje
Njemačka navika koja smanjuje plijesan, viruse i umor – a ne košta ništa!
Svi bismo je trebali prakticirati
Njemačka navika koja smanjuje plijesan, viruse i umor – a ne košta ništa!
Kako nakon blagdana vratiti energiju bez strogih dijeta?
POKROVITELJ DONAT
Kako nakon blagdana vratiti energiju bez strogih dijeta?
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Rado će ga piti i djeca
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
zabava
Provjerite imate li oko sokolovo i pokušajte uočiti zmiju
Dobro pogledajte
Provjerite imate li oko sokolovo i pokušajte uočiti zmiju
Pojavila se nova snimka nekontaktiranog amazonskog plemena! Pogledajte susret
Zanimljivo
Pojavila se nova snimka nekontaktiranog amazonskog plemena! Pogledajte susret
Njegov ulov rijetko se viđa, pogledajte što je uspio upecati
Wow!
Njegov ulov rijetko se viđa, pogledajte što je uspio upecati
tech
Izbacivanje glutena iz prehrane može dovesti do gubitka kilograma, ali ne zbog razloga na koji bi ste prvi pomislili
Stručnjak objašnjava
Izbacivanje glutena iz prehrane može dovesti do gubitka kilograma, ali ne zbog razloga na koji bi ste prvi pomislili
Ima li više smisla upisati ovakav fakultet? Stručnjak tvrdi kako će AI uništiti jednu vrstu poslova
Alex Karp
Ima li više smisla upisati ovakav fakultet? Stručnjak tvrdi kako će AI uništiti jednu vrstu poslova
Mala, ali značajna promjena: WhatsApp dobiva jednu popularnu značajku s Facebooka
Mnogi će je koristiti
Mala, ali značajna promjena: WhatsApp dobiva jednu popularnu značajku s Facebooka
sport
Pogledajte gdje je sad Dinamo na ljestvici Europa lige, samo jedan klub ga može izbaciti
korak do...
Pogledajte gdje je sad Dinamo na ljestvici Europa lige, samo jedan klub ga može izbaciti
Odlazak Frana Karačića s Poljuda iznenadio i Garciju: "Pokušali smo to zaustaviti..."
Neočekivano
Odlazak ljetnog pojačanja Hajduka iznenadio i Garciju: "Pokušali smo to zaustaviti..."
Dinamo ubacio poker FCSB-u na Maksimiru i napravio veliki korak prema nokaut-fazi
Europska liga
Dinamo razbio Rumunje na Maksimiru i napravio veliki korak prema nokaut-fazi
tv
Daleki grad: Spasila joj je život – može li ona učiniti isto?
DALEKI GRAD
Spasila joj je život – može li ona učiniti isto?
Daleki grad: Je li doista spreman izdati vlastitog oca?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Je li doista spreman izdati vlastitog oca?
Tajne prošlosti: Je li to ljubav ili manipulacija?
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Je li to ljubav ili manipulacija?
putovanja
Bogati okusi siromašne kuhinje: Recept za omiljenu pikantnu pitu od jaja i krumpira
Slasna rafanata
Bogati okusi siromašne kuhinje: Recept za omiljenu pikantnu pitu od jaja i krumpira
Tjedni jelovnik jela od 30 minuta od 19.1. do 25.1. 2026.
Tjedni jelovnik
7 finih jela za svaki dan ovoga tjedna koje se mogu napraviti u 30 minuta, ili još manje od toga
"Ovo je prava Španjolska": Putovanje u jedno od najljepših sela u kojem nema sudaranja s turistima
Skriveni biser
"Ovo je prava Španjolska": Putovanje u jedno od najljepših sela koje živi kao i prije 50 godina
novac
Zbrka oko udjela u Naftnoj industriji Srbije: Koliko će imati MOL, koliko Arapi, a koliko Srbija?
Prodaja dobra za JANAF
Zbrka oko udjela u Naftnoj industriji Srbije: Koliko će imati MOL, koliko Arapi, a koliko Srbija?
Milijarder Larry Ellison promijenio ime jahte kad je shvatio koje je njegovo prikriveno značenje
Ne podržava nacizam
Milijarder Larry Ellison promijenio ime jahte kad je shvatio koje je njegovo prikriveno značenje
Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska
Na vrhu Azija
Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska
lifestyle
Catherine Middleton u gležnjačama Tod's ravnog đona 2026.
Ugodne za nošenje
Gležnjače u kojima se Catherine Middletone rijetko kad viđa - ove su baš praktične za zimu i led
Ulična moda Zagreb u bundi i minici
Savršen komplet
Gore glamur, a dolje - papuče: Izdanje mame iz Zagreba u minici koje viče - budi svoja
Dijana Kezele iz Čazme smršavjela je 38 kilograma
Kakva promjena!
"Napokon volim ženu koju vidim u ogledalu": Kako je Dijana Kezele iz Čazme smršavjela 38 kila
sve
Pogledajte gdje je sad Dinamo na ljestvici Europa lige, samo jedan klub ga može izbaciti
korak do...
Pogledajte gdje je sad Dinamo na ljestvici Europa lige, samo jedan klub ga može izbaciti
Odlazak Frana Karačića s Poljuda iznenadio i Garciju: "Pokušali smo to zaustaviti..."
Neočekivano
Odlazak ljetnog pojačanja Hajduka iznenadio i Garciju: "Pokušali smo to zaustaviti..."
Dinamo ubacio poker FCSB-u na Maksimiru i napravio veliki korak prema nokaut-fazi
Europska liga
Dinamo razbio Rumunje na Maksimiru i napravio veliki korak prema nokaut-fazi
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene