SAD, Ukrajina i Rusija za pregovaračkim stolom: Putin otkrio od čega ne odustaje

Rusija je objavila da će održati sigurnosne pregovore sa SAD-om i Ukrajinom u Abu Dhabiju u petak, upozorivši nakon kasnonoćnog sastanka predsjednika Vladimira Putina s američkim izaslanicima da trajni mir neće biti moguć ako se ne riješe teritorijalna pitanja.
Savjetnik Kremlja za vanjsku politiku Jurij Ušakov novinarima je rekao da je sastanak, koji je započeo nešto prije ponoći i trajao gotovo četiri sata, bio koristan i iznimno iskren.
Kazao je da će ruski admiral Igor Kostjukov voditi rusku delegaciju na sastanku u Abu Dhabiju te da će izaslanik za gospodarsku suradnju Kiril Dmitrijev održati odvojeni sastanak o ekonomskim pitanjima sa Steveom Witkoffom, izaslanikom američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Na sastanku ipak nije postignut velik iskorak.
"Najvažnije je što je tijekom ovog sastanka između našeg predsjednika i Amerikanaca ponovno utvrđeno da bez rješavanja teritorijalnog pitanja prema formuli dogovorenoj u Anchorageu nema nade u ostvarivanje dugoročnog sporazuma", rekao je Ušakov, referirajući se na prošlogodišnji samit Trumpa i Putina na Aljasci.
Putin je naglasio da Rusiju "iskreno zanima" diplomatsko rješenje, rekao je Ušakov.
"Dok se to ne postigne, Rusija će nastaviti kontinuirano ulagati napore u ostvarivanje ciljeva specijalne vojne operacije. To se osobito odnosi na bojišnicu, gdje ruske vojne snage imaju stratešku prednost", istaknuo je savjetnik.
Dvije strane dotakle su se i Trumpovih prijedloga za Grenland te Odbora za mir, rekao je Ušakov, dodavši da je Rusija spremna Trumpovom odboru priložiti milijardu dolara zamrznute ruske imovine u SAD‑u.
Putinov savjetnik kazao je i da su američki predstavnici s ruskom stranom podijelili svoje dojmove o Trumpovu sastanku s ukrajinskim čelnikom Vladimirom Zelenskim u Davosu, na kojem su sudjelovali i Witkoff i Kushner.
S ruske strane na sastanku su sudjelovali Putin, Ušakov i Dmitrijev. Na američkoj strani bili su Witkoff, Jared Kushner te Josh Gruenbaum, kojeg je Trump nedavno imenovao višim savjetnikom Odbora za mir.