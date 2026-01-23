Ruski udari na ukrajinske gradove: Poginula jedna osoba, među ozlijeđenima i djeca

Dok je u Davosu Donald Trump najavio da mir nije nikad bio bliži, u Ukrajini se nastavljaju nesmiljeni ruski napadi u kojima stradavaju civili.
Ruske snage u četvrtak su izvršile napade dronovima i raketama na dva grada u jugoistočnoj Ukrajini u kojima je jedna osoba poginula, a više od dvadeset ozlijeđeno, izvijestili su u petak lokalni dužnosnici.
Guverner regije Zaporižja rekao je u objavi na Telegramu da su ruske snage izvele četiri napada na grad Komišuvaha, usmrtivši jednu osobu i ozlijedivši njih 10. U napadu je oštećeno nekoliko obiteljskih kuća.
Destroyed houses, smashed cars: the aftermath of the missile attack on Kryvyi Rih continues to be cleaned up pic.twitter.com/RFrO3BCD39
U industrijskom gradu Krivij Rih, rodnom mjestu predsjednika Volodimira Zelenskoga u Dnipropetrovskoj regiji, u kombiniranim ruskim napadima dronovima i raketama ozlijeđeno je 13 osoba, uključujući četvero djece, rekao je u objavi na Telegramu čelnik vojne uprave tog grada Oleksandr Vilkul.
Childhood in Ukraine now is: being evacuated to a hospital because Russian drone just bombed your home.