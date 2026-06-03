VIDEO Tornado protutnjao kroz Rim: Čupao stabla i nosio krovove, potop na ulicama

Stanovnici rimske četvrti Conca d'Oro probudili su se uz snažno nevrijeme, obilnu kišu i jake udare vjetra - oko devet sati zabilježen je i tornado, a hitne službe su na terenu.

Vatrogasci su od 8 sati ujutro intervenirali na desecima lokacija u talijanskoj prijestolnici. Većina dojava odnosila se na osiguravanje opasnih stabala koja su pala na prometnice, a u pojedinim područjima došlo je i do poplava.

🌪️Video di Claudio Mignelli dei danni in Via Prati Fiscali, Municipio Roma III, a seguito del passaggio della tromba d'aria di questa mattina.



I maggiori danni sono stati segnalati nella zona di Montesacro, in particolare nei pressi della fermata della Metro B Conca d'Oro. pic.twitter.com/zudBvkvIJo — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) June 3, 2026

Tornado, koji su stanovnici jutros snimili, teško je oštetio tende - nosio je krovne konstrukcije, i predmete s ulica, čupao stabla. Nevrijeme je izazvalo i ozbiljne probleme u prometu, a zasad nema vijesti o ozlijeđenim osobama. Materijalna šteta tek će se utvrdili, ali se čini ozbiljnom, poručili su gradski dužnosnici, piše Il Messaggero.

Przez Rzym właśnie w tym momencie przetacza się tornado🌪️A wczoraj na wybrzeżu Kalabrii było nieduże trzęsienie ziemi... pic.twitter.com/0ZOjZXTVGx — Ekonomat (@ekonomat_pl) June 3, 2026

Snažne kiše i poplave pogodile su i druge dijelove Italije, osobito regije Friuli, Toskanu i Lazio. U gradovima poput Napulja zatvoreni su parkovi i plaže, dok su u Milanu građani upozoreni na oprez u blizini rijeka i pothodnika zbog opasnosti od poplava.