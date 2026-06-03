Rekordna zapljena u susjedstvu: Među bananama pronašli više od pola tone kokaina!

Mađarska policija u skladištu u Budimpešti zaplijenila je više od pola tone kokaina. Veći dio bio je skriven u 7000 kutija s bananama. U operaciji su sudjelovale i policije Češke, Slovačke i Njemačke. Mađarska policija tvrdi da je to najveća količina koju je ikad zaplijenila. Kokain je u Mađarsku dopremljen iz Njemačke, u koju je ušao preko luke u Bremenu.

Mađarska zaplijenila više od pola tone kokaina - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Mađarska zaplijenila više od pola tone kokaina - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Mađarska zaplijenila više od pola tone kokaina - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Mađarska zaplijenila više od pola tone kokaina - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Mađarska zaplijenila više od pola tone kokaina - 5 Foto: DNEVNIK.hr