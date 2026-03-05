Potresni detalji tragedije u Sjenici: Poginule majka i kći, dječaku se bore za život

Teška prometna nesreća u Sjenici u Srbiji odnijela je živote majke i kćeri, dok je dječak zadobio teške ozljede opasne po život. U nesreći su poginule Edisa Karišik (44) i njezina 12-godišnja kći Lejla, dok je njezin devetogodišnji sin teško ozlijeđen i nalazi se u životnoj opasnosti.

Tragedija se dogodila u utorak navečer na izlazu iz Sjenice. Majka i dvoje djece vraćali su se kući s iftara, večernjeg obroka kojim se tijekom Ramazana prekida dnevni post.

Kako navode mještani, Edisa je s djecom bila kod brata, nakon čega su se pješice uputili prema stanu u kojem su živjeli. Mjesto nesreće nalazi se svega desetak minuta hoda od njihove zgrade.

Prema riječima sugovornika za Blic, majka je s djecom prelazila cestu kada je na njih naletio automobil.

Nesreća je duboko potresla stanovnike Sjenice. Mještani kažu da je obitelj u potpunom šoku te da su nakon tragedije satima nijemo sjedili u kući, bez riječi, slomljeni od boli.

"Posebno su potreseni brat i snaha kod kojih je bila na večeri. Satima su nepomično sjedili i gledali u jednu točku. Samo su im suze tekle niz lice. U kući je zavladala tišina i tuga. Svi se samo mole da se dječak oporavi", ispričala je jedna sugovornica.