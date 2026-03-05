Mađari počeli gomilati zalihe goriva: Boje se velikog poskupljenja

Zbog rata koji je izbio u Iranu i zatvaranja naftovoda Družba mnogi očekuju značajan porast cijena goriva. Budući da se to poklapa s početkom poljoprivredne sezone u Mađarskoj, poljoprivrednici su počeli gomilati zalihe goriva.

Kako piše 24.hu, panična kupnja goriva počela je i među stanovništvom, koji na benzinske postaje dolaze s kanistrima.

Ipak, stručnjaci tvrde da nema potrebe žuriti na benzinske crpke jer se ne očekuje ni nestašica goriva ni dramatičan porast cijena.

U utorak navečer na nekoliko benzinskih postaja u županiji Szabolcs-Szatmár-Bereg vladala je nestašica dizela, rekli su poljoprivrednici za mađarski medij. Zaliha je stigla u srijedu ujutro, pa su se na crpkama ponovno pojavili poljoprivrednici koji se pripremaju za poljoprivrednu sezonu.

Jedan zemljoposjednik rekao je da su počeli "gomilati zalihe" goriva, bojeći se očekivanog povećanja cijena. Rekao je da je kupio tri tisuće litara dizela, koje je uskladištio u IBC spremnicima. Prema njegovu obrazloženju, ako bi cijena goriva porasla zbog rata u Iranu i zatvaranja naftovoda Družba, to bi mu uzrokovalo ogroman gubitak tijekom poljoprivredne sezone, zbog čega je odlučio obnoviti svoje zalihe.

Građani također kupuju više goriva, koje je u tri dana poskupjelo za 5 centi po litri.