Južna Koreja odbacuje tvrdnje o otkrivanju povjerljivih podataka koji stižu iz SAD-a

Južnokorejski predsjednik Lee Jae-myung odbacio je kao "apsurdne" tvrdnje da je njegov ministar zadužen za odnose sa Sjevernom Korejom otkrio povjerljive informacije o nuklearnim postrojenjima u Pyongyangu koje su im dostavile Sjedinjene Američke Države.

Južnokorejski mediji izvijestili su da je SAD prestao dijeliti dio obavještajnih podataka o Sjevernoj Koreji, djelomično zato što je ministar za ujedinjenje Chung Dong-young javno govorio o ranije nepotvrđenom postrojenju za obogaćivanje urana u toj zemlji.

Chung i njegovo ministarstvo naveli su da su njegove izjave iz ožujka o postrojenju u području Kusonga u Sjevernoj Koreji bile temeljene na javno dostupnim informacijama, uključujući istraživačke izvještaje.

"Jasna je činjenica da je postojanje nuklearnog postrojenja u Kusongu bilo široko poznato u svijetu i prije Chungovih javnih komentara, kroz razne istraživačke izvještaje i medije”, napisao je Lee u objavi na mreži X kasno u ponedjeljak. „Svaka tvrdnja ili potez koji se temelji na ideji da je ministar Chung otkrio povjerljive informacije koje su dostavile Sjedinjene Američke Države je pogrešna. Pomno ću istražiti zašto se događa nešto ovako apsurdno”, izjavio je južnokorejski predsjednik.

Ministarstvo obrane Južne Koreje u utorak je odbilo komentirati bilo kakve promjene u dijeljenju obavještajnih podataka sa SAD-om, ali je reklo da obavještajne službe dviju zemalja i dalje blisko surađuju, uključujući i praćenje sjevernokorejskih raketnih lansiranja. Sjeverna Koreja u nedjelju je provela najnovija testiranja balističkih projektila, koja su pratili Južna Koreja i Japan.

Južnokorejska novinska agencija Yonhap u utorak je izvijestila da su Sjedinjene Američke Države ograničile dijeljenje dijela obavještajnih podataka prikupljenih pomoću špijunskih satelita. Neki oporbeni političari pozvali su na Chungovu smjenu, tvrdeći da je narušio savez Seoula sa SAD-om. Dvije zemlje imaju obrambeni sporazum, a Amerikanci imaju značajnu vojnu prisutnost u zemlji, uključujući oko 28.500 vojnika.