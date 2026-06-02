FOTO Prepoznajete li ovu ženu? Zagrebačka policija traži pomoć građana

Zagrebačka policija traga za ženom za koju se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o kaznenom djelu računalne prijevare počinjenom početkom travnja na području centra Zagreba.

Prema informacijama policije, kazneno djelo počinjeno je 7. travnja 2026. godine u poslijepodnevnim satima na štetu jedne osobe.

Policija je objavila fotografije žene koju želi identificirati i pozvala građane da pomognu u rasvjetljavanju slučaja.

Prema opisu, riječ je o ženi jače tjelesne građe, crne kovrčave kose do ramena. U trenutku snimanja nosila je bijelu majicu, bijeli šešir i crne sunčane naočale.

Sve informacije koje bi mogle pomoći u identifikaciji osobe građani mogu dojaviti pozivom na broj 192, kao i putem e-mail adresa zagrebacka@policija.hr ili i.pp.zagreb@mup.hr. Informacije je moguće dostaviti i anonimno.