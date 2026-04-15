Saveznici traže alternativu SAD-u, na tržište stigao novi igrač: Industrija oružja im je na razini Njemačke i Izraela

Japansko skorašnje ublažavanje pravila o izvozu oružja izazvalo je velik interes od Varšave do Manile, dok Donald Trump oklijeva oko sigurnosnih obveza prema saveznicima. Prve narudžbe već su u planu.

Vladajuća stranka premijerke Sanae Takaichi odobrila je promjene ovog tjedna, dok pokušavaju potaknuti vojnoindustrijsku bazu pacifističke zemlje. Njezina će vlada formalno usvojiti nova pravila već ovog mjeseca, rekla su Reutersu tri japanska vladina dužnosnika.

Unatoč tome što se od Drugog svjetskog rata uglavnom izolirao od globalnih tržišta oružja, Japan troši dovoljno na vlastitu vojsku, oko 60 milijardi dolara ove godine, da bi održao znatnu obrambenu industriju sposobnu za proizvodnju naprednih sustava poput podmornica i borbenih zrakoplova.

Japanski ministar obrane Shinjiro Koizumi na protuminskom vozilu Foto: AP Photo/Eugene Hoshiko/via Guliver

Među potencijalnim novim kupcima su poljska vojska i filipinska mornarica, koje se moderniziraju zbog regionalnih sigurnosnih izazova. Obrambeni dobavljači Toshiba i Mitsubishi Electric (6503.T) zapošljavaju nove radnike i šire kapacitete kako bi iskoristili potražnju, rekli su njihovi rukovoditelji za Reuters.

Jedan od prvih dogovora koje bi Takaichina vlada mogla odobriti je izvoz rabljenih fregata Filipinima, koji su u pomorskom sukobu s Pekingom u Južnokineskom moru, prema dvojici japanskih dužnosnika. Prodaja bi mogla biti praćena sustavima protuzračne obrane.

Varšava i Tokio mogu pomoći u popunjavanju praznina u međusobnim arsenalima, surađujući u područjima poput sustava za borbu protiv dronova i elektroničkog ratovanja, rekao je Mariusz Boguszewski, zamjenik šefa misije poljskog veleposlanstva u Japanu.

Trojica europskih diplomata rekla su da ublažavanje japanskih pravila otvara priliku za smanjenje ovisnosti o američkoj proizvodnji oružja, koja je opterećena sukobima. Trumpova nepredvidljivost, poput njegovih prijetnji da će napustiti NATO i napasti Grenland, također je pojačala pritisak za diverzifikaciju.

Japanski ministar obrane Shinjiro Koizumi na protuminskom vozilu Foto: AP Photo/Eugene Hoshiko/via Guliver

"Ponude stižu sa svih strana", rekao je Masahiko Arai, viši potpredsjednik obrambene jedinice Mitsubishi Electrica.

Glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly nije odgovorila na pitanja Reutersa o promjenama japanske politike, ali je rekla da su dvije zemlje bliže nego ikad. Glasnogovornica kineskog ministarstva vanjskih poslova Mao Ning rekla je novinarima u travnju da je Peking zabrinut zbog promjena u japanskoj politici izvoza oružja te da bi trebao "razborito djelovati u vojnim i sigurnosnim područjima".

Veliki potencijal na tržištu

SAD već dugo dominira globalnim vojnim lancima opskrbe. Procjenjuje se da čini 95 % japanskog uvoza obrambene opreme, 85 % australskih i britanskih kupnji te 77 % kupnji Saudijske Arabije između 2021. i 2025.

No američki sustav vojne prodaje često se kritizira zbog kašnjenja, visokih troškova i stroge kontrole tehnologije, što je dugogodišnji izvor nezadovoljstva.

Jedan od ciljeva promjena japanskih pravila je izgradnja obrambenih opskrbnih lanaca u Aziji koji ne ovise o Sjedinjenim Državama, rekao je dužnosnik vladajuće stranke uključen u izradu sigurnosne politike.

Južna Koreja navodi se kao primjer – postala je najveći dobavljač oružja Poljskoj i Filipinima u posljednjih pet godina. No potencijal Japana kao četvrte najveće svjetske ekonomije još je veći.

Čak i s ograničenjima japanska industrija naoružanja je na razini Južne Koreje, Njemačke, Italije i Izraela, a gotovo dvostruko veća od indijske. Američka industrija je, međutim, 25 puta veća.

"Japan je dugo bio u svojevrsnoj 'kazni' nakon Drugog svjetskog rata, ali se neizbježno približava središtu globalne politike", rekao je Andrew Koch, osnivač Nexus Pacifica.