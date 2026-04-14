Građani u pohodu na Zagreb, evo što zamjeraju ukrajinskom investitoru: "Ne želimo biti smetlište"

Građani iz nekoliko županija i dalje se ne mire s planiranim peradarskim investicijama u svojim naseljima.

"Nema centralnog rješenja za otpadne vode i za uginule kokoši i sve nas to navodi da bi tu moglo biti žarište za zarazne bolesti, a ujedno će narušavati i mir stanovnika i njihovu sigurnost", kazala je Dubravka Hrvoj iz građanske inicijative Velika Ludina.

Dubravka Hrvoj, građanska inicijativa Velika Ludina

"Gnoj koji se koristi u poljoprivredi mora biti organski čist, a ne kontaminiran antibioticima, kemikalijama, lijekovima i svime što se daje pilićima u proizvodnji. Za taj gnoj investitor nema rješenje, a nema ga ni država", izjavila je Snježana Sužnjević Vago iz inicijative Siščani ne žele biti smetlištari.

"Hoću se sjesti na terasi, hoću se pod brajde sjesti i hoću čist zrak jer za to živimo", rekao je mještanin u prilogu Podravskog lista.

Prosvjed protiv peradarskih farmi

Protiv farme i klaonice pilića koje ukrajinski investitor želi izgraditi u okolici Siska reagirali su ponovno i aktivisti. Traže odbacivanje 24 projekta, a svoje zahtjeve predali su Ministarstvu zaštite okoliša.

"Tražimo reviziju svih dosad zapravo izdanih pozitivnih rješenja na okoliš i ekološku mrežu. Tražimo da se provede strateška procjena utjecaja svih tih zahvata. Znači tih 24 zahtjeva, njihov kumulativan učinak na okoliš, mrežu, gospodarstvo i zdravlje", kazala je Dora Sivko iz Zelene akcije.

Iz Ministarstva zaštite kažu da se svi projekti, uključujući farme i klaonice pilića, razmatraju u skladu sa zakonskim propisima i procedurama. U Općini Velika Ludina kažu da je svaka investicija u proizvodnju hrane u Hrvatskoj važna i dobrodošla, ali:

"Premium Chicken Company izgleda neće raditi u Sisku jer je gradonačelnik stava da neće mijenjati prostorni plan koji im je potreban i postaje bespredmetno da grade peradarnike u našim Okolima", rekao je Dražen Pavlović, načelnik Općine Velika Ludina.

U međuvremenu su se javile i zabrinute udruge i građani iz Komarnice Ludbreške, Velikog Pažuta i Apatije, gdje su uočene slične investicije.

"Ova sadašnja reakcija nakon tri godine je motivirana političkim razlozima, svi građani su znali za ovaj projekt koji je važan za poljoprivrednu proizvodnju", izjavio je Dubravko Bilić, gradonačelnik Ludbrega.

O svemu se oglasio i ministar poljoprivrede, poručivši da imaju ograničene nadležnosti kada je riječ o investicijama u peradarstvu.

"Ali nismo okretali leđa peradarskoj proizvodnji iz razloga jer je 75 posto samodostatnosti Hrvatske u peradarstvu. Na tom tragu imamo odgovornost ne porušiti sve što se diljem Hrvatske u peradarskom sektoru godinama gradi", kazao je David Vlajčić, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

No iz Hrvatske poljoprivredne komore smatraju da će izgradnja farmi imati utjecaj na domaću proizvodnju.

"Stoga je opravdana bojazan da će doći do umanjenja troškova izlaznih proizvoda naših malih poljoprivrednih proizvođača, odnosno da će morati na drukčiji način plasirati svoje proizvode", rekao je Mladen Jakopović iz Hrvatske poljoprivredne komore.

Kako bi pokazali da otpor ne jenjava, okupit će se u Sisku na novom prosvjedu 25. travnja.