Cure detalji burnog sastanka Trumpa i čelnika NATO saveza: "Razgovor se sveo na tiradu uvreda"

Američki predsjednik Donald Trump iskalio je frustraciju prema NATO saveznicima tijekom napetog sastanka s glavnim tajnikom Markom Rutteom u srijedu te je dao naslutiti da razmatra odmazdu zbog izostanka potpore u ratu s Iranom.

Rutteov dugo planirani posjet Bijeloj kući pretvorio se u krizni susret iza zatvorenih vrata, nakon što je Trump ponovno zaprijetio napuštanjem Saveza jer zemlje poput Španjolske i Francuske nisu podržale američko-izraelski sukob s Teheranom, koji se trenutno nalazi u fazi krhkog primirja.

Prema riječima dvojice europskih dužnosnika i jedne osobe upoznate s razgovorima, sastanak je poslužio kao ventil za Trumpovo nezadovoljstvo europskim odbijanjem sudjelovanja u operaciji protiv Irana.

Donald Trump i Mark Rutte Foto: Afp

"Bilo je sranje", rekao je jedan europski dužnosnik. "Razgovor se sveo na tiradu uvreda." Dodao je kako je Trump "praktički prijetio svime i svačime", piše Politico.

Isti izvori navode da je američki predsjednik dao naslutiti kako razmatra opcije odmazde, ali bez konkretnih detalja. Sudionici sastanka stekli su dojam da Trump očekuje konkretne poteze saveznika kako bi se što prije ponovno otvorio Hormuški tjesnac, ključna točka svjetske trgovine.

Iz Bijele kuće, međutim, tvrde suprotno.

"Kao što je predsjednik Trump jučer rekao, NATO je bio na kušnji i pao je", izjavio je dužnosnik Bijele kuće. "On trenutačno nema nikakva očekivanja od NATO-a i nije ništa tražio od njih, iako je činjenica da oni imaju daleko više koristi od Hormuškog tjesnaca nego Sjedinjene Države."

Trump je nakon sastanka javno napao saveznike i ponovno spomenuo svoju ideju o aneksiji Grenlanda.

"NATO NIJE BIO TU KAD NAM JE TREBAO, I NEĆE BITI TU AKO NAM OPET BUDE TREBAO. SJETITE SE GRENLANDA, TOG VELIKOG, LOŠE UPRAVLJANOG, KOMADA LEDA!!!" napisao je na društvenoj mreži Truth Social.

"Nitko od tih ljudi, uključujući i naš vrlo razočaravajući NATO, ne razumije ništa dok ih se ne stisne!!!" dodao je.

Iz NATO-a pokušavaju smiriti situaciju. Glasnogovornica Allison Hart poručila je da su Trump i Rutte imali "vrlo iskren razgovor", ali ga je opisala kao "konstruktivan".

Rutte je priznao da je američki predsjednik razočaran. "Osjetio sam da je razočaran jer smatra da previše saveznika nije stalo uz njega", rekao je.

Unatoč napetostima, pojedini europski dužnosnici smatraju da je susret bio koristan jer je Trumpu omogućio da "ispusti paru". Ističu i da njegove objave nakon sastanka nisu sadržavale konkretne prijetnje prema Savezu ili pojedinim članicama.

U međuvremenu, u sjedištu NATO-a u Bruxellesu članice još nisu upoznate s detaljima sastanka, niti su započele rasprave o eventualnom slanju vojne opreme za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca.

Europski saveznici ponavljaju da su spremni pomoći, ali tek nakon potpunog prestanka sukoba. Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je da je "ohrabrio" Trumpa da nastavi pregovore o okončanju rata te poručio da će Njemačka pomoći u osiguravanju slobode plovidbe nakon postizanja mirovnog sporazuma i uz jasan mandat.

Sličan stav zauzima i Francuska. Načelnik glavnog stožera francuske vojske Fabien Mandon rekao je da Pariz razmatra "strogo obrambene" opcije, dok se planiranje međunarodne inicijative za sigurnost plovidbe nastavlja.

Prošlog tjedna koalicija od 41 zemlje predvođena Ujedinjenim Kraljevstvom podržala je nove sankcije i diplomatski pritisak na Iran, ali je jasno poručila da neće vojno intervenirati dok sukob traje.

Rutte je u Washingtonu branio reakciju saveznika, nastojeći uvjeriti javnost da Savez nije u opasnosti, iako je očito da rat u Iranu predstavlja ozbiljan test jedinstva NATO-a.