Izrael ubio ključnog zapovjednika: "Odgovoran je za ubojstva i otmice..."

Izrael tvrdi da je u zračnom napadu na Gazu ubio zapovjednika vojnog krila Hamasa nekoliko dana nakon što je u sličnom napadu poginuo njegov prethodnik.

Navodno su mjesecima pratili kretanje Mohammada Odeha, a napad su izveli u utorak u središtu grada Gaze. Poginule su najmanje tri osobe, a više desetaka ih je ozlijeđeno.

Meta je bila stambena zgrada u jednom od najprometnijih dijelova grada, u blizini tržnice pune kupaca uoči muslimanskog blagdana Kurban-bajrama.

"U sklopu zajedničke operacije IDF-a i Shin Beta napadnuto je nekoliko zgrada u središtu grada Gaze koje su služile kao njegovo skrovište", priopćili su. Dodali su da je pogođen i stan pripadnika Hamasa koji je sudjelovao u napadu 7. listopada 2023. godine i bio dio Odehovog kruga suradnika.

BREAKING: The IDF has reportedly eliminated Mohammad Odeh in Gaza City — the successor to Izz ad-Din Haddad and the newly appointed head of Hamas’s military wing.



He lasted barely a week in the role before being eliminated. Israel is systematically dismantling Hamas’s command… pic.twitter.com/AfZuqwDMY5 — Gameover 🇦🇺🇮🇱 (@MarkoS2075) May 26, 2026

Svjedoci tvrde da je zgradu gotovo istodobno pogodilo najmanje pet projektila iz različitih smjerova. Jedan stanovnik rekao je da je neposredno prije napada čuo helikopter kako kruži iznad područja.

Ured izraelskog premijera Benjamina Netanyahua objavio je da je meta bio Mohammed Odeh, kojeg su opisali kao "jednog od arhitekata Hamasovog napada na Izrael 7. listopada 2023".

"Odeh je odgovoran za ubojstva, otmice i ranjavanje brojnih izraelskih građana i vojnika", stoji u priopćenju.

Njegov prethodnik na čelu vojnog krila Hamasa, Izz ad-Din al-Haddad, ubijen je u sličnom napadu ranije ovog mjeseca. I tada je meta bila stambena zgrada, a prema lokalnim izvorima poginule su najmanje tri osobe, piše BBC.

Hamas je više puta optužio Izrael za kršenje primirja i napad na civile unatoč primirju koje je stupilo na snagu u listopadu. Tvrde da je u napadima tijekom primirja poginulo više od 800 osoba.

Izraelska vlada odgovorila je na optužbe i poručila da ima pravo napadati pripadnike Hamasa te ih optužuju da krše dogovor jer odbijaju razoružanje.

Daljnji pregovori su pauzirani nakon što su SAD i Izrael u veljači pokrenuli rat protiv Irana.

Washington je u siječnju najavio drugu fazu plana koja je predviđala prijelaznu tehnokratsku upravu u Gazi, razoružanje i obnovu palestinskog teritorija. No pregovori o razoružanju i dalje stoje, dok je Hamas ponovno aktivirao svoju policiju i pokušava učvrstiti kontrolu nad područjem.

Prema podacima ministarstva zdravstva pod kontrolom Hamasa, u Gazi je dosad poginulo više od 72.744 osoba. Ujedinjeni narodi njihove podatke smatraju vjerodostojnima.