VIDEO Dramatične snimke spašavanja rudara iz špilje: "Danas bismo mogli doći do njih"

Misija koja se jedino može opisati kao "utrka s vremenom" ušla je u sedmi dan - ronionici se nadaju da će danas biti povoljni uvjeti za završni zaron, u posljednju komoru špilje u Laosu u kojoj je nestalo sedmero ljudi.
Finski ronilac Mikko Paasi, specijalizirani je ronilac uključen u operaciju, koji je sudjelovao i u dramatičnom spašavanju dječaka iz poplavljene špilje na Tajlandu 2018. godine. Podijelio je svoje iskustvo i rekao su i dalje optimistični da će rudare pronaći žive "jer su u rudnik ušli sa zalihama dovoljnima za višednevni boravak pod zemljom".
Sedmero rudara ostalo je zarobljeno oko 125 kilometara sjeveroistočno od glavnog grada Vientianea, u napuštenom rudniku zlata nakon obilne kiše koja je poplavila rudnik 20. svibnja. U špilju su ušli u potrazi za zlatom i divljim životinjama, a klizište im je onda blokiralo izlaz.
"Okruženje je iznimno nepristupačno i opasno. Sve počinje četverokilometarskim prolaskom kroz džunglu do lokacije, a kada uđete u rudnik, morate prolaziti kroz stotine metara uskih prolaza, poplavljenih dijelova, uz opasnost od urušavanja i visokog rizika od onečišćenog zraka", ispričao je Paasi.
"Sedmero nestalih vjerojatno je zarobljeno u posljednjoj komori, oko 300 metara od izlaza. Utrkujemo se s vremenom jer je danas sedmi dan, a put prema unutra pun je izazova. Jučer smo izgradili pristupni put, postavili ventilaciju i pumpe za vodu, pa čak i Wi-Fi kabel do posljednje komore, gdje počinje ronjenje", dodao je.
Do jutros se razina vode u špilji znatno povukla, dok su spasioci nastavili s ispumpavanjem, objavio je državni list Lao Economic Daily. Paasi kaže da, ako danas uspiju osigurati sve potrebne sigurnosne uvjete, "razmatraju završni zaron u posljednju komoru".