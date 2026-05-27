Južna Koreja jača mornaricu: Gradit će podmornice s gotovo neograničenim dometom

Južna Koreja potvrdila je planove za razvoj podmornica na nuklearni pogon, u okviru projekta Jang Bogo N, čime bi se pridružila uskom krugu država koje upravljaju flotama takvih vojnih plovila, uključujući Kinu, Francusku, Indiju, Rusiju, Veliku Britaniju i Sjedinjene Američke Države.

Južnokorejsko ministarstvo nacionalne obrane objavilo je osnovni plan koji opisuje veliku ekspanziju pomorskih sposobnosti temeljenu na nuklearnom pogonu, prenosi portal The War Zone. Isto ministarstvo navodi da će podmornice pružiti znatno poboljšane operativne sposobnosti u odnosu na postojeće dizelsko-električne modele, uz praktično neograničen domet, veću mobilnost te poboljšanu podvodnu izdržljivost i brzinu.

Vremenski okvir iza izgradnju

Izgradnja te nove podmornice se procjenjuje na razdoblje do 10 godina, nakon čega se očekuje više od 30 godina operativne uporabe, dok broj planiranih podmornica tog tipa još nije objavljen.

Nove podmornice trebale bi imati ključnu ulogu u odgovoru na prijetnje iz Sjeverne Koreje, uključujući nuklearne i raketne sustave lansirane s podmornica. Seoul istodobno naglašava poštivanje obveza iz Ugovora o neširenju nuklearnog oružja.

Suradnja s SAD-om

Američki predsjednik Donald Trump ranije je objavio kako je odobrio taj južnokorejski program te tvrdio da bi se dio podmornica mogla graditi i u Sjedinjenim Državama, iako to nije potvrđeno u službenim južnokorejskim dokumentima.

Južnokorejske vlasti naglašavaju nacionalnu kontrolu nad programom i sudjelovanje domaće industrije. Američka potpora se očekuje posebno u području pogonskih sustava i opskrbe obogaćenim uranom, uz ograničenja koja proizlaze iz međunarodnih nuklearnih sporazuma.

Postojeća podmornička flota JUžne Koreje uključuje 12 podmornica klase Jang Bogo, 9 klase Sohn Won-yil i 3 klase Dosan Ahn Changho, koje pripadaju programima KSS-I, KSS-II i KSS-III. Novija klasa Jang Yeongsil dodatno razvija domaće projektne i graditeljske sposobnosti.

Kritike iz Kine

Kina je kritizirala projekt i pozvala na poštivanje obveza neširenja nuklearnog oružja, dok se sigurnosne napetosti u regiji povećavaju zbog širenja sjevernokorejskog nuklearnog programa te mogućih vanjskih potpora.

Projekt Jang Bogo N predstavlja važan korak u transformaciji južnokorejske mornarice u napredniju regionalnu silu s proširenim podvodnim i strateškim sposobnostima te većim dosegom djelovanja na otvorenim morima. Izgradnja infrastrukture, obuka osoblja i razvoj reaktorskih sustava bit će ključni za dugoročnu održivost tog programa.