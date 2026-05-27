Stravična nesreća u Međimurju: Motociklist poginuo tijekom pretjecanja traktora

Motociklist je poginuo u teškoj prometnoj nesreći koja se u utorak poslijepodne dogodila u Slakovcu u Međimurju.

Prema informacijama međimurske policije, nesreća se dogodila oko 14:25 kada je 40-godišnji vozač motocikla čakovečkih registracija započeo pretjecanje traktora kojim je u istom smjeru upravljao također 40-godišnjak.

Tijekom pretjecanja motociklist je prešao na prometnu traku namijenjenu vozilima iz suprotnog smjera. U pokušaju kočenja i tijekom klizanja motociklom je naletio na osobni automobil čakovečkih oznaka kojim je iz suprotnog smjera upravljala 54-godišnja vozačica.

Od siline udara motocikl se prevrnuo, a vozač je udario u automobil i pao na kolnik. Na mjesto nesreće stigla je hitna medicinska pomoć, no liječnici su mogli samo konstatirati smrt motociklista. Vozačica automobila prevezena je u Županijsku bolnicu Čakovec gdje joj je pružena liječnička pomoć, a težina njezinih ozljeda bit će naknadno utvrđena.

Policija je izvijestila kako je motociklist tijekom vožnje nosio zaštitnu kacigu. Očevid na mjestu nesreće obavila je zamjenica županijske državne odvjetnice uz stručnu pomoć prometne policije.

Zbog očevida je dionica županijske ceste kroz Slakovec od 14:38 do 18:30 bila zatvorena za sav promet, koji se odvijao obilaznim pravcima.