Djeca umiru, bolnice se raspadaju: Potresna priča djevojčice koja je umrla jer nije bilo cjepiva

Više od 500 djece umrlo je od ospica u Bangladešu od ožujka ove godine, dok zdravstveni sustav zemlje vodi tešku borbu s jednom od najvećih epidemija posljednjih godina. Prema podacima ministarstva zdravstva, broj sumnjivih slučajeva premašio je 60.000 u nešto više od dva mjeseca, a bolnice su preopterećene djecom koja stižu s teškim simptomima bolesti.

Među žrtvama je i četverogodišnja Akira iz glavnog grada Dhake. Njezin otac Al Amin kroz suze opisuje djevojčicu kao iznimno bistro i voljeno dijete.

"Sa šest mjeseci već je izgovarala prve riječi. Nikada joj nije nedostajalo ljubavi. Bila je kruna svega", rekao je. Akira je primila sva cjepiva osim onoga protiv ospica. Obitelj ju je četiri puta pokušala cijepiti, no dva puta su ih liječnici odbili jer je djevojčica bila prehlađena, dok su im druga dva puta rekli da cjepiva nema na raspolaganju.

"Ne brinite", kaže da im je zdravstveni djelatnik rekao, "cjepivo se može davati dok ne napuni pet godina."

Početkom ožujka djevojčica je završila u bolnici zbog visoke temperature. Uslijedili su osip, rane u ustima i sve teži simptomi. Otpuštana je i ponovno primana u bolnicu čak pet puta prije nego što su liječnici konačno utvrdili da boluje od ospica. Bila je priključena na aparate za održavanje života, no preminula je 27 dana nakon prvog prijema u bolnicu. Njezin otac uvjeren je da je virus možda pokupila upravo u bolnici.

"Od reda na blagajni do rendgenske sobe, posvuda su bili pacijenti s ospicama", rekao je, optužujući zdravstveni sustav da nije uspio odvojiti zaražene od ostalih pacijenata.

Prema podacima ministarstva zdravstva te zemlje, od ožujka je u Bangladešu umrlo više od 500 djece sa sumnjivim i potvrđenim slučajevima ospica. Ministar zdravstva prošli je tjedan rekao da su liječnicima i medicinskim sestrama koje liječe zaražene virusom otkazani praznici za Bajram te da vlada provodi masovnu kampanju cijepljenja kako bi usporila širenje i spasila živote.

UNICEF upozorava da su bolnice diljem Bangladeša preopterećene te da mnogi roditelji očajnički traže slobodno mjesto za liječenje svoje djece. Organizacija navodi kako su zdravstvene ustanove u nekim dijelovima zemlje potpuno zatrpane pacijentima, piše BBC.

Prema podacima ministarstva zdravstva, u nešto više od dva mjeseca broj sumnjivih slučajeva ospica u Bangladešu dosegao je više od 60.000. Točan broj nije potvrđen jer mnogi čekaju rezultate iz laboratorija.

Šire se kašljem i kihanjem

Vrlo zarazne, ospice se brzo šire kašljem i kihanjem te su posebno opasne za necijepljenu malu djecu mlađu od pet godina.

Stručnjaci smatraju da je do eksplozije zaraze dovelo više čimbenika – od velike gustoće naseljenosti i pojačanih migracija stanovništva tijekom blagdana do ozbiljnih problema u nabavi cjepiva.

UNICEF tvrdi da je nakon političkih promjena u zemlji i pada dugogodišnje premijerke Sheikh Hasine došlo do kašnjenja u narudžbama cjepiva, što je dodatno oslabilo ionako krhki sustav imunizacije. Privremena vlada odbacuje te optužbe i tvrdi da nije bilo promjena u procesu nabave.

Dodatni problem, upozoravaju epidemiolozi, ostale su rupe u procijepljenosti nastale tijekom pandemije COVID-a, kada su mnogi roditelji izbjegavali bolnice, a zdravstveni djelatnici prestali obilaziti obitelji i poticati cijepljenje djece.

Bangladeš je početkom travnja pokrenuo hitnu kampanju cijepljenja uz pomoć međunarodnih organizacija. Vlasti tvrde da se u pojedinim teško pogođenim područjima broj novih slučajeva počeo stabilizirati, no liječnici upozoravaju da će trebati tjedni prije nego što učinak cjepiva postane vidljiv na razini cijele zemlje.

Unatoč tome, stručnjaci strahuju da bi predstojeća blagdanska putovanja mogla dodatno proširiti virus.

"Tisuće djece putovat će s roditeljima iz grada u selo i obrnuto. Miješat će se zdrava i zaražena djeca", upozorio je epidemiolog Mushtaq Husain.

Dok vlasti pokušavaju uvjeriti javnost da je situacija pod kontrolom, Al Amin priznaje da se još uvijek ne može pomiriti s gubitkom svoje kćeri.

"Danas sam plakao više od sat vremena pokraj njezina groba", rekao je.