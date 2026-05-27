Izrael napao novog vojnog zapovjednika Hamasa: "Prije ili kasnije sve ćemo ih pronaći"

Izrael je u utorak priopćio da je "izveo napad" na novog vođu vojnog krila Hamasa u Pojasu Gaze, Mohammeda Odeha, ne navodeći pritom je li dužnosnik pogođen.

U zajedničkom priopćenju izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar obrane Israel Katz opisali su Odeha kao "jednog od arhitekata masakra 7. listopada".

"Odeh je bio odgovoran za ubojstva, otmice i ranjavanje brojnih izraelskih građana i vojnika IDF-a”, napisali su.

Iz Pojasa Gaze nije bilo izvješća o napadu na Odeha. Međutim, medicinski izvori izvijestili su da je jedna žena poginula u izraelskom napadu na kuću u gradu Gazi.

Također je prijavljeno da je nekoliko drugih osoba ozlijeđeno. I dalje nije poznato je li taj zračni napad bio usmjeren upravo na Odeha.

Podsjetimo, Izrael je nedavno potvrdio i smrt bivšeg vojnog zapovjednika Hamasa Izza ad-Dina al-Haddada u zračnom napadu.

Prema navodima izraelske vojske, Odeh je preuzeo vodstvo vojnog krila islamističke skupine ubrzo nakon smrti al-Haddada, iako Hamas to nije službeno potvrdio.

Netanyahu i Katz upozorili su da će Izrael nastaviti progoniti sve koji su sudjelovali u napadu pod vodstvom Hamasa u listopadu 2023., u kojem je ubijeno oko 1.200 ljudi i koji je potaknuo Izrael na pokretanje ofenzive u Gazi.

"Prije ili kasnije, Izrael će ih sve pronaći", poručili su.

Primirje je službeno na snazi od listopada 2025. u ratu između Izraela i Hamasa, no obje strane međusobno se optužuju za kršenje sporazuma.