Samo dan nakon povijesnog sporazuma: Izrael dronom napao južni Libanon

Izrael je u subotu napao južni Libanon, dan nakon što su dvije zemlje potpisale sigurnosni sporazum uz posredovanje SAD-a s ciljem smirivanja napetosti duž njihove granice nakon višemjesečnih neprijateljstava, javlja Reuters.

Libanonska državna novinska agencija izvijestila je da je izraelski dron pogodio Nabatieh al-Fawqi, područje izvan sigurnosne zone prikazane na karti koju je objavio Izrael, a koja predstavlja proširenu zonu pod kontrolom njegovih snaga u južnom Libanonu.

Izraelska vojska rekla je Reutersu da je izvela napad dronom jer u neposrednom području nije bilo izraelskih snaga. Rekla je da je ciljala osobu koja je predstavljala prijetnju njihovim snagama, ali nije pružila daljnje detalje niti dokaze.

Dan prije, u petak, Izrael i Libanon potpisali su u Washingtonu uz posredovanje SAD-a okvirni sporazum nakon višednevnih razgovora o okončanju borbi između Izraela i militanata Hezbolaha koje podržava Iran.

Libanonska veleposlanica Nada Moawad i njezin izraelski kolega Yechiel Leiter potpisali su trilateralni dokument sa SAD-om u State Departmentu u Washingtonu.

"Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak na putu prema obnovi libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, osiguranju trajnog i konačnog prekida neprijateljstava, omogućavanju našem narodu da se vrati u svoju zemlju i omogućavanju svim Libanoncima da žive u miru, sigurnosti i prosperitetu“, rekla je Moawad.

Razgovori u Washingtonu uključivali su rasprave o prijedlogu da izraelske snage predaju dio teritorija koji su okupirale u južnom Libanonu libanonskoj vojsci.

Dužnosnik State Departmenta rekao je u četvrtak Reutersu da je Izrael pristao povući se s dijela tog teritorija, što su izraelski i libanonski dužnosnici porekli.

Sukob između Izraela i Hezbolaha izbio je kada je ta skupina otvorila vatru na Izrael 2. ožujka, nekoliko dana nakon što su SAD i Izrael napali Iran.

Napadi Hezbolaha izazvali su izraelske zračne i kopnene napade u kojima je u Libanonu ubijeno više od 4000 ljudi, a raseljeno više od milijun.

Broj poginulih Izraelaca u ovom krugu neprijateljstava s Hezbolahom uključuje najmanje 32 vojnika i četiri izraelska civila.

Hezbolah ne objavljuje brojke o poginulima u ratu. Reuters je 4. svibnja izvijestio da je u ratu ubijeno nekoliko tisuća njegovih boraca.

Izraelske snage bacale su u petak letke na Mansuri, grad na jugu Libanona, naređujući stanovnicima da ga napuste, izvijestili su libanonski državni mediji, što je prva takva naredba izdana otkako je stupilo na snagu primirje između Izraela i Hezbolaha.

Visoki libanonski vojni dužnosnik rekao je da je Izrael nedavno na taj grad proširio zonu koju okupiraju izraelske trupe u južnom Libanonu.