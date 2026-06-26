Prvi čovjek europskih obavještajaca komentirao sigurnosnu strategiju EU-a

Počeo je Dubrovnik Forum koji već 19 godina okuplja kreatore politika i stručnjake iz zemlje i svijeta.

Na forumu sudjeluju ministri, analitičari, predstavnici NATO-a, OESS-a te brojnih europskih i svjetskih institucija. Svi će oni tijekom dva dana razgovarati o ubrzanim promjenama s kojima je svijet suočen, multipolarnosti i tome kako se u novim okolnostima snaći.

Tijekom prvog dana moglo se čuti više poziva na dijalog, poštivanje međunarodnog prava i unaprijed utvrđenih pravila.

Održava se i jedan od panela u čijem je radu sudjelovao prvi čovjek INTCEN-a, Obavještajno-situacijskog centra Europske unije. S Danielom Markićem je razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Jasmina Bojić.

"Danas pričamo o umjetnoj inteligenciji, tako da moje izlaganje neće biti o obavještajnim poslovima Europske unije, konkretno će biti o umjetnoj inteligenciji, što je izazov za budućnost", rekao je Markić.

Dodao je i da je dan ranije sudjelovao na prvom Dubrovnik Forumu mladih. "Imao sam priliku imati interakciju s mladom ljudskom inteligencijom, što je isto bio pravi izazov", poručio je.

Reporterka ga je upitala o sudjelovanju u izradi Europske sigurnosne strategije te o tome kako teku pripreme.

"Mi sudjelujemo djelomično. Kao što znate, predsjednica Europske komisije početkom siječnja najavila je izradu strategije. Krajem siječnja iste godine ministri vanjskih poslova zemalja članica EU-a našli su se i zatražili sudjelovanje u izradi strategije", rekao je Markić.

Objasnio je da će taj dokument biti izrađen u suradnji Europske komisije, Europske službe za vanjsko djelovanje i zemalja članica. "To će na kraju biti politički dokument", dodao je.

Obavještajne i sigurnosne službe Europske unije, rekao je, pomogle su u izradi dokumenta tako što su izradile analizu izazova i prijetnji. No sada je, kaže, na zemljama članicama da se dogovore oko političkog stava.

"Znate, u Europskoj uniji nisu samo neki birokrati koji su skriveni u nekim tamnim uredima. Zemlje članice imaju pravo dati svoje mišljenje, a oko vanjske politike postoji pravilo jednoglasnosti", rekao je Markić.

Izrazio je nadu da bi tijekom srpnja moglo doći do suglasnosti među zemljama članicama EU-a o određenim sigurnosnim pitanjima i pitanjima vanjske politike. "Onda bi napokon ta strategija mogla izaći možda u rujnu", rekao je.

Na pitanje koji bi trenutačno mogli biti glavni naglasci te strategije, Markić nije želio detaljno govoriti jer je, kako je rekao, teško postići suglasnost među 27 članica.

"Možete pretpostaviti da će Rusija biti u dokumentu - tko može ignorirati takvu agresiju koja traje već pet godina, ali i drugi globalni akteri bit će navedeni, kao i određene pojave koje mogu ugroziti populaciju EU-a, kao što je terorizam ili druga pitanja", rekao je Markić.

Posljednji panel prvog dana trebao bi završiti nešto prije 20 sati, a u 20:30 počinje gala večera za visoke uzvanike.

Dubrovnik Forum nastavlja se u subotu od ranog jutra. U radu prvog panela sudjelovat će hrvatski premijer Andrej Plenković, a jedna od tema bit će Europska unija i Zapadni Balkan.