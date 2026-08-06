Ekološka bomba na moru: Iz tankera curi 110.000 tona nafte

Satelitske snimke pokazale su da se uz obalu Omana razvija moguća ekološka katastrofa nakon što se nasukao tanker s naftom, prenosi u četvrtak dpa. Snimke pokazuju sve veće količine nafte kako cure iz 270 metara dugog tankera Caroline Bezengi, za koji se vjeruje da je dio ruske tzv. flote iz sjene.
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Naftna mrlja narasla je i sada pokriva površinu od oko 600 četvornih kilometara, priopćila je u srijedu ekološka organizacija Greenpeace.
Tanker prevozi oko 110.000 tona sirove nafte, što je gotovo tri puta više od količine nafte koja se izlila 1989. u poznatom izlijevanju iz tankera Exxon Valdeza uz obalu Aljaske.
Caroline Bezengi nalazi se u ekološki osjetljivoj regiji uz obalu Omana. Prema Greenpeaceu, radi se o mogućoj katastrofi za morske kornjače, ptice selice, morske sisavce i koraljne grebene.
Vode oko zaštićenih otoka u tom području, gdje se morske ptice razmnožavaju i kornjače polažu jaja, dom su i rijetkog arapskog grbavog kita.
Tanker, koji podliježe sankcijama Europske unije, vjerojatno je ukrcao naftu u ruskoj luci Novorosijsku, prema tvrtki za analizu satelitskih podataka Synmax.
Vjeruje se da je plovilo imalo incident na moru još početkom lipnja, nakon čega je prestalo odašiljati podatke o lokaciji. Prema izvješćima, tanker je vjerojatno plovio prema luci u Indiji.
Postoje nagađanja o tome da je brod možda minom napala Ukrajina, koja je u nekoliko navrata napala brodove iz ruske "flote u sjeni".
Brod je u vlasništvu tvrtke u Kini koja je, kao i drugi brodovi flote u sjeni, navodno povezana s fiktivnom tvrtkom u Šangaju.