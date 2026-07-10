Na obali nikad više ambulanti, i to ne bilo kakvih: "Ovo mi je bila najjednostavnija opcija"

Pomoć od morskog ježinca Zoltan je potražio u porečkoj turističkoj ambulanti.

"Imao sam malu nezgodu s morskim ježincem, šiljci su mi završili u nogama i ova ambulanta mi je bila najjednostavnija opcija", kazao je Mađar.

Turističke ambulante Foto: Dnevnik Nove TV

Opcija u koju se najčešće dolazi zbog ljetnih tegoba - od ježinaca, alergijskih reakcija do upala uha i grla.

U Poreču u kolovozu ovdje prođe 50-ak pacijenata svaki dan. Rade i vikendom. Radili bi i više, samo da nađu s kime. No neće Istrijani i njihovi gosti uvijek morati dolazi po pomoć - jer uz mobilne ambulante liječnici će moći dolaziti na njihov kućni prag.

Istarska ambulanta na kotačima vrijedna je 160.000 eura, u Hrvatskoj ih imamo 33. Uz mobilne, za rastrećenje obiteljske medicine i hitne glavni su adut turističke ambulante. Ovo ljeto u pogonu će ih biti 62, najviše na Kvarneru i krajnjem jugu.

Turističke ambulante Foto: Dnevnik Nove TV

Više o ovoj temi u prilogu Martine Bolšec Oblak.