Hrvatica iz užarene Francuske: "Tračnice se izuzetno zagrijavaju, ostali smo zatočeni duboko u tunelima"

Dok se toplinski val širi Europom, u samom epicentru ekstremnih vremenskih uvjeta našla se Francuska, gdje padaju povijesni lipanjski rekordi. Kakva je doista situacija na užarenom pariškom asfaltu otkriva Hrvatica koja u Parizu živi već 17 godina.

"Mi u 17 godina koliko ovdje živimo nismo osjetili takve vrućine. Vrućine jesu bile i prije, međutim ne u tako dugom razdoblju sad su već tjedan dana strašne vrućine. Slijedećih tjedan dana se predviđaju također temperature koje se tijekom noći ne spuštaju ispod 26 stupnjeva, a tijekom dana rastu i do 40 stupnjeva", rekla je Daniela Mihalić Đurica.

Daniela Mihalić Đurica, Hrvatica u Francuskoj Foto: DNEVNIK.hr

U Francuskoj srušeni rekordi vrućina Foto: DNEVNIK.hr

Sve to se održava i na svakodnevni život ljudi u Francuskoj pa je Vlada izdale i posebne upute.

"Pariz definitivno nije građen za temperature od 40 stupnjeva. Za razliku od mediteranskih zemalja većina stanova nema klimatizaciju. Klima uređaji su definitivno postali najveći luksuz u Parizu i u restoranima i u uredima tako da svi nekako traže zaštitu u klimatiziranim prostorima", rekla je Daniela.

Ana Vela, novinarka Foto: DNEVNIK.hr

U Francuskoj srušeni rekordi vrućina Foto: DNEVNIK.hr

"Preporuke su stalno da se puno hidratizira. Ono što je novo u zadnjih 100 godina u Parizu ponovno je dana preporuka, znači može se kupati, rashladiti u kanalima Senne to je ono čime su mnogi pogotovo mladi pribjegli posljednjih tjedana. No, naravno stalna upozorenja o sigurnost i opasnosti od utapanja", istaknula je.

Zbog velikih vrućina reducirat će se i brojne željezničke linije.

"Tračnice se izuzetno zagrijavaju, a velik dio vlakova i metroa nema klimatizaciju. To smo osjetili i prije nekoliko dana kada sam se i osobno vozila navečer metroom zbog nestanka struje naš je metro stao duboko u tunelu. Petnaestak minuta ostali smo zatočeni u prepunom vagonu i moram priznati da je osjećaj duboko u tunelima temperatura od 35, 40 stupnjeva još puno gori nego što je na površini", rekla je.

U Francuskoj srušeni rekordi vrućina Foto: DNEVNIK.hr

U Francuskoj srušeni rekordi vrućina Foto: DNEVNIK.hr

"Ulice su između podneva i kasnih večernjih sati gotovo prazne, grad je stavio na raspolaganja brojne rashladne zone, i jedina tema u kafićima i na poslu je kada će konačno u Pariz i regiju stići neko osvježenje", zaključila je Daniela.