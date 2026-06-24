Šefica hitne o toplinskom valu: "Ne čekati da organizam ožedni nego piti tekućinu tijekom dana"

Hitne službe imaju veći broj intervencija na terenu uslijed toplinske iscrpljenosti, pa pozivaju građane da se drže savjeta.

Toplinski val ne popušta Foto: DNEVNIK.hr

Toplinski val ne popušta Foto: DNEVNIK.hr

"Najvažnije je odgovorno se ponašati. To znači izbjegavati boravak vani u najtoplijim dijelu dana od 10 do 17 sati, piti dovoljno tekućine, dakle ne čekati da organizam ožedni nego piti tekućinu tijekom dana, i naravno boravak u rashlađenim prostorima. Problem nisu samo visoke temperature danju nego i noću pa se organizam ne uspije odmoriti i vrlo često se pacijenti zovu zbog nesanica i bude se umorni i iscrpljeni. što je osobito izraženo kod starijih osoba", rekla je Tatjana Čemerikić, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu istarske županije.

Tatjana Čemerikić, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu istarske županije Foto: DNEVNIK.hr

Toplinski val ne popušta Foto: DNEVNIK.hr

"Jednako tako tijelo se pokušava ohladiti znojenjem pa gubi tekućinu elektrolite zbog čega srce počinje brzo raditi da nadoknadi i da normalizira cirkulaciju što zdravi ljudi ne primijete, ali stariji i kronični osobito osjete. Sa klima uređajima radimo veliku razliku unutra van, a to nije dobro. Razlika mora biti svega nekoliko stupnjeva, a ne drastične koje ugrožavaju kardiovaskularni sustav svakog organizma", zaključila je.