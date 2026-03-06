Hodžić: "Izjava izraelskog veleposlanika neprihvatljivo je miješanje u suverene odluke Republike Hrvatske"

Armin Hodžić, zastupnik albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine, ocijenio je neprihvatljivim miješanjem u suverene odluke RH izjavu izraelskog veleposlanika da bi Hrvatska trebala prekinuti diplomatske odnose s Iranom i zatvoriti iransku ambasadu.

"Izjava izraelskog veleposlanika da bi Hrvatska trebala prekinuti diplomatske odnose s Iranom i zatvoriti iransku ambasadu predstavlja ozbiljno i neprihvatljivo miješanje u suverene odluke Republike Hrvatske. Hrvatska nije država u kojoj će strane ambasade određivati vanjsku politiku, niti smo protektorat u kojem će diplomatska predstavništva držati političke lekcije našim institucijama", istaknuo je Hodžić u petak u priopćenju.

Naglasio je da o tome s kim će Hrvatska imati diplomatske odnose odlučuju hrvatska Vlada i Hrvatski sabor uz Predsjednika Republike u skladu sa Ustavom– i nitko drugi.

"Diplomacija postoji kako bi gradila odnose i međusobno poštovanje, a ne kako bi pojedini veleposlanici javno sugerirali Hrvatskoj kakve odluke treba donositi", dodao je.

Ako već govorimo o tome gdje su granice prihvatljivog ponašanja u diplomaciji, onda je jasno, kazao je, da je njih prešla upravo ona ambasada koja pokušava određivati stavove Republike Hrvatske.

Hodžić je napomenuo i da" to nije prvi put" jer je, kaže, isti ambasador koji bi diktirao vanjsku politiku RH i prilikom glasanja o priznanju Palestine bio u Hrvatskom saboru kako bi očito svojim prisustvom izvršio pritisak na zastupnike.

Dodao je da izraelski ambasador akreditiran u Hrvatskoj docira i Bosni i Hercegovini "očigledno osjećajući se slobodnim da određuje vanjskopolitičke prilike i stavove država cijele regije".

Koren odbacio da se pozivom na prekid odnosa s Iranom miješa u suverenost RH

Koren je odbacio kritike da je njegov poziv na sigurnosnu provjeru iranskog veleposlanstva i prekid diplomatskih odnosa Zagreba i Teherana miješanje u suverene odluke Hrvatske.

"Naravno da je Hrvatska potpuno suverena država koja donosi vlastite odluke u bilo kojem području. Izrael je također suverena država koja donosi vlastite odluke, a to uključuje i pozivanje naših prijatelja na prekid odnosa s iranskim ubilačkim režimom koji je veliku zemlju pretvorio u carstvo zla”, objavio je na hrvatskom jeziku Koren na platformi X.

Veleposlanik je rekao da Izrael ima "značajne razloge za zabrinutost” jer je Iran ranije ovog tjedna "prijetio napadima na izraelska veleposlanstva”.



"Naša veleposlanstva, diplomati i židovske zajednice bili su više puta meta napada snaga Kudsa IRGC-a i njihovih posrednika, terorističkih operativaca Hezbolaha”, stoji u Korenovoj objavi u kojoj spominje Revolucionarnu gardu (IRGC). Uz objavu je podijeljena montaža naslova svjetskih medija o napadima Irana na Židove (Pariz 2018., Buenos Aires 1992.-1994., Albanija 2018.). Dio njih počinili su iranski diplomati.

Koren je rekao da je EU prije nekoliko tjedana Revolucionarnu gardu u "dugo očekivanom značajnom činu” Europska unija proglasila terorističkom organizacijom pa sugerirao "daljnje korake pritiska na režim”. "Prekid odnosa s Teheranom, što automatski dovodi do zatvaranja veleposlanstava, dramatično će naštetiti njihovim mogućnostima izvođenja terorističkih napada”, napisao je.