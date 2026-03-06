Obavijesti Foto Video Pretražite
Rat na Bliskom istoku

Bliski istok gori: Izrael pokrenuo nove napade, SAD tvrdi da su tek počeli, a Iran obećava katastrofu

06. ožujka 2026.
Napad na Bejrut
Napad na Bejrut Foto: AP Photo/Hassan Ammar/via Guliver
Tjedan je dana prošlo otkako su američke i izraelske snage pokrenule napade na Iran, a rat se otad brzo proširio izvan iranskih granica.
