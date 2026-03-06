Bliski istok gori: Izrael pokrenuo nove napade, SAD tvrdi da su tek počeli, a Iran obećava katastrofu

Novi val izraelskih napada na Iran Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su rano u petak da su počele gađati infrastrukturu u Iranu. "IDF je započeo široki val napada na infrastrukturu iranskog terorističkog režima u Teheranu", rekla je vojska u objavi na Telegramu. Izrael, koji napada Iran od subote, u četvrtak je izjavio da prelazi u sljedeću fazu oružanog sukoba. "U ovoj fazi ćemo dodatno demontirati režim i njegove vojne sposobnosti", rekao je načelnik glavnog stožera Eyal Zamir. Također je najavio "daljnja iznenađenja" za buduće operacije u Iranu, ne precizirajući o čemu se radi.

Zatvaranje Hormuškog tjesnaca nije isključeno Iran tvrdi da nema namjeru zatvoriti Hormuški tjesnac, ali nije isključio takvu opciju ako Izrael i Sjedinjene Države nastave svoj rat. "Trenutno nemamo namjeru zatvoriti tjesnac. Nismo ga zatvorili. Brodovi i tankeri ne pokušavaju ga prijeći jer se boje napada s jedne ili druge strane", rekao je iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči.

Iran: Spremni smo Iran je spreman na mogućnost kopnene invazije, koja bi bila katastrofa za neprijatelje Islamske Republike, upozorio je iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči za NBC News. "Spremni smo na svaku mogućnost, čak i iskrcavanje. Očekujemo ih. Sigurni smo da im se možemo suprotstaviti i da bi to za njih bila katastrofa", dodao je, dok su novinska izvješća, koja je Bijela kuća demantirala, sugerirala moguću američku vojnu podršku kurdskim milicijama u svrgavanju iranske vlade. Iran ne traži "primirje" ili "pregovore" sa Sjedinjenim Državama, rekao je. "Već smo dva puta pregovarali s njima i svaki put su nas napali usred pregovora", izjavio je ministar, misleći na prethodni rat u lipnju 2025., koji je trajao 12 dana. "Ne tražimo prekid vatre. Ne vidimo razloga za pregovore sa Sjedinjenim Državama“, dodao je.

"SAD napada sposobnost Irana za obnovu" Sjedinjene Države su u posljednjih šest dana pogodile više od 2000 ciljeva u Iranu, uključujući iranske ratne brodove. Američka vojska potopila je više od 30 iranskih brodova od pokretanja ofenzive prije pet dana, rekao je u admiral Brad Cooper, šef američkog zapovjedništva za regiju. Cooper je rekao da SAD napada sposobnost Irana za obnovu. "Dok prelazimo na sljedeću fazu ove operacije, sustavno ćemo demontirati iranske kapacitete za proizvodnju projektila za budućnost, i to je apsolutno u tijeku", kazao je i dodo da će to potrajati neko vrijeme.

"Iran griješi ako..." Američki ministar obrane Pete Hegseth izjavio je da Iran griješi ako vjeruje da SAD ne može održati tekući rat, dodajući da je Washington tek počeo operaciju, ali da ne proširuje vojne ciljeve: "Iran se nada da ovo ne možemo održati, što je stvarno loša procjena." "Nema proširenja naših ciljeva. Točno znamo što pokušavamo postići", rekao je Hegseth i dodao da Trump ima vežnu riječ u tome tko će voditi Iran s obzirom na tekuću operaciju.

Kongres odbacio rezoluciju Zastupnički dom SAD-a u četvrtak je odbacio rezoluciju koja bi ograničila vojne operacije Donalda Trumpa protiv Irana, dan nakon što je to učinio Senat. Protiv rezolucije, čiji je cilj bio onemogući nastavak napada na Iran bez odobrenja Kongresa, bilo je 219 zastupnika, a podržalo ju je 212. Rezolucija je predviđala obustavu američkih vojnih operacija u Iranu dok Kongres ne odobri rat ili upotrebu vojne sile. Čak i da je usvojena, vjerojatno ne bi preživjela predsjednički veto jer bi bila potrebna dvotrećinska većina u oba doma.

Vratili se hrvatski državljani iz Dubaija Zrakoplov Croatia Airlinesa sa 157 hrvatskih državljana koji su zapeli u Dubaiju zbog rata na Bliskom istoku, sletio je u petak rano ujutro u Zagreb. Zrakoplov je poletio iz Dubaija prema Zagrebu sa stajanjem u Heraklionu zbog punjenja goriva, a na letu prioritet su imale najranjivije skupine - djeca, bolesne osobe, trudnice i članovi njihovih obitelji. Vlada i MVEP spremni su, ovisno o razvoju situacije i potrebama na terenu, narednih dana uputiti još tri zrakoplova iz Hrvatske kao dodatnu mogućnost repatrijacije hrvatskih državljana. Dva čarterska leta lokalnih zrakoplovnih prijevoznika na relaciji Dubai - Zagreb predviđena su u petak rano ujutro, s ukupnim kapacitetom od približno 300 mjesta.

Paničan bijeg stanovništva Izraelska vojska započela je napade na južna predgrađa Bejruta, uporište libanonskog islamističkog pokreta Hezbolaha, od kuda je ranije pozvala stanovnike da se odmah evakuiraju. Izraelske snage "počele su napade na infrastrukturu Hezbolaha u južnim predgrađima Bejruta", navodi se u kratkom vojnom priopćenju. Izraelska vojska, koja neumorno napada Libanon, uputila je u četvrtak upozorenje bez presedana stanovnicima cijelog južnog predgrađa Bejruta da se evakuiraju uoči bombardiranja, što je izazvalo paničan bijeg stanovništva.