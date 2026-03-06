Tko je u brutalnom napadu ubio više od stotinu djece u školi? "Dokazi upućuju..."

Napad na osnovnu školu koji se dogodio u južnom iranskom gradu Mihabu 28. veljače, u kojem su poginuli deseci osoba, uključujući djecu, čini se da je bio dio napada na obližnju pomorsku bazu.

Iranske vlasti ranije su priopćile da su u tom području djelovale američke snage.

Analiza koju je proveo The New York Times, koja uključuje satelitske snimke, objave na društvenim mrežama i provjerene videosnimke, upućuje na to da je škola teško oštećena preciznim udarom koji se dogodio u isto vrijeme kada i napadi na susjednu pomorsku bazu Iranske revolucionarne garde.

A New York Times investigation shows that the elementary school in Minab, Iran was most likely struck during a U.S. military operation targeting a nearby IRGC base.



— Yashar Ali 🐘 (@yashar) March 6, 2026

Službene izjave američkih dužnosnika da su američke snage napadale pomorske ciljeve u blizini Hormuškog tjesnaca, gdje se nalazi baza Revolucionarne garde, sugeriraju da su upravo američke snage najvjerojatnije izvele taj napad.

Bijela kuća uputila je The Times na izjavu glasnogovornice Karoline Leavitt s konferencije za novinare u srijedu. Na pitanje je li SAD izveo zračni napad na školu odgovorila je: "Koliko nam je poznato, nisu. Ministarstvo rata istražuje taj slučaj", poručila je.

Utvrđivanje točnog slijeda događaja otežava činjenica da na mjestu napada nisu pronađeni vidljivi ostaci oružja, a strani novinari ne mogu doći do mjesta događaja.

Ukupan broj poginulih još nije neovisno potvrđen, ali iranski zdravstveni dužnosnici i državni mediji navode da je u napadu na osnovnu školu Shajarah Tayyebeh poginulo najmanje 175 osoba, a među njima mnogo djece.

The US & Israel launched an egregious, unwarranted act of aggression against Iran by indiscriminately targeting Iranian cities. In just one single case, they targeted a primary school in #Minab, Hormozgan Province, killing and maiming tens of innocent young girls. This is a…



— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) February 28, 2026

U danima nakon napada američki dužnosnici nisu ni potvrdili ni opovrgnuli odgovornost. Američki ministar obrane Pete Hegseth rekao je u srijedu da je u tijeku istraga.

Glasnogovornik izraelske vojske Nadav Shoshani izjavio je u nedjelju da nema saznanja o izraelskoj vojnoj operaciji na tom području u vrijeme napada. Američki dužnosnici u javnim su izjavama ipak potvrdili da su američki zrakoplovi toga dana izvodili operacije u regiji gdje se nalazi škola.

Osnovna škola nalazi se u malom gradu Minabu na jugu Irana, više od 900 kilometara od Teherana, ali blizu strateški važnog Hormuškog tjesnaca.

Budući da je subota početak radnog tjedna u Iranu, djeca i učitelji bili su u školi u trenutku napada, navode zdravstveni dužnosnici i iranski državni mediji. Prve informacije o napadu pojavile su se na društvenim mrežama nešto nakon 11:30 po lokalnom vremenu.

Grobovi iskopani za poginule u napadu na školu Foto: Afp

Analiza tih objava, kao i fotografija i videosnimki svjedoka snimljenih unutar sat vremena od napada, potvrđuje da su škola i pomorska baza pogođene u isto vrijeme.

Jedna videosnimka, čiju su lokaciju potvrdili stručnjaci za geolokaciju, prikazuje velike stupove dima koji se uzdižu iz područja baze i škole.

Fotografije koje prikazuju veliku štetu na školskoj zgradi ubrzo je objavila jedna iranska organizacija za ljudska prava.

Na videosnimkama koje su objavili iranski mediji, a koje je The New York Times neovisno provjerio, vide se ljudi koji pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima i tijelima žrtava.

Jedan video snimio je vozač koji je prolazio pokraj ulaza u bazu Revolucionarne garde. Na snimci se vide oznake Revolucionarne garde na dvama ulazima u kompleks, kao i natpisi koji upućuju na pomorsko medicinsko zapovjedništvo.

Analiza Timesa pokazala je da su se iz pogođenih vojnih objekata dizali gusti stupovi dima. Kako bi detaljnije procijenio razmjere štete u bazi, The Times je naručio nove satelitske snimke od tvrtke Planet Labs. Snimka napravljena u srijedu dodatno potvrđuje tijek događaja.

Na snimkama se vidi da je više preciznih udara pogodilo najmanje šest zgrada Revolucionarne garde, kao i školu. Četiri zgrade unutar baze potpuno su uništene, dok se na još dvjema vide točke udara na sredini krova, što je u skladu s preciznim napadima.

Wes J. Bryant, analitičar nacionalne sigurnosti i bivši pripadnik američkog ratnog zrakoplovstva, pregledao je satelitske snimke. Zaključio je da su sve zgrade, uključujući školu, pogođene izuzetno preciznim udarima.

Satelitska snimka pogođenog kompleksa u Iranu Foto: Afp

Bryant smatra da je najvjerojatnije riječ o pogrešnoj identifikaciji cilja. Točnije, da su snage napale lokaciju ne znajući da se u zgradi nalazi velik broj civila.

Predsjednik Združenog stožera američke vojske, general Dan Caine, rekao je na konferenciji za novinare u srijedu da su američke snage u to vrijeme izvodile napade na jugu Irana.

Na karti koju je pokazao prikazano je da je područje koje uključuje Minab bilo meta napada tijekom prvih 100 sati operacije, iako grad nije izravno imenovan.

Na istoj konferenciji Caine je rekao da su izraelske snage uglavnom djelovale na sjeveru zemlje. Također je naveo nekoliko američkih vojnih operacija na jugu i jugoistoku Irana, bez spominjanja izraelskih aktivnosti na tom području.

"Na južnoj osi udarna skupina nosača zrakoplova USS Abraham Lincoln nastavila je vršiti pritisak s mora uz jugoistočnu obalu te postupno uništavati pomorske sposobnosti duž tjesnaca", rekao je.

Škola je nekad bila dio pomorske baze

Satelitske snimke iz 2013. pokazuju da je škola nekoć bila dio pomorske baze Revolucionarne garde. Ceste su tada povezivale druge dijelove baze s tom zgradom. No snimke iz rujna 2016. pokazuju da je zgrada tada odvojena od baze i više nije bila povezana s vojnim kompleksom.

Povijesne satelitske snimke pokazuju i obilježja tipična za školu, uključujući sportsko igralište i druge rekreacijske prostore koji su dodani tijekom vremena. "S obzirom na američke obavještajne sposobnosti, trebali su znati da se u blizini nalazi škola", rekla je Beth Van Schaack, bivša dužnosnica američkog State Departmenta koja predaje na Stanfordu.

Na internetu su se pojavile i teorije da je školu pogodila iranska raketa koja je skrenula s putanje. No The New York Times i drugi analitičari odbacili su tu mogućnost. Zaključili su da jedna zalutala raketa ne bi mogla izazvati tako precizna oštećenja na više zgrada unutar baze.

This image is currently being reported as visual "proof" that a misfired AD system was responsible for the strike on a building reportedly housing a girls' elementary school in Minab. It's not. That image was taken in Zanjan, over 1.3k kilometers from the school in Minab.

It's not.



That image was taken in Zanjan, over 1.3k kilometers from the school in Minab.

— Tal Hagin (@talhagin) February 28, 2026

Američki dužnosnici navode da je napad i dalje predmet istrage. Ako se potvrdi da je školu pogodila američka bomba, jedno od ključnih pitanja bit će je li riječ o pogrešci ili o napadu temeljenom na zastarjelim informacijama.

Janina Dill, stručnjakinja za ratno pravo na Sveučilištu Oxford, rekla je da napadači imaju obvezu provjeriti status cilja kako bi se izbjegle civilne žrtve. Ako to ne učine, dodala je, mogli bi prekršiti međunarodno pravo.