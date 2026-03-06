Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
OBJAVLJENA ANALIZA

Tko je u brutalnom napadu ubio više od stotinu djece u školi? "Dokazi upućuju..."

Piše I. B., 06. ožujka 2026. @ 12:49 komentari
Napadnuta škola u Iranu
Napadnuta škola u Iranu Foto: IRIB TV/AFP
Za napad na osnovnu školu u kojem je poginulo najmanje 175 osoba zasad nitko nije preuzeo odgovornost.
Najčitanije
  1. Izraelske sigurnosne snage i hitne službe okupljaju se na mjestu iranskog napada u Givatayimu, u središtu Izraela u tijeku
    Rat na Bliskom istoku

    VIDEO Europska zemlja upozorila građane: "Moguć je teroristički napad"
  2. Ilustracija
    FBI 302

    "Trump je otkopčao hlače i stavio mi glavu na penis. Ugrizla sam ga, a onda me udario. Rekao je..."
  3. Igor Komarov
    istraga na Baliju

    Odrubljena glava i dijelovi tijela pripadaju sinu bogatog poduzetnika? Prije nego što je ubijen, objavljena mučna snimka
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Prolazak motora između auta u koloni – da ili ne?
Oglas
Prolazak motora između auta u koloni – da ili ne?
Povodom osmog marta: Povijesni pothvati žena kroz prizmu suvremene hrvatske statistike
SRETAN DAN ŽENA
Što bi svijet bio bez žena? Od piva do Wi-Fija - izumi koji su promijenili povijest
Nagrada Zagrepčanka godine dodijeljena Nevi Tölle
Grad Zagreb
Neva Tölle je Zagrepčanka godine: Priznanje pionirki borbe protiv nasilja nad ženama
Državni tajnik: Iz EU proračuna dobili 20 milijardi više nego što smo uplatili
EUROPSKI NOVAC
Rasprava o EU fondovima: "Nije li Hrvatska ova sredstva trebala koristiti za inovacije i projekte?"
Izjava premijera Andreja Plenkovića iz Zadra
posjet zadru
USKORO UŽIVO Izjava premijera Plenkovića nakon novog pojačanja vladajuće većine
Kako se piše: titan ili titanij
Kako se piše
Titan ili titanij
Ministarstvo pravosuđa objavilo je dokumente u kojima žena optužuje Donalda Trumpa za seksualno zlostavljanje
FBI 302
"Trump je otkopčao hlače i stavio mi glavu na penis. Ugrizla sam ga, a onda me udario. Rekao je..."
Rat SAD-a i Izraela s Iranom - sedmi dan
Rat na Bliskom istoku
SAD i Izrael intenziviraju napade. Ujedinjeno Kraljevstvo upozorilo: "Moguć je teroristički napad na Cipru"
Na Baliju pronađeni odrubljena glava i dijelovi tijela: Pripadaju otetom sinu bogatog Ukrajinca?
istraga na Baliju
Odrubljena glava i dijelovi tijela nađeni u rijeci na Baliju: "To je oteti sin bogatog poduzetnika"
VIDEO Evangelistički pastori u Ovalnom uredu molili nad Trumpom za uspjeh u ratu protiv Irana
SCENA IZ OVALNOG UREDA
VIDEO Dvadeset ljudi molilo nad Trumpom: "Ova slika je bizarna i jeziva"
VIDEO Britanski tajkun napustio Dubai privatnim avionom od 170.000 eura nakon što su krhotine drona pale na njegovu vilu
Nevjerojatno
VIDEO Britanski tajkun napustio Dubai privatnim avionom od 170.000 eura nakon što su krhotine drona pale na njegovu vilu
Sumnje u iranskom vrhu: Zapovjednik elitnih snaga pod istragom zbog špijunaže za Izrael nakon niza preživljenih atentata
MAČAK S DEVET ŽIVOTA
Svi oko njega ginu, a on preživljava! Je li najmoćniji iranski zapovjednik zapravo izraelski špijun?
Rat SAD-a i Izraela s Iranom - šesti dan 11
Ozbiljno upozorenje
Škola u kojoj su poginule djevojčice gađana više puta, Trump prijeti Kubi, nije ga briga za rast cijena zbog rata: "Iranci me zovu, ali je kasno"
Provjereno istražuje: Kako ekstremne skupine nekažnjeno prosvjeduju pred privatnim domovima novinara i političara 11
DONOSI PROVJERENO
"Znamo gdje živiš!" Desni ekstremisti zastrašuju neistomišljenike na kućnim pragovima, a sustav ih ne zaustavlja
Ministarstvo vanjskih poslova Srbije objasnilo zašto ne preporučuje građanima put u Hrvatsku 8
DRUŠTVENE MREŽE GORE
Srbija objasnila zašto ne preporučuje putovanje u Hrvatsku osim u krajnjoj nuždi
Ministar Ivan Anušić nakon sjednice Vlade 5
Odluka predsjednika
Anušić odgovorio Milanoviću: "Ja kao ministar obrane doznajem iz medija da mi evakuiramo naše vojnike"
VIDEO Evangelistički pastori u Ovalnom uredu molili nad Trumpom za uspjeh u ratu protiv Irana 5
SCENA IZ OVALNOG UREDA
VIDEO Dvadeset ljudi molilo nad Trumpom: "Ova slika je bizarna i jeziva"
Veliki ajatolah Irana pozvao na prolijevanje Trumpove krvi 4
RIJETKO OBRAĆANJE
VIDEO "Prolijte cionističku krv, prolijte Trumpovu krv": Veliki ajatolah na iranskoj državnoj televiziji pozvao na nasilje
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Rat SAD-a i Izraela s Iranom - sedmi dan
Rat na Bliskom istoku
SAD i Izrael intenziviraju napade. Ujedinjeno Kraljevstvo upozorilo: "Moguć je teroristički napad na Cipru"
Ministarstvo pravosuđa objavilo je dokumente u kojima žena optužuje Donalda Trumpa za seksualno zlostavljanje
FBI 302
"Trump je otkopčao hlače i stavio mi glavu na penis. Ugrizla sam ga, a onda me udario. Rekao je..."
Na Baliju pronađeni odrubljena glava i dijelovi tijela: Pripadaju otetom sinu bogatog Ukrajinca?
istraga na Baliju
Odrubljena glava i dijelovi tijela nađeni u rijeci na Baliju: "To je oteti sin bogatog poduzetnika"
show
Nives Celzijus podijelila komentar o pjesmi "Sinkronija"
"puno krivih putova"
Zanosne fotke Nives Celzijus pale su u drugi plan zbog poruke koju je dobila: "Bez ljutnje, ali..."
Petra Ecclestone ipak otišla iz Dubaija
prošli neočekivane prepreke
Kći najbogatije Hrvatice ipak otišla iz Dubaija s obitelji: "Nije prošlo baš glatko...''
Životna priča Harryja Stylesa
Nevjerojatan životni put
Nekad je prodavao peciva, a danas puni stadione: Kako je postao globalna zvijezda?
zdravlje
Prirodni “GLP-1”: 7 namirnica koje mogu smanjiti glad i pomoći u kontroli težine
Potiču osjećaj sitosti
Prirodni “GLP-1”: 7 namirnica koje mogu smanjiti glad i pomoći u kontroli težine
3 stvari koje emocionalno inteligentni ljudi rade i 3 stvari koje ne rade
Obratite pozornost na ovo
3 stvari koje emocionalno inteligentni ljudi rade i 3 stvari koje ne rade
10 namirnica koje mogu poboljšati seksualni život – i nekoliko koje je bolje preskočiti
Za raspoloženje, energiju i libido
10 namirnica koje mogu poboljšati seksualni život – i nekoliko koje je bolje preskočiti
zabava
Mačke dobile skupu hranilicu, njihova reakcija je čisti urnebes
Što su očekivali?
Mačke dobile skupu hranilicu, njihova reakcija je čisti urnebes
Mislite da nemate rupe u znanju? Ovaj kviz to brzo provjeri
Pokažite što znate!
Mislite da nemate rupe u znanju? Ovaj kviz to brzo provjeri
"Znam da nisam jedina": Žena podijelila snimku muža dok se sprema za posao i ujedinila regiju
Zvuči poznato?
"Znam da nisam jedina": Žena podijelila snimku muža dok se sprema za posao i ujedinila regiju
tech
VIDEO Muskov robot iznenadio sve svojim novim vještinama
Djeluje uvjerljivo
VIDEO Muskov robot iznenadio sve svojim novim vještinama
Koristite ChatGPT? Ovih 7 stvari mu nemojte nikad otkriti
Pročitajte i primijenite
Koristite ChatGPT? Ovih 7 stvari mu nemojte nikad otkriti
Postoji li na oceanskom dnu "tamni kisik"? Uskoro bi trebali dobiti definitivan odgovor na to pitanje
Kreće novo istraživanje
Postoji li na oceanskom dnu "tamni kisik"? Uskoro bi trebali dobiti definitivan odgovor na to pitanje
sport
Evo što je HNS napravio s Patrikom Kolarićem nakon Jadranskog derbija
pala odluka
Evo što je HNS napravio s Patrikom Kolarićem nakon Jadranskog derbija
Transfer-bomba slavnog izvora! Barcelona krenula po sjajnog Hrvata, pregovori su počeli
vrh!
Transfer-bomba slavnog izvora! Barcelona krenula po sjajnog Hrvata, pregovori su počeli
Ovo su dresovi koje će Vatreni nositi na Svjetskom prvenstvu
debi u ožujku
Ovo su dresovi koje će Vatreni nositi na Svjetskom prvenstvu
tv
Kumovi: Napokon je donijela odluku s kim želi biti, ali prije njega je to saznao netko drugi
KUMOVI
Napokon je donijela odluku s kim želi biti, ali prije njega je to saznao netko drugi
Crno more: Ostao je u šoku zbog onoga što ga je tražila
CRNO MORE
Ostao je u šoku zbog onoga što ga je tražila
Tajne prošlosti: Došao je kraj – Odlučili su stati pred kamere i svima reći istinu
TAJNE PROŠLOSTI
Došao je kraj – Odlučili su stati pred kamere i svima reći istinu
putovanja
Zanimljivosti o Iranu i Perziji: Gradovi, matematika, medicina... i parfemi
Posebna zemlja
Stvari koje možda niste znali o Iranu i Perziji: Gradovi, matematika, medicina... i parfemi
Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
Zdrave i jeftine
Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
Novi kviz općeg znanja: Za one koji znaju sve o svemu
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji znaju sve o svemu
novac
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
Puno traže od zaposlenih
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
Nasljednik "kralja naočala" želi isplatiti obitelj i preuzeti carstvo vrijedno 100 milijardi eura
Bitka za ostavštinu
Nasljednik "kralja naočala" želi isplatiti obitelj i preuzeti carstvo vrijedno 100 milijardi eura
Brend premium tenisica snažno raste, ruši Adidas i Nike, ali dionice mu potunule 11 posto
Neočekivana reakcija tržišta
Brend premium tenisica snažno raste, ruši Adidas i Nike, ali dionice mu potonule 11 posto
lifestyle
Sanja Musić Milanović u kaubojskim gležnjačama 2026.
Hit na ulicama
Ove gležnjače imaju visoku potpeticu, ali jako su udobne - nosi ih i Sanja Musić Milanović
Recept za pogaču sa sirom i češnjakom
Neodoljiva je
Pogača sa sirom i češnjakom: Ovaj recept omamio nas je mirisom i okusom, pa ga dijelimo s vama
Imena za djevojčice i dječake koja nose posebnu energiju
DIVNA SU
Ako vjerujete u značenje imena, ovih 20 za djevojčice i dječake nosi posebnu energiju
sve
Sanja Musić Milanović u kaubojskim gležnjačama 2026.
Hit na ulicama
Ove gležnjače imaju visoku potpeticu, ali jako su udobne - nosi ih i Sanja Musić Milanović
Zanimljivosti o Iranu i Perziji: Gradovi, matematika, medicina... i parfemi
Posebna zemlja
Stvari koje možda niste znali o Iranu i Perziji: Gradovi, matematika, medicina... i parfemi
Evo što je HNS napravio s Patrikom Kolarićem nakon Jadranskog derbija
pala odluka
Evo što je HNS napravio s Patrikom Kolarićem nakon Jadranskog derbija
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene