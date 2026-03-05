Hrvatica iz usijanog Dubaija: "Zovu me u panici, a mi normalno idemo na posao. Evo što se zapravo događa na nebu iznad Emirata"

Hrvatica koja nam se javila iz Dubaija živi sa suprugom i djecom već sedam godina u glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata. Iako joj nije bilo ugodno čuti detonacije koje su započele otkako su SAD i Izrael napali Iran, priča nam o svakodnevici koja se nije previše promijenila.

"Dobivam iz Hrvatske puno poruka, prijatelji mi dižu paniku. Žao mi je da je takva panika, ali ovdje ljudi ne paničare. Malo me i ljuti to da se fama diže. Morala sam zamoliti prijatelje da mi više ne šalju takve poruke," govori nam ona. Ističe kako joj je jasno da situacija "izvana" u medijima izgleda dramatično, no svakodnevica u Emiratima teče sasvim normalno.

"Evo, ja šećem psa, ljudi su vani, šeću se s djecom po parkićima. Normalno idemo na posao, uopće se to nije prekinulo. Dućani normalno rade, dostava svega ima. Da mi netko kaže da se nešto događa, rekla bih da nemaju pojma", objašnjava ona. Dodaje da su škole prešle na online nastavu iz čiste mjere predostrožnosti zbog velikog broja učenika te kako bi se smanjile gužve. No, dodaje se sportovi i sve izvanškolske aktivnosti normalno održavaju.

Emiratski lanac supermarketa Carrefour također je umirio građane i turiste službenom objavom, naglašavajući da trgovine diljem UAE-a rade normalno, te tvrdeći kako su police pune, a opskrbni lanci snažni, uz tek manje moguće odgode u dostavi narudžbi.

Zvukovi zaštite, a ne opasnosti

Iako noći donose snažne zvukove detonacija, vlasti i stručnjaci u svojim objavama i letcima koje djele objašnjavaju da nema razloga za strah. Prema službenim uputama lokalnih institucija, UAE je od subote zaustavio više od 165 projektila i više od 500 dronova. Jaki zvukovi eksplozija događaju se visoko na nebu, ponekad i do 100 kilometara daleko. Budući da se zvuk odbija između visokih zgrada, čini se da su eksplozije puno bliže nego što zapravo jesu. Vlasti naglašavaju da je to zvuk obrambenog sustava koji štiti grad, a ne zvuk opasnosti koja dolazi.

Emirati posjeduju jedan od najnaprednijih višeslojnih sustava protuzračne obrane na svijetu. On uključuje američki sustav THAAD (zlatni standard za balističke projektile na velikim visinama), američki Patriot PAC-3 (za krstareće rakete i dronove na nižim visinama) te sustave: korejski Cheongung II, američki HAWK i ruski Pantsir. Svi projektili i dronovi do sada su uspješno presretnuti, a jedina šteta na tlu nastala je od padajućih krhotina.

Zašto je ostanak sigurniji od bijega?

Mnogi turisti koji su se zatekli u UAE-u u panici pokušavaju napustiti zemlju, a našoj sugovornici prvo je čudno zašto su uopće dolazili negdje turistički ako se već neko vrijeme zna da situacija nije bajna.

"Pa suprug je i meni govorio već mjesec dana da ne bude dobro, nešto se kuha. A i mi smo od tad već mentalno bili spremni da bude i škola online. To su nas vlasti isto pripremale. Ja ne znam kako ljudi razmišljaju. Pa nije ovo zezancija. Ako ideš na put, pa nećeš ići... Ne znam - kad je bio u Hrvatskoj rat, pa ne ideš na more u Dalmaciju", čudi se naša sugovornica.

Pokazala nam je i viđenje stručnjaka s ratnim iskustvom, poput jednog fotoreportera koji je proveo 18 mjeseci na terenu u Ukrajini, a koji upozorava da bijeg iz UAE sada nije pametna odluka.

Mnoge zračne luke su privremeno zatvorene, a letovi obustavljeni. Razlog je jednostavan: čisto nebo pomaže obrambenim sustavima da rade ispravno i drži putnike na sigurnom. Fotoreporter ističe da je ostanak u Emiratima znatno sigurniji od pokušaja bijega avionom. Naime, sustavi protuzračne obrane mogu imati poteškoća u razlikovanju komercijalnih i neprijateljskih letjelica, pa su komercijalni letovi u ovakvim trenucima nepotreban rizik.

Štoviše, ogromni trgovački centri u Dubaiju trenutačno su jedni od najsigurnijih objekata zbog svojih masivnih armiranobetonskih konstrukcija. Kritična infrastruktura, poput struje i vode, nije ozbiljno ugrožena, a stručnjaci predviđaju da će napadi u narednim tjednima gubiti na intenzitetu, koncentrirajući se uglavnom u valovima između 2 i 4 sata ujutro. Dronovi koji se koriste više su alat psihološkog ratovanja nego stvarna prijetnja za snažnu infrastrukturu Emirata.

"Ne ratuju s nama - mi jedemo njihovu hranu"

Hrvatica iz naše priče osvrnula se i na odnose Emirata i Irana, koji su prije ove krize imali normalnu trgovinu i letove.

"Nama je to tu sad sve pomalo i smiješno zato što su UAE i Iran dobri. Iranci ne ratuju s nama, oni ne vole Amerikance. Pa mi jedemo njihovu hranu, uvoze nam povrće i voće, mi smo im veliki kupci ovdje," zaključuje naša sugovornica. Na policama trgovina doista se i dalje može naći iransko povrće, a UAE nabavlja hranu iz mnoštva različitih zemalja, tako da prema tvrdnjama vlasti razloga za brigu oko nestašica hrane nema.

Važnost mentalnog zdravlja i provjerenih informacija

Vlasti strogo apeliraju na građane da društvene mreže trenutno nisu njihov prijatelj te da izbjegavaju neprovjerene videe koji se često dijele izvan konteksta isključivo radi skupljanja klikova i dizanja panike. Dijeljenje lažnih vijesti u UAE-u strogo je kažnjivo.

Građanima se savjetuje da paze na mentalno zdravlje, nastave sa svakodnevnim rutinama poput kuhanja ili vježbanja te da u slučaju preplavljenosti strahom nazovu besplatne linije za psihološku pomoć.

Stvarnost u Dubaiju i Abu Dhabiju trenutno traži oprez, ali život itekako ide dalje. Najbolja stvar koju građani i turisti mogu napraviti jest ostati mirni, ograničiti konzumaciju društvenih mreža i vjerovati jednom od najsnažnijih protuzračnih štitova na svijetu. Tako barem tvrde naša sugovornica i vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata.