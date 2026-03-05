Obavijesti Foto Video Pretražite
Hrvatica iz usijanog Dubaija: "Zovu me u panici, a mi normalno idemo na posao. Evo što se zapravo događa na nebu iznad Emirata"

Piše D. Z., 05. ožujka 2026. @ 15:22 komentari
Prizori iz Dubaija - 5
Prizori iz Dubaija - 5 Foto: Afp
Dok slike bliskoistočnog sukoba obilaze svijet, a obitelji u Hrvatskoj sa strepnjom prate vijesti o napadima na Ujedinjene Arapske Emirate, stvarnost na terenu izgleda znatno drugačije. Mnoge Hrvate koji žive i rade u Dubaiju i Abu Dhabiju više frustrira panika koja im stiže u porukama iz domovine nego same detonacije koje čuju noću.
