Odrubljena glava i dijelovi tijela nađeni u rijeci na Baliju: "To je oteti sin bogatog Ukrajinca"

Raskomadani dijelovi ljudskog tijela koji su pronađeni na plaži na Baliju vjerojatno pripadaju nestalom ukrajinskom turistu Igoru Komarovu (28).

Sumnja se da ga je otela, mučila i ubila skupina muškaraca koja je tražila otkupninu od njegovih roditelja. Radi se o imućnoj poduzetničkoj obitelj iz Dnjipra, a neki mediji pišu da su povezani s viskim političkim, ali i kriminalnim krugovima.

Odrubljenu glavu pronašli su prolaznici u rijeci Wos uz obalu Ketewela dok su stanovnici na lukobranima pronašli ruku, bedro, unutarnje organe, dijelove prsnog koša i nogu.

Policija trenutno radi na utvrđivanju identiteta žrtve, no načelnik policije okruga Gianyar, Chandra Kesumi, rekao je da vlasti sumnjaju da se radi o Igoru Komarovu zbog prepoznatljivih tetovaža.

Komarov je napadnut 15. veljače dok je vozio skuter u Jimbranu, popularnom među Ukrajincima i Rusima, a presrelo ga je nekoliko vozila, piše NYP.

Komarov je na Bali doputovao sa svojom djevojkom influencericom Evom Mišalovom. Nagađa se da je fotografija koju je Mišalova podijelila na Valentinovo, a na kojoj piše "Je*i se 14. veljače, volim te svaki dan", možda nenamjerno otkrila otmičarima lokaciju Igora Komarova.

GPS podaci iz jednog od vozila koji su korišteni za otmicu Komarova pokazuju da je 28-godišnjak odveden u luksuznu vilu gdje je pretučen i mučen.

Na Telegram kanalu MASH objavljen je video na kojem se vidi Komarov s masnicama na licu i moli oca da plati 10 milijuna dolara njegovim otmičarima. Mladić kaže da su njegovu otmicu organizirali Ukrajinci kako bi vratili 10 milijuna dolara koje im je njegov otac navodno ukrao.

"Mama, tata, molim vas, pomozite mi, molim vas, ukrali ste ovih deset milijuna koje traže, vratite tih deset milijuna, molim vas. Već su mi odsjekli neke udove, noge su mi slomljene [i] tukli su me po prsima. Već uzimam lijekove, više nemam udove. Uskoro će početi infekcija. Umirem. Molim vas, ovo je vrlo ozbiljna organizacija, molim vas pomozite mi, nitko me ne može pronaći, čak ni mafijaši, nitko, već su me prebacili u drugu zemlju. Vratite me kući, što god da je od mene ostalo, molim vas, riješite to s ovim ljudima, treba im 10 milijuna dolara koje smo ukrali. Čim to bude uplaćeno na njihove račune, odmah će me pustiti da odem na mjesto s kojeg su me odveli. Molim vas, molim vas. Riješite to, molim vas. Vratit ću vam sve, radit ću za to, dat ću… Molim vas, dajte mi sve. Nijedan gangster vam neće pomoći, nijedna policija… Ne kontaktirajte nikoga drugog", čuje se kako govori Igor.

Balijske vlasti, nakon što su pronašle jedno od vozila koje je korišteno u otmici, stigle su u praznu vilu gdje su pronađeni mobitel i torba žrtve, uz tragove krvi.

Policija je 27. veljače objavila da je u ušću rijeke otkrila odsječene ljudske dijelove - glavu, desnu nogu, dijelove prsnog koša, bedara i unutarnje organe. Forenzička analiza sugerira da dijelovi tijela potječu od muškarca koji je umro otprilike tri dana prije stravičnog otkrića.

Mrtvozornik je, osim tetovaža, dodao još jedan nalaz koji dodatno povećava vjerojatnost da dijelovi tijela pripadaju Komarovu: "Nemoguće je identificirati pokojnika zbog uznapredovalog raspadanja. Međutim, na temelju karakteristika lubanje mogu reći da je bijelac."

Četvorica osumnjičenih pobjegla su s Balija preko međunarodne zračne luke, dok se za preostalu dvojicu vjeruje da se još uvijek skrivaju na Baliju ili u nekoj drugoj provinciji u Indoneziji. Svih šestero stavljeno je na indonezijski popis traženih osoba i Interpolovu crvenu tjeralicu.