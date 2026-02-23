Inhalator, uređaj koji mnogi koriste, može se dobiti i besplatno: Evo tko ima pravo na to

Akutne respiratorne infekcije najčešće su bolesti u djetinjstvu i vodeći razlog posjeta pedijatru, hospitalizacija djece te izostanaka iz kolektiva. Također, infekcije poput bronhitisa, pneumonije, sinusitisa, otitisa i ostalih, češće se javljaju u zimskim mjesecima, a lako se šire u zatvorenim prostorima ili kolektivima, kao što su jaslice, vrtići i škole. No, respiratorne bolesti česte su i kod odraslih.

Roditeljima djece kod kojih su respiratorne infekcije učestale, kao i odraslima koji boluju od nekih bolesti dišnog sustava, uobičajeno se prepisuje korištenje inhalatora, uređaja koji fiziološku otopinu ili tekući lijek pretvara u maglicu finih čestica koju udišemo a koja dopire do svih dijelova dišnih puteva. Cijena ovih uređaja nerijetko je i viša od 100 eura, no ono što mnogi ne znaju je da se inhalator, u određenim slučajevima, može dobiti i na teret HZZO-a. Naravno, za to postoje određeni uvjeti.

"Na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja osigurana osoba ostvaruje pravo na inhalator za kućnu uporabu koji se nalazi na osnovnoj listi ortopedskih i drugih pomagala sukladno indikaciji 234: KOBP - potrebno je priložiti nalaze plućne funkcije (spirometrije, difuzije i pletizmografije), kod maligne bolesti s posljedičnom laringektomijom. Osigurane osobe koje boluju od cistične fibroze, ostvaruju pravo na inhalator svake 2 godine", napominju iz HZZO-a.

Pravo na medicinska pomagala

Osigurana osoba HZZO-a ostvaruje pravo na pomagala koja su utvrđena osnovnom i dodatnom listom ortopedskih i drugih pomagala, a na osnovi propisane medicinske indikacije za svako pojedino pomagalo u skladu s listama pomagala te odgovarajuće medicinske dokumentacije kojom se dokazuju te indikacije. U kategoriju ovih pomagala ulazi i inhalator. Dakle, inhalator se dobiva na doznaku koju propisuje izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite (opća praksa/pedijatar) na temelju preporuke bolničkog specijalista (pulmologa, pedijatra, alergologa).

Pomagala mogu, kao nadležni doktori predlagati, odnosno propisivati doktori specijalisti određene specijalnosti, odnosno izabrani doktori opće/obiteljske medicine, pedijatri, koji su radnici ugovorne zdravstvene ustanove, odnosno koji su ugovorni doktori privatne prakse s kojima je HZZO sklopio ugovor o pružanju zdravstvene zaštite.

Ako je za ostvarivanje prava na pomagalo potrebno odobrenje liječničkog povjerenstva Zavoda ili liječničkog povjerenstva za ortopedska i druga pomagala Direkcije Zavoda nadležni doktor propisuje pomagalo na odgovarajućoj tiskanici, koju zajedno s medicinskom dokumentacijom i potankim obrazloženjem medicinske indikacije za pomagalo te tehničkom dokumentacijom osigurana osoba dostavlja radi dobivanja odobrenja regionalnom uredu Zavoda, područnoj službi Zavoda odnosno ispostavi područne službe Zavoda.

Osigurana osoba ostvaruje pravo na pomagalo ako ispunjava uvjet prethodnog obveznog zdravstvenog osiguranja u trajanju od najmanje 9 mjeseci neprekidno, odnosno u trajanju od najmanje 12 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine prije nastupa potrebe za pomagalom, ako međudržavnim ugovorom nije drukčije propisano.

Iznimno, dijete do navršene 18. godine života, osigurana osoba s smetnjama u duševnom i tjelesnom razvoju koja je nesposobna za samostalan život i rad, te osigurana osoba kojoj je pomagalo potrebno radi provođenja liječenja zbog priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti, ne mora ispunjavati navedeni uvjet.

Uređaj koji je HZZO besplatno dao na korištenje pacijentu kojemu je propisan, potrebno je vratiti. Sve detalje o pravu na medicinska pomatala dostupna su OVDJE te u Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima.

