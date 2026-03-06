"Trump je otkopčao hlače i stavio mi glavu na penis. Ugrizla sam ga, a onda me udario. Rekao je..."

Ministarstvo pravosuđa objavilo je tri FBI-ova intervjua sa ženom koja je tvrdila da ju je predsjednik Donald Trump seksualno napao kad je bila tinejdžerica nakon što ju je s njim upoznao Jeffrey Epstein.

Njezina glavna optužba, prema sažecima koje su napravili istražitelji, poznatim kao i FBI 302, jest da ju je Trump udario nakon što ga je ugrizla za penis kada ju je pokušao prisiliti na oralni seks.

Ovi dokumenti objavljeni su u trenutku kada demokrati istražuju je li ministarstvo pravosuđa namjerno zadržalo materijale koji su uključivali optužbe protiv Trumpa za seksualni napad.

Trump je sve porekao i nema dokaza koji bi sugerirali da je sudjelovao u Epsteinovoj operaciji trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Također, mnogim materijalima koje je objavilo ministarstvo pravosuđa nedostaje potkrepljenosti ili konteksta, piše Politico.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt nazvala je optužbe potpuno neutemeljenima, bez ikakvih vjerodostojnih dokaza, “od tužno poremećene žene koja ima opsežnu kriminalnu prošlost".

U dosjeima FBI-a, datiranim između kolovoza i listopada 2019., žena tvrdi da ju je Epstein, kada je imala između 13 i 15 godina, odveo u New York ili New Jersey, gdje ju je, "u vrlo visokoj zgradi s ogromnim sobama", upoznao s Trumpom. Trumpu se, prema njezinim riječima, nije se svidjelo što je bila dječačkog izgleda.

Trump: "Dopusti mi da te naučim kakve bi djevojčice trebale biti"

Rekla je da su bili prisutni i drugi ljudi, ali se nije mogla sjetiti tko. Trump ih je zamolio da napuste sobu, a zatim rekao nešto u smislu: "Dopusti mi da te naučim kakve bi djevojčice trebale biti".

Kako je opisala, Trump je zatim otkopčao zatvarač na hlačama i spustio joj glavu na penis. Rekla je da ga je ugrizla, a on ju je tada povukao za kosu i udario je u glavu s jedne strane, što se može protumačiti kao šamar.

"Izbacite ovu malu kučku odavde", prisjetila se u razgovoru s istražiteljima. U tom trenutku, rekla je, ljudi su ponovno ušli u sobu. Intervjui FBI-a ne sadrže informacije o tome kako je incident završio.

Žena je rekla da su ona ili osobe bliske njoj primile niz prijetećih telefonskih poziva, od kojih je jedan uključivao poruku ostavljenu na telefonu kolege, ali namijenjenu njoj.

Rekla je FBI-u da vjeruje da su pozivi povezani s Epsteinom i izjavila je sebi u bradu da ako nije Epstein, možda je to drugi. Kada su je agenti pritisnuli na koga misli, rekla je Trump, prema bilješkama s intervjua.

U posljednjem intervjuu, agenti su je ponovno pitali o njezinim navodima u vezi s Trumpom, napominjući u dokumentu da je on “trenutni američki predsjednik”. Žena je, prema sažetku intervjua, pitala koja bi bila svrha davanja informacija u ovom trenutku njezina života kada postoji velika mogućnost da se ništa ne može učiniti po tom pitanju.

Trump se i prije suočio s optužbama za seksualni napad i seksualno nedolično ponašanje, uključujući optužbe više žena koje su istupile tijekom predsjedničke kampanje 2016. godine.

Godine 2023. savezna porota proglasila ga je krivim za seksualno zlostavljanje i klevetu spisateljice E. Jean Carroll nakon što je Carroll tvrdila da ju je Trump silovao u robnoj kući na Manhattanu 1990-ih. Trump ju je nazvao lažljivicom i zatražio od Vrhovnog suda da poništi odštetu od 5 milijuna dolara koju je porota dosudila Carroll.

Carroll je također dobila presudu od 83,3 milijuna dolara 2024. nakon što je zasebna porota utvrdila da ju je Trump oklevetao.

Odbor za nadzor i reformu vlade Zastupničkog doma istražuje jesu li dokumenti povezani s Epsteinom skriveni od javnosti.

U srijedu je odbor Zastupničkog doma glasao za pozivanje glavne državne odvjetnice Pam Bondi da svjedoči o tome kako je postupala s Epsteinovim dosjeima.