Mještani na nogama zbog jedne od najljepših plaža na otoku: "Borimo se za sebe i za našu djecu, na rubu sam suza"

Emocije na mirnom prosvjedu mještana Šimuna bilo je teško sakriti. Digli su se na noge zbog parcele uz more koja je oduvijek bila njihova, javna, a danas je u privatnom vlasništvu investitora koji ondje namjerava graditi turističko-ugostiteljski objekt.

"Borimo se za sebe i za našu djecu. Na rubu sam suza jer mi je teško", rekla je Marija Fabijanić na prosvjedu koji je održan 26. veljače.

Provjereno: Gradnja na jednoj od najljepših paških plaža - 8 Foto: Provjereno

Nemoćni su jer je sve legalno. Investitor ima važeću lokacijsku i građevinsku dozvolu gotovo na plaži.

"Investitor je bagerom pročistio, pokrčio zemlju i uništio put javni koji je ovdje bio godinama i nasuo je neki beton. Za ovo krivim sustav jer je omogućio da dođe do ovog da mi moramo prosvjedovati", poručio je Marin Fabijanić, predsjednik Mjesnog odbora Šimuni.

Provjereno: Gradnja na jednoj od najljepših paških plaža - 2 Foto: Provjereno

Godinama upozoravaju, negoduju, bune se. Za njih, čini se, nitko nije imao sluha. Sadašnja gradska vlast, tvrdi gradonačelnik Stipe Žunić, pokušava riješiti problem star više od 20 godina.

"Postoje vjerojatno neki koraci koji su napravljeni u zadnjih desetak, petnaest godina, koji su pomogli investitoru", rekao je u razgovoru s reporterkom Provjerenog Nikolinom Cetinić.

"Meni je to malo sumnjivo"

Ta je parcela u Šimunima bila u vlasništvu Grada Paga. No, 2002. godine Grad tu parcelu mijenja za onu na kojoj je danas nogometno igralište NK Pag. I tako ono što su mještani Šimuna godinama koristili kao dio plaže postaje privatno vlasništvo.

Investitor je Adria Lux Projekt, firma registrirana za hotele i sličan smještaj. Zahtjev za lokacijsku dozvolu predali su 2016. godine, ali zahtjev je prvo odbijen, i to zato što se nisu poštovali posebni uvjeti Grada Paga. Nakon prigovora donose se novi posebni uvjeti i investitor dobiva lokacijsku dozvolu.

Provjereno: Gradnja na jednoj od najljepših paških plaža - 9 Foto: Provjereno

"Prijašnji gradonačelnik je meni rekao da je on to pokušao zaustaviti, ali da nije uspio i da je napravio sve što je mogao. Meni je to malo sumnjivo s obzirom na to da njegova firma danas izvodi građevinske radove na toj parceli", istaknuo je Fabijanić.

Cetinić je zbog tih navoda kontaktirala bivšeg gradonačelnika, no odbio je dati izjavu. Kaže da se s Paga odselio i da nema nikakve veze s tim. Pitala ga je i izvodi li njegova obiteljska firma radove na spornoj parceli, što je negirao. Investitor je pak potvrdio da je podizvođač radova firma u vlasništvu supruge bivšeg gradonačelnika.

"Moram reći da je malo čudno – od svih građevinskih firmi baš ta građevinska firma, ali ne bih više od toga komentirao", rekao je Žunić.

Što Grad može učiniti?

Investitor s pravom gradi na navedenoj čestici. Ima važeće dozvole i sve je prema zakonu. No s ljudske strane, govore mještani, vidljivo je da bilo kojoj građevini ondje nije mjesto.

Grad zato sada radi jedino što mu je preostalo, a to je ili investitoru ponuditi zamjenske parcele ili krenuti u otkup zemljišta.

"Mi smo u Pagu već naučili da za neke greške ne odgovara nitko. Mi smo preko pet-šest milijuna eura platili izgubljenih sporova. Grad je oštećen jako", poručio je Žunić.

Provjereno: Gradnja na jednoj od najljepših paških plaža - 9 Foto: Provjereno

Što god da se od toga ostvari, zasigurno će biti velik financijski trošak, do kojeg nikada nije ni trebalo doći. Mještani se pak i dalje nadaju da će se dogoditi čudo koje će njihovu omiljenu plažu sačuvati od betonizacije.

Više o ovoj temi možete pogledati u reportaži reporterke Provjerenog Nikoline Cetinić.