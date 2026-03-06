VIDEO Snimka s Bliskog istoka izazvala reakcije: Navodno prikazuje obaranje tri američka F-15

Društvenim mrežama u petak se počeo širiti videozapis za koji se tvrdi da po prvi put prikazuje obaranje triju američkih borbenih zrakoplova F-15E Strike Eagle iznad Kuvajta. Incident se, prema dostupnim informacijama, dogodio 2. ožujka tijekom američke vojne operacije protiv Irana pod kodnim nazivom Epski gnjev.

Prema prvim izvješćima i izvorima upoznatima s istragom, zrakoplovi su oboreni u incidentu takozvane prijateljske vatre. Navodno je kuvajtski borbeni zrakoplov F/A-18 ispalio tri rakete prema američkim avionima nakon što su ih radari identificirali kao potencijalnu prijetnju.

Sva tri američka zrakoplova srušila su se, no piloti i članovi posade uspjeli su se na vrijeme katapultirati i preživjeti incident, objavila je američka vojska.

Prema jednom američkom dužnosniku, kuvajtski pilot otvorio je vatru u trenutku iznimno napete situacije u regiji. Neposredno prije toga iranski dron probio je kuvajtsku protuzračnu obranu i pogodio taktičko-operativni centar u komercijalnoj luci, pri čemu je, prema navodima izvora, poginulo šest američkih vojnika.

🇺🇸🇰🇼🔥 A new video shows a Kuwaiti F/A-18 fighter jet shot down a USAF F-15E jet on March 2.



The geolocation of the POV confirms that it was filmed in Kuwait, in Al Jahra.



📍 POV: 29.35328, 47.66695@GeoConfirmed @FaytuksNetwork



1/2 pic.twitter.com/2hpkvdTmy0 — Zaryon OSINT (@zarGEOINT) March 6, 2026

U takvoj situaciji kuvajtske su snage bile u stanju visoke pripravnosti. Kada su radari ubrzo nakon toga detektirali dolazak američkih zrakoplova, otvorena je vatra, navodno u uvjerenju da je riječ o novoj prijetnji.

Glasnogovornik američkog Središnjeg zapovjedništva odbio je komentirati incident, istaknuvši da je istraga još u tijeku i da bi službeni uzrok nesreće mogao biti drugačiji. Drugi američki dužnosnik rekao je da je moguće i da je kuvajtska zemaljska protuzračna obrana imala određenu ulogu u obaranju zrakoplova.

Bivši vojni dužnosnici upozoravaju da incident pokazuje koliko je zračni prostor iznad Bliskog istoka trenutačno iznimno složen i zasićen vojnim aktivnostima.

"To je vrlo prometno zračno okruženje, a u trenucima krize i sukoba situacija postaje još kaotičnija", rekao je Mark Gunzinger, umirovljeni pukovnik američkog ratnog zrakoplovstva i stručnjak iz Mitchellova instituta za svemirske studije.

Tijekom operacije protiv Irana američko ratno zrakoplovstvo u regiji koristi velik broj različitih letjelica - borbene avione, bombardere, izviđačke zrakoplove, tankere za dopunu goriva u zraku, dronove i druge sustave. Američko Središnje zapovjedništvo navelo je da se u operacijama koristi čak 19 različitih tipova zrakoplova.

Zračni prostor dodatno opterećuju krstareće rakete Tomahawk i projektili HIMARS koje SAD lansira prema ciljevima u Iranu, kao i valovi iranskih balističkih projektila i dronova ispaljenih u znak odmazde. Presretači koji pokušavaju oboriti te prijetnje dodatno kompliciraju situaciju jer njihovi ostaci nakon pogodaka padaju iz zraka.

Iran je, prema navodima vojnih analitičara, u napadima koristio i vlastite borbene zrakoplove. Katar je u ponedjeljak objavio da je njegova protuzračna obrana oborila dva iranska bombardera Suhoj Su-24.

U takvom kaotičnom okruženju jedinicama protuzračne obrane na zemlji često je teško razlikovati prijateljske od neprijateljskih letjelica. Iako postoje sustavi identifikacije "prijatelj-neprijatelj" i strogi komunikacijski protokoli, pogreške su i dalje moguće.

Dan Karbler, umirovljeni general-pukovnik koji je vodio Zapovjedništvo američke vojske za svemirsku i raketnu obranu, rekao je da se incidenti prijateljske vatre obično događaju kada se poklopi više problema - od komunikacijskih pogrešaka do tehničkih kvarova.

Istražitelji će, kako se navodi, provjeriti jesu li transponderi američkih zrakoplova ispravno emitirali signal identifikacije, jesu li kuvajtske snage bile upoznate s planiranim rutama leta te je li postojala komunikacija između pilota i protuzračne obrane.

Situaciju dodatno komplicira i veliki broj radarskih, komunikacijskih i ometajućih signala koji istodobno djeluju u elektromagnetskom spektru i mogu ometati vojne sustave.

Zrakoplovi F-15, koji su u službi još od 1970-ih, dugo su smatrani jednim od najuspješnijih borbenih aviona u povijesti. Starije verzije specijalizirane za borbe zrak-zrak, kao i novije varijante koje mogu napadati ciljeve na zemlji, ostvarile su impresivan omjer pobjeda od 104 prema nula protiv neprijateljskih zrakoplova.

F-15E Strike Eagle, kakvi su oboreni u ovom incidentu, krajem 1990-ih imali su procijenjenu cijenu od oko 31 milijun dolara po primjerku, dok najnovija verzija F-15EX danas stoji oko 100 milijuna dolara.

Umirovljeni pukovnik američkog ratnog zrakoplovstva John JV Venable istaknuo je da nedjeljni incident pokazuje koliko moderni rat može biti skup i rizičan.

"Gubici su sastavni dio svakog rata, a posljednjih 30 godina nismo imali ozbiljne gubitke u borbi. Sada vidimo da i prijateljska i neprijateljska vatra mogu uništiti vrhunske sustave naoružanja, što znači da će nam u budućnosti trebati više zrakoplova", rekao je.