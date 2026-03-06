Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
"Zatvorite njihovo veleposlanstvo"

Izraelski veleposlanik: "Hrvatska treba prekinuti odnose s Iranom, imaju ćelije spavača diljem Zapada"

Piše Hina, 06. ožujka 2026. @ 07:43 komentari
Gary Koren, izraelski veleposlanik u Hrvatskoj
Gary Koren, izraelski veleposlanik u Hrvatskoj Foto: DNEVNIK.hr
Veleposlanik Gary Koren pozvao je Hrvatsku da u potpunosti prekine diplomatske odnose s Iranom.
Najčitanije
  1. Sanja Musić Milanović 9
    Hit na ulicama

    Ove gležnjače imaju visoku potpeticu, ali jako su udobne - nosi ih i Sanja Musić Milanović
  2. Igor Komarov
    istraga na Baliju

    Odrubljena glava i dijelovi tijela pripadaju sinu bogatog poduzetnika? Prije nego što je ubijen, objavljena mučna snimka
  3. Provjereno: Ilegalni prosvjedi - 1
    DONOSI PROVJERENO

    "Zabili su nož tamo gdje su mi bila djeca!" Šokantna svjedočanstva o ekstremistima koji siju strah na kućnim pragovima
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Rat SAD-a i Izraela s Iranom - sedmi dan
Rat na Bliskom istoku
Bliski istok gori: Izrael pokrenuo nove napade, SAD tvrdi da su tek počeli, a Iran obećava katastrofu
VIDEO Britanski tajkun napustio Dubai privatnim avionom od 170.000 eura nakon što su krhotine drona pale na njegovu vilu
Nevjerojatno
VIDEO Britanski tajkun napustio Dubai privatnim avionom od 170.000 eura nakon što su krhotine drona pale na njegovu vilu
Djevojka je preminula nakon što su je napali dingoi
Tragedija u Australiji
Mlada putnica poginula nakon napada čopora dinga: "Bila je dobrodušna osoba sa zaraznim smijehom"
Izraelski veleposlanik poziva Hrvatsku na potpuni prekid odnosa s Iranom
"Zatvorite njihovo veleposlanstvo"
Izraelski veleposlanik: "Hrvatska treba prekinuti odnose s Iranom, imaju ćelije spavača diljem Zapada"
Trump komentirao budućnost Irana
STRUKTURA VLASTI
Trump o budućnosti Irana: "Želimo da imaju dobrog vođu. Postoji nekoliko osoba..."
Ukrajina optužila Mađarsku za krađu i otmicu
Teške riječi ministra
Ukrajina optužila Mađarsku za otmicu sedam osoba: "Ukrali su zlato i desetke milijuna eura"
Na Baliju pronađeni odrubljena glava i dijelovi tijela: Pripadaju otetom sinu bogatog Ukrajinca?
istraga na Baliju
Odrubljena glava i dijelovi tijela nađeni u rijeci na Baliju: "To je oteti sin bogatog poduzetnika"
Provjereno istražuje: Kako ekstremne skupine nekažnjeno prosvjeduju pred privatnim domovima novinara i političara
DONOSI PROVJERENO
"Znamo gdje živiš!" Desni ekstremisti zastrašuju neistomišljenike na kućnim pragovima, a sustav ih ne zaustavlja
Ivica Puljić o ratu SAD i Izraela protiv Irana
Analiza RATA
Dopisnik iz Washingtona na jednostavnom primjeru objasnio posljedice rata u Irana
Ministarstvo vanjskih poslova Srbije objasnilo zašto ne preporučuje građanima put u Hrvatsku
DRUŠTVENE MREŽE GORE
Srbija objasnila zašto ne preporučuje putovanje u Hrvatsku osim u krajnjoj nuždi
Studija: Prestanak uzimanja injekcija za mršavljenje dovodi do povratka težine
ZNANSTVENA STUDIJA
Stručnjaci proveli studiju: Prestanak uzimanja injekcija za mršavljenje dovodi do povratka težine
Ministarstvo zaustavilo gradnju mega farme u Sisku, investitori i udruge ne odustaju
obustavljen projekt
Kako je došlo do preokreta oko farme pilića? Investitori ljutiti napustili Sabor
Srbija građanima objavila upozorenje da u Hrvatsku putuju "Ssmo u slučaju krajnje potrebe" 21
MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA
Srbija upozorila građane da ne putuju u Hrvatsku: "Samo u slučaju krajnje potrebe"
Rat SAD-a i Izraela s Iranom - šesti dan 11
Ozbiljno upozorenje
Škola u kojoj su poginule djevojčice gađana više puta, Trump prijeti Kubi, nije ga briga za rast cijena zbog rata: "Iranci me zovu, ali je kasno"
Ministar Ivan Anušić nakon sjednice Vlade 8
Odluka predsjednika
Anušić odgovorio Milanoviću: "Ja kao ministar obrane doznajem iz medija da mi evakuiramo naše vojnike"
Ministarstvo vanjskih poslova Srbije objasnilo zašto ne preporučuje građanima put u Hrvatsku 7
DRUŠTVENE MREŽE GORE
Srbija objasnila zašto ne preporučuje putovanje u Hrvatsku osim u krajnjoj nuždi
Provjereno istražuje: Kako ekstremne skupine nekažnjeno prosvjeduju pred privatnim domovima novinara i političara 7
DONOSI PROVJERENO
"Znamo gdje živiš!" Desni ekstremisti zastrašuju neistomišljenike na kućnim pragovima, a sustav ih ne zaustavlja
Kaos u američkom Kapitolu 6
KAOTIČNE SCENE
VIDEO "Nitko ne želi ratovati za Izrael": Kaos u Kapitolu, više je ozlijeđenih. Proširila se snimka incidenta
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Na Baliju pronađeni odrubljena glava i dijelovi tijela: Pripadaju otetom sinu bogatog Ukrajinca?
istraga na Baliju
Odrubljena glava i dijelovi tijela nađeni u rijeci na Baliju: "To je oteti sin bogatog poduzetnika"
Ivica Puljić o ratu SAD i Izraela protiv Irana
Analiza RATA
Dopisnik iz Washingtona na jednostavnom primjeru objasnio posljedice rata u Irana
Ministarstvo vanjskih poslova Srbije objasnilo zašto ne preporučuje građanima put u Hrvatsku
DRUŠTVENE MREŽE GORE
Srbija objasnila zašto ne preporučuje putovanje u Hrvatsku osim u krajnjoj nuždi
show
Nives Celzijus podijelila komentar o pjesmi "Sinkronija"
"puno krivih puteva"
Zanosne fotke Nives Celzijus pale su u drugi plan zbog poruke koju je dobila: "Bez ljutnje, ali..."
Charlotte Lawrence šokirala outfitom na reviji u Parizu
vidimo li mi to dobro?
Pojavila se bez hlača: Pogledajte što je odjenula umjesto njih i zašto je svi komentiraju
Otkriveni novi detalji uhićenja Britney Spears
opasna situacija
Isplivali novi detalji uhićenja Britney Spears, policijski izvještaj otkrio što se dogodilo
zdravlje
3 stvari koje emocionalno inteligentni ljudi rade i 3 stvari koje ne rade
Obratite pozornost na ovo
3 stvari koje emocionalno inteligentni ljudi rade i 3 stvari koje ne rade
Karcinom in situ: Koje je značenje? Evo što trebate znati
Važno je znati
Karcinom in situ: Koje je značenje? Evo što trebate znati
Kako izgleda dan koji je dobar za probavu (i za energiju)?
Pokrovitelj Donat
Kako izgleda dan koji je dobar za probavu (i za energiju)?
zabava
Napao ga morski pas, no nitko mu ne bi vjerovao da nije imao kameru
Za dlaku!
Napao ga morski pas, no nitko mu ne bi vjerovao da nije imao kameru
"Znam da nisam jedina": Žena podijelila snimku muža dok se sprema za posao i ujedinila regiju
Zvuči poznato?
"Znam da nisam jedina": Žena podijelila snimku muža dok se sprema za posao i ujedinila regiju
Mačke dobile skupu hranilicu, njihova reakcija je čisti urnebes
Što su očekivali?
Mačke dobile skupu hranilicu, njihova reakcija je čisti urnebes
tech
VIDEO Muskov robot iznenadio sve svojim novim vještinama
Djeluje uvjerljivo
VIDEO Muskov robot iznenadio sve svojim novim vještinama
Britanska studija pokazuje da umjetna inteligencija bira nuklearnu eskalaciju u 95 posto simulacija ratnih igara
Držati podalje od "crvenog gumba"
Britanska studija pokazuje da umjetna inteligencija bira nuklearnu eskalaciju u 95 posto simulacija ratnih igara
Usporedite ova dva videa: Razlika je nevjerojatna i pokazuje koliko je napredak ostvaren
U samo 2 godine
Usporedite ova dva videa: Razlika je nevjerojatna i pokazuje koliko je napredak ostvaren
sport
Sudačka komisija objavila analizu četvrtfinalnih utakmica hrvatskog Kupa
Analiza četvrtfinala
Sudačka komisija presudila: Kolarić napravio dvije velike pogreške u Jadranskom derbiju
VIDEO Tudor preživio nemoguće u londonskom derbiju: Spasio ga nos napadača
Pogledajte situaciju
VIDEO Tudor preživio nemoguće u londonskom derbiju: Spasio ga nos napadača
VIDEO Divlje scene u Novom Pazaru: Delije bježale kroz prozore busa, policija blokirala grad
potpuni kaos
VIDEO Divlje scene u Novom Pazaru: Delije bježale kroz prozore busa, policija blokirala grad
tv
Kumovi: Napokon je donijela odluku s kim želi biti, ali prije njega je to saznao netko drugi
KUMOVI
Napokon je donijela odluku s kim želi biti, ali prije njega je to saznao netko drugi
Crno more: Nada se da on nije njezin otac
CRNO MORE
Nada se da on nije njezin otac
Kumovi: Riješio je jedan obiteljski problem, ali čeka ga još jedan mnogo ozbiljniji
KUMOVI
Kumovi: Riješio je jedan obiteljski problem, ali čeka ga još jedan mnogo ozbiljniji
putovanja
Zanimljivosti o Iranu i Perziji: Gradovi, matematika, medicina... i parfemi
Posebna zemlja
Stvari koje možda niste znali o Iranu i Perziji: Gradovi, matematika, medicina... i parfemi
Novi kviz općeg znanja: Za one koji znaju sve o svemu
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji znaju sve o svemu
Grad za ljubitelje geometrije: Talijanski "savršeni šesterokut"
Idealni Grammichele
Grad za ljubitelje geometrije: Talijanski "savršeni šesterokut"
novac
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
Puno traže od zaposlenih
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
Brend premium tenisica snažno raste, ruši Adidas i Nike, ali dionice mu potunule 11 posto
Neočekivana reakcija tržišta
Brend premium tenisica snažno raste, ruši Adidas i Nike, ali dionice mu potonule 11 posto
Nova blokada zakona o kriptovalutama: Evo zašto ga banke koče, a Trump bijesni
Nikome ne odgovara
Nova blokada zakona o kriptovalutama: Evo zašto ga banke koče, a Trump bijesni
lifestyle
Sanja Musić Milanović u kaubojskim gležnjačama 2026.
Hit na ulicama
Ove gležnjače imaju visoku potpeticu, ali jako su udobne - nosi ih i Sanja Musić Milanović
Recept za pogaču sa sirom i češnjakom
Neodoljiva je
Pogača sa sirom i češnjakom: Ovaj recept omamio nas je mirisom i okusom, pa ga dijelimo s vama
Severina: Jednostavna, a moćna kombinacija za nastup povodom Dana žena
NAJVEĆA KULERICA
Severina ponovno briljira u kombinaciji koja uvijek prolazi - jednostavna je, a tako moćna
sve
Sanja Musić Milanović u kaubojskim gležnjačama 2026.
Hit na ulicama
Ove gležnjače imaju visoku potpeticu, ali jako su udobne - nosi ih i Sanja Musić Milanović
Zanimljivosti o Iranu i Perziji: Gradovi, matematika, medicina... i parfemi
Posebna zemlja
Stvari koje možda niste znali o Iranu i Perziji: Gradovi, matematika, medicina... i parfemi
Recept za pogaču sa sirom i češnjakom
Neodoljiva je
Pogača sa sirom i češnjakom: Ovaj recept omamio nas je mirisom i okusom, pa ga dijelimo s vama
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene