Izraelski veleposlanik: "Hrvatska treba prekinuti odnose s Iranom, imaju ćelije spavača diljem Zapada"

Izraelski veleposlanik Gary Koren pozvao je Hrvatsku da prekine diplomatske odnose s Teheranom i provede sigurnosnu provjeru osoblja iranskog veleposlanstva u Zagrebu jer bi među njima moglo biti 'špijuna' Revolucionarne garde koja se u EU-u smatra terorističkom organizacijom.

Koren je u intervjuu Hini preporučio Hrvatskoj i europskim zemljama da provjere osoblje iranskih veleposlanstava jer su u većini njih pripadnici Revolucionarne garde sa zadatkom "prikupljanja obavještajnih podataka" i potpore terorizmu.

Tvrdi i da iranski režim ima i "ćelije spavača" diljem zapada i navodi kako je to izašlo na vidjelo i u SAD-u gdje su pokušali ubiti pripadnicu iranske opozicije.

Iranski režim ima kapacitete za takvo djelovanje, a ovdje u Zagrebu znamo "da ima i mnogo njegovih pobornika s druge strane granice – u Bosni i Hercegovini”, rekao je Koren.

Hrvatsku je pozvao da u potpunosti prekine diplomatske odnose s Iranom.

"Ne samo da povučete veleposlanika, nego i zatvorite svoje veleposlanstvo i objavite da očekujete zatvaranje iranskog veleposlanstva" u Zagrebu.

Na pitanje o predsjedniku Zoranu Milanoviću, snažnom kritičaru izraelske vlade koji je zabranio vojnu suradnju hrvatskih i izraelskih oružanih snaga, Koren je rekao da ga neće komentirati jer veleposlanici ne smiju biti dio unutarnje politike, naglašavajući pritom da poštuje sve hrvatske institucije.

Ciljevi napada na Iran

Izrael i SAD u subotu su započeli zračnu ofenzivu na Iran i već u prvim naletima eliminirali vrhovnog vođu Alija Hameneija i brojne druge iranske visoke dužnosnike. Teheran je odgovorio protunapadima na američko-izraelske ciljeve diljem regije.

Koren je rekao da je zajednička operacija Izraela i SAD-a "bez presedana", ne samo po svojoj veličini nego i po "intenzitetu političke, vojne i obavještajne koordinacije" između dviju država.

Izraelski veleposlanik rekao je da ga početak operacije u subotu nije iznenadio jer je ona bila iščekivana, posebno nakon što su iz Washingtona počele stizati informacije o posljednjem krugu pregovora između SAD-a i Irana u Ženevi.

Cilj SAD-a i Izraela u Iranu sada je uništiti iranske lansere, proizvodne linije raketa i nuklearni program, a prioritet su i lokacije kojima se koristi iranski režim.

To su prvenstveno lokacije Revolucionarne garde i Basidža, dobrovoljne paravojske koja guši otpor u Islamskoj republici. Koren ih naziva "najvećim ubojicama" u Iranu.

Iranski uranij lani nije uništen

Izrael i SAD svoju su operaciju započeli dan nakon što je ministar vanjskih poslova Omana, posrednik u pregovorima, rekao da je na razgovorima u Ženevi ostvaren velik napredak te da je Iran spreman razgovarati o svemu.

Koren je naglasio da su Oman i druge zemlje regije pokušavale izbjeći konfrontaciju s Iranom iz straha da ona ne utječe i na njih. "S dobrim razlogom jer točno znaju s kime imaju posla".

Izraelski veleposlanik s druge strane ukazuje na izjavu Trumpovog pregovarača Stevea Witkoffa kojem su Iranci otkrili da posjeduju oko 460 kilograma uranija obogaćenog na 60 posto, koji bi se brzo mogao dodatno obogatiti do 90 posto potrebnih za nuklearno oružje.

Koren je rekao da su nakon 12-dnevnog rata prošle godine obavještajni podaci pokazali da je iranski obogaćeni uranij preživio tadašnje američko-izraelske udare, a Teheran je ubrzao proizvodnju balističkih raketa i još dublje u zemlju odlučio ukopati zalihe potrebne za razvoj nuklearnog naoružanja.

SAD i Izrael su zajedno prikupljali obavještajne podatke, zajedno odlučili dati priliku diplomaciji, a onda i zajedno zaključili "da nema drugog izbora osim napada", rekao je Koren.

Egzistencijalna prijetnja

Za razliku od drugih država koje mogu osuđivati Izrael i pozivati se na međunarodno pravo, Iran za njegovu zemlju predstavlja neposrednu i egzistencijalnu prijetnju.

"Za nas je to pitanje opstanka", naglasio je.

Sukob Izraela i Irana nije započeo u subotu, pa ni prošle godine, nego nakon Islamske revolucije 1979. kad je ajatolah Homeini označio Izrael kao metu "koju treba uništiti", proglasivši ga "malim sotonom", rekao je veleposlanik.

Velika sotona je, naravno, bila Amerika.

Koren je rekao da Izrael ima "vrlo snažnu i učinkovitu" obavještajnu mrežu unutar Irana, pojačanu američkom tehnologijom poput velike mreže satelita, a jako puno obavještajnih podataka o Islamskoj republici prikupile su i zaljevske države iz iranskog susjedstva.

"Mi nismo više jedini koji kažu da je je riječ o fanatičnom terorističkom režimu", rekao je izraelski veleposlanik o Iranu koji "napada svoje susjede, ubija svoje ljude, pa i prijeti Europi".

Kolateralne žrtve

Koren je rekao da je Izrael primio puno slabiji protuudar Irana nego lani u lipnju, što pokazuje da je tadašnja izraelsko-američka operacija bila učinkovita. No, Iran je povećao svoj arsenal raketa kratkog dometa što mu olakšava napade na bliže države, tvrdi diplomat.

Izrael ima "odličnu protuzračnu obranu", ali ona nije 100 posto nepropusna te je stoga prvi sloj zaštite ostanak ljudi u skloništima. Najkrvaviji napad Irana na Izrael od početka ofenzive dogodio se u nedjelju poslijepodne kad je pogođena sinagoga u mjestu Beit Shemesh, pri čemu je poginulo devetero ljudi.

Na pitanje o bombardiranju škole za djevojčice u Minabu na jugu Irana, u kojem je prema Reutersu poginulo najmanje 160 djece, Koren je odgovorio da ni Izrael ni SAD ne preuzimaju odgovornost za taj napad te da obje vojske, suprotno Iranu, gađaju isključivo vojne ciljeve i režim.

"Siguran sam da bilo koje odgovorne oružane snage demokratskih država čine sve što je moguće da se izbjegnu kolateralne žrtve, no u ratovima ih je teško izbjeći", rekao je Koren.

"Naš zahtjev od zapadnih medija je da ne budu toliko entuzijastični kad se dogode ovakvi slučajevi", kazao je veleposlanik pa dodao da bi volio da je postojao tolik interes i kad je iranski režim ubijao prosvjednike.

Izvjestiteljica Ujedinjenih naroda Mai Sato procijenila je da je u krvavom gušenju prosvjeda u prvoj polovini siječnja iranski režim ubio između pet i nekoliko desetaka tisuća prosvjednika.