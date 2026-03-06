Otkrivene poruke na suđenju bivšim Plenkovićevim ministrima: "Sve je u redu, ministar kaže da se za vrijeme Vrdoljaka isto to radilo"

Čitanjem poruka pronađenih u mobitelu bivše pomoćnice ministra gospodarstva Ane Mandac, u petak je na zagrebačkom Županijskom sudu nastavljeno suđenje bivšim ministrima za nezakonitosti s dodjelom poticaja i zapošljavanjem otkrivenima u aferi po babi i po stričevima.

Uskokova optužnica u ovom slučaju tereti bivše ministre Darka Horvata i Tomislava Tolušića te nekadašnjeg potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića za pogodovanje pri dodjeli novčanih potpora za područja naseljena nacionalnim manjinama, a bivšeg ministra Josipa Aladrovića i gradonačelnika Županje Damira Juzbašića za nezakonita zapošljavanja.

Postupak protiv njih ranije je razdvojen od slučaja u kojem je u prosincu 2022. nekadašnja Horvatova pomoćnica Ana Mandac priznala krivnju i nagodila se s tužiteljstvom pa je osuđena na rad za opće dobro.

Poruke koje je Uskok predočio kao dokaze, istražitelji su počeli pregledavati u ljeto 2020. kada je Mandac osumnjičena da je prijateljima bivše državne tajnice Josipe Rimac omogućila da preko programa poticaja dođu do financijskih sredstava iz državnog proračuna. Pritom su primili novac iako nisu udovoljavali kriterijima.

U porukama su pronađeni popisi tvrtki koje su joj slali Milošević i Tolušić te nekadašnji državni tajnik Ministarstva regionalnog razvoja Velimir Žunac i ravnateljica uprave Katica Mišković, a među njima su bile tvrtke njima bliskih ljudi te predstavnika manjina.

Među porukama koje je predočio Uskok nalazi se Miloševićeva u kojoj se bivši potpredsjednik Vlade, a tada saborski zastupnik interesira kod Mandac "ima li kakvih novosti za ovih sedam?", na što mu bivša Horvatova pomoćnica uzvraća kako bi "trebalo biti ok, ali čekamo usklađenje".

Pročitana je i poruka koju je Mandac dobila od suradnice iz Ministarstva gospodarstva u kojoj stoji: "ako budeš razgovarala s ministrom, upozori ga da ako revizija nađe ove potpore snosit će odgovornost". Mandac je pak odgovorila da ima dileme, ali je dodala "kako je sve u redu, pogotovo ako ministar kaže da se za vrijeme Vrdoljaka to isto radilo", misleći na bivšeg ministra gospodarstva Ivana Vrdoljaka.

Uskok je predočio i poruke koje je Horvat razmjenjivao s Mandac, među kojima su i imena tvrtki za koje je on tražio potpore, uz dodatak "i jedan po tvom". Nekoliko sati kasnije Horvat je upitao Mandac jesu li odluke donesena, na što ona uzvraća "u niskom smo startu, čekamo odobrenje".

Proširena istraga

Između ostalih, pročitane su i poruke koje su razmijenili Mandac i Aladrović, tada ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO), a koje su vezane za zapošljavanje Lidije Sinković, kćeri Horvatovog prijatelja Ivana Sinkovića, ravnatelja čakovečke ispostave Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) i člana HDZ-a.

Horvata, koji je jedini u ovom slučaju bio u istražnom zatvoru, Uskok tereti da je 2018. kao ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, zajedno s Mandac, na poticanje suokrivljenika nezakonito dodijelio bespovratnih 2,6 milijuna kuna.

Uz Horvata, Mandac, Žuneca i Mišković u tom su kraku slučaja Uskokovom optužnicom obuhvaćeni i Tolušić te Milošević, bivši potpredsjednik vlade iz redova SDSS-a, jer je dio novca dodijeljen pripadnicima srpske nacionalne manjine.

Iz tog je slučaja proizašla i istraga protiv bivšeg ministra rada i socijalne skrbi Aladrovića kojega Uskok tereti za pogodovanje prilikom dva zapošljavanja 2018. i 2019. dok je bio ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Proširenjem istrage je uz Aladrovića bio osumnjičen i Juzbašić, gradonačelnik Županje i bvši HDZ-ovac, kasnije nezavisni kandidat kojeg je podržao Domovinski pokret.

Juzbašića optužnica tereti da je preko Mandac tražio od Aladrovića da pogoduje pri zapošljavanju u HZMO-u, što je Aladrović i učinio dostavivši kandidatkinji zadatke koji će biti postavljeni na testiranju.

Nakon pokretanja istrage 2022. godine Aladrović i Milošević su neko vrijeme ostali na ministarskim funkcijama što je bio prvi slučaj da su pod istragom dvojica vladinih članova.

Nastavak suđenja je u ponedjeljak, 9. ožujka, kada će Uskokovi tužitelji nastaviti sa čitanjem poruka pronađenih u mobitelu Ane Mandac.