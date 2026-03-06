Obavijesti Foto Video Pretražite
po babi i po stričevima

Otkrivene poruke na suđenju bivšim Plenkovićevim ministrima: "Sve je u redu, ministar kaže da se za vrijeme Vrdoljaka isto to radilo"

Piše Hina, 06. ožujka 2026. @ 16:22 komentari
Damir Juzubašić, Boris Milošević, Darko Horvat, Tomislav Tolušić, Josip Aladrović
Damir Juzubašić, Boris Milošević, Darko Horvat, Tomislav Tolušić, Josip Aladrović Foto: Damjan Tadic/Cropix
Suđenje se nastavlja u ponedjeljak, kada će Uskokovi tužitelji nastaviti sa čitanjem poruka pronađenih u mobitelu Ane Mandac.
  Ilustracija
    FBI 302

    "Trump je otkopčao hlače i stavio mi glavu na penis. Ugrizla sam ga, a onda me udario. Rekao je..."
  2. Izraelske sigurnosne snage i hitne službe okupljaju se na mjestu iranskog napada u Givatayimu, u središtu Izraela u tijeku
    Rat na Bliskom istoku

    VIDEO Trump Iranu: "Ništa osim bezuvjetne predaje", europska zemlja upozorila građane: "Moguć je teroristički napad"
  3. Patrik Kolarić
    pala odluka

    Evo što je HNS napravio s Patrikom Kolarićem nakon Jadranskog derbija
Rat SAD-a i Izraela s Iranom - sedmi dan
Rat na Bliskom istoku
SAD i Izrael intenziviraju napade. Ujedinjeno Kraljevstvo upozorilo: "Moguć je teroristički napad na Cipru"
Čitanjem poruka optuženika nastavljeno suđenje četvorici bivših ministara
po babi i po stričevima
Otkrivene poruke na suđenju bivšim Plenkovićevim ministrima: "Sve je u redu, ministar kaže da se za vrijeme Vrdoljaka isto to radilo"
Merz upozorio na mogućnost migrantskog vala zbog rata u Iranu
raste rizik
Merz upozorio na mogući migrantski val: "Ovo bi moglo imati dalekosežne posljedice po Europu"
Izjava premijera Andreja Plenkovića iz Zadra
posjet zadru
Plenković o cijenama goriva i plina, novom pojačanju većine i prijeporima s Milanovićem: "On neka objašnjava svoj stav"
Zapovjednik američkog napada na Iran kopije Shahed dronova opisao kratko i jednostavno: "Nezamjenjivi su"
Dokazali se u samo 6 dana
Zapovjednik američkog napada na Iran opisao kopije Shahed dronova kratko i jednostavno: "Nezamjenjivi su"
IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA! Pravo na inhalator preko HZZO-a
IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA!
Inhalator, uređaj koji mnogi koriste, može se dobiti i besplatno: Evo tko ima pravo na to
Ministarstvo pravosuđa objavilo je dokumente u kojima žena optužuje Donalda Trumpa za seksualno zlostavljanje
FBI 302
"Trump je otkopčao hlače i stavio mi glavu na penis. Ugrizla sam ga, a onda me udario. Rekao je..."
Rat SAD-a i Izraela s Iranom - sedmi dan
Rat na Bliskom istoku
SAD i Izrael intenziviraju napade. Ujedinjeno Kraljevstvo upozorilo: "Moguć je teroristički napad na Cipru"
Identitet troje mrtvih iz kuće kod Poreča bit će utvrđen nakon današnje obdukcije
NASTAVAK OČEVIDA
Tko su žrtve iz kuće u Filipinima? Nema tragova nasilja, ali susjedi su dugo upozoravali na neobičnosti
Na Baliju pronađeni odrubljena glava i dijelovi tijela: Pripadaju otetom sinu bogatog Ukrajinca?
istraga na Baliju
Odrubljena glava i dijelovi tijela nađeni u rijeci na Baliju: "To je oteti sin bogatog poduzetnika"
Sumnje u iranskom vrhu: Zapovjednik elitnih snaga pod istragom zbog špijunaže za Izrael nakon niza preživljenih atentata
MAČAK S DEVET ŽIVOTA
Svi oko njega ginu, a on preživljava! Je li najmoćniji iranski zapovjednik zapravo izraelski špijun?
Kineski Kongres usvaja novi petogodišnji plan: Fokus na umjetnu inteligenciju i visoku tehnologiju umjesto masovne proizvodnje
NOVA PETOLJETKA
Donesen novi petogodišnji plan: Peking više ne želi biti samo "tvornica svijeta", cilj je apsolutna tehnološka dominacija
Rat SAD-a i Izraela s Iranom - šesti dan
Ozbiljno upozorenje
Škola u kojoj su poginule djevojčice gađana više puta, Trump prijeti Kubi, nije ga briga za rast cijena zbog rata: "Iranci me zovu, ali je kasno"
Provjereno istražuje: Kako ekstremne skupine nekažnjeno prosvjeduju pred privatnim domovima novinara i političara
DONOSI PROVJERENO
"Znamo gdje živiš!" Desni ekstremisti zastrašuju neistomišljenike na kućnim pragovima, a sustav ih ne zaustavlja
VIDEO Evangelistički pastori u Ovalnom uredu molili nad Trumpom za uspjeh u ratu protiv Irana
SCENA IZ OVALNOG UREDA
VIDEO Dvadeset ljudi molilo nad Trumpom: "Ova slika je bizarna i jeziva"
Ministar Ivan Anušić nakon sjednice Vlade
Odluka predsjednika
Anušić odgovorio Milanoviću: "Ja kao ministar obrane doznajem iz medija da mi evakuiramo naše vojnike"
Ivica Puljić o ratu SAD i Izraela protiv Irana
Analiza RATA
Dopisnik iz Washingtona na jednostavnom primjeru objasnio posljedice rata u Irana
Stvarno stanje u Emiratima: Dok obrambeni štit presreće napade, Hrvati iz Dubaija poručuju da nema mjesta panici
POGLED IZBLIZA
Hrvatica iz usijanog Dubaija: "Zovu me u panici, a mi normalno idemo na posao. Evo što se zapravo događa na nebu iznad Emirata"
vijesti
Ministarstvo pravosuđa objavilo je dokumente u kojima žena optužuje Donalda Trumpa za seksualno zlostavljanje
FBI 302
"Trump je otkopčao hlače i stavio mi glavu na penis. Ugrizla sam ga, a onda me udario. Rekao je..."
Rat SAD-a i Izraela s Iranom - sedmi dan
Rat na Bliskom istoku
SAD i Izrael intenziviraju napade. Ujedinjeno Kraljevstvo upozorilo: "Moguć je teroristički napad na Cipru"
Na Baliju pronađeni odrubljena glava i dijelovi tijela: Pripadaju otetom sinu bogatog Ukrajinca?
istraga na Baliju
Odrubljena glava i dijelovi tijela nađeni u rijeci na Baliju: "To je oteti sin bogatog poduzetnika"
show
Petra Ecclestone ipak otišla iz Dubaija
prošli neočekivane prepreke
Kći najbogatije Hrvatice ipak otišla iz Dubaija s obitelji: "Nije prošlo baš glatko...''
Nives Celzijus podijelila komentar o pjesmi "Sinkronija"
"puno krivih putova"
Zanosne fotke Nives Celzijus pale su u drugi plan zbog poruke koju je dobila: "Bez ljutnje, ali..."
Životna priča Harryja Stylesa
Nevjerojatan životni put
Nekad je prodavao peciva, a danas puni stadione: Kako je postao globalna zvijezda?
zdravlje
Prirodni “GLP-1”: 7 namirnica koje mogu smanjiti glad i pomoći u kontroli težine
Potiču osjećaj sitosti
Prirodni “GLP-1”: 7 namirnica koje mogu smanjiti glad i pomoći u kontroli težine
3 stvari koje emocionalno inteligentni ljudi rade i 3 stvari koje ne rade
Obratite pozornost na ovo
3 stvari koje emocionalno inteligentni ljudi rade i 3 stvari koje ne rade
Čaj od 3 korijena koji pomaže jetri – pijte ga 21 dan i probudite tijelo nakon zime
Recept naših baka
Čaj od 3 korijena koji pomaže jetri – pijte ga 21 dan i probudite tijelo nakon zime
zabava
Mačke dobile skupu hranilicu, njihova reakcija je čisti urnebes
Što su očekivali?
Mačke dobile skupu hranilicu, njihova reakcija je čisti urnebes
Mislite da nemate rupe u znanju? Ovaj kviz to brzo provjeri
Pokažite što znate!
Mislite da nemate rupe u znanju? Ovaj kviz to brzo provjeri
"Znam da nisam jedina": Žena podijelila snimku muža dok se sprema za posao i ujedinila regiju
Zvuči poznato?
"Znam da nisam jedina": Žena podijelila snimku muža dok se sprema za posao i ujedinila regiju
tech
VIDEO Muskov robot iznenadio sve svojim novim vještinama
Djeluje uvjerljivo
VIDEO Muskov robot iznenadio sve svojim novim vještinama
Koristite ChatGPT? Ovih 7 stvari mu nemojte nikad otkriti
Pročitajte i primijenite
Koristite ChatGPT? Ovih 7 stvari mu nemojte nikad otkriti
Postoji li na oceanskom dnu "tamni kisik"? Uskoro bi trebali dobiti definitivan odgovor na to pitanje
Kreće novo istraživanje
Postoji li na oceanskom dnu "tamni kisik"? Uskoro bi trebali dobiti definitivan odgovor na to pitanje
sport
Evo što je HNS napravio s Patrikom Kolarićem nakon Jadranskog derbija
pala odluka
Evo što je HNS napravio s Patrikom Kolarićem nakon Jadranskog derbija
Transfer-bomba slavnog izvora! Barcelona krenula po sjajnog Hrvata, pregovori su počeli
vrh!
Transfer-bomba slavnog izvora! Barcelona krenula po sjajnog Hrvata, pregovori su počeli
Ovo su dresovi koje će Vatreni nositi na Svjetskom prvenstvu
debi u ožujku
Ovo su dresovi koje će Vatreni nositi na Svjetskom prvenstvu
tv
Kumovi: Napokon je donijela odluku s kim želi biti, ali prije njega je to saznao netko drugi
KUMOVI
Napokon je donijela odluku s kim želi biti, ali prije njega je to saznao netko drugi
Crno more: Ostao je u šoku zbog onoga što ga je tražila
CRNO MORE
Ostao je u šoku zbog onoga što ga je tražila
U dobru i zlu: Ima velike probleme – Žele je izbaciti iz kuće
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Ima velike probleme – Žele je izbaciti iz kuće
putovanja
Zanimljivosti o Iranu i Perziji: Gradovi, matematika, medicina... i parfemi
Posebna zemlja
Stvari koje možda niste znali o Iranu i Perziji: Gradovi, matematika, medicina... i parfemi
Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
Zdrave i jeftine
Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
Novi kviz općeg znanja: Za one koji znaju sve o svemu
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji znaju sve o svemu
novac
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
Puno traže od zaposlenih
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
Nasljednik "kralja naočala" želi isplatiti obitelj i preuzeti carstvo vrijedno 100 milijardi eura
Bitka za ostavštinu
Nasljednik "kralja naočala" želi isplatiti obitelj i preuzeti carstvo vrijedno 100 milijardi eura
Brend premium tenisica snažno raste, ruši Adidas i Nike, ali dionice mu potunule 11 posto
Neočekivana reakcija tržišta
Brend premium tenisica snažno raste, ruši Adidas i Nike, ali dionice mu potonule 11 posto
lifestyle
Sanja Musić Milanović u kaubojskim gležnjačama 2026.
Hit na ulicama
Ove gležnjače imaju visoku potpeticu, ali jako su udobne - nosi ih i Sanja Musić Milanović
Imena za djevojčice i dječake koja nose posebnu energiju
DIVNA SU
Ako vjerujete u značenje imena, ovih 20 za djevojčice i dječake nosi posebnu energiju
Recept za pogaču sa sirom i češnjakom
Neodoljiva je
Pogača sa sirom i češnjakom: Ovaj recept omamio nas je mirisom i okusom, pa ga dijelimo s vama
sve
Sanja Musić Milanović u kaubojskim gležnjačama 2026.
Hit na ulicama
Ove gležnjače imaju visoku potpeticu, ali jako su udobne - nosi ih i Sanja Musić Milanović
Evo što je HNS napravio s Patrikom Kolarićem nakon Jadranskog derbija
pala odluka
Evo što je HNS napravio s Patrikom Kolarićem nakon Jadranskog derbija
Zanimljivosti o Iranu i Perziji: Gradovi, matematika, medicina... i parfemi
Posebna zemlja
Stvari koje možda niste znali o Iranu i Perziji: Gradovi, matematika, medicina... i parfemi
 
