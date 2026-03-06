Donesen novi petogodišnji plan: Peking više ne želi biti samo "tvornica svijeta", cilj je apsolutna tehnološka dominacija

Tisuće delegata iz cijele Kine okupile su se u glavnom gradu na "Dva zasjedanja" – pomno koreografiranom godišnjem sastanku na kojem kinesko vodstvo signalizira svoje prioritete za godinu pred nama.

Raskoš i ceremonija tog okupljanja dugogodišnji su simbol kineskog strogo kontroliranog političkog procesa, a autoritarni čelnici Pekinga itekako su svjesni kontrasta koji to stvara u usporedbi sa Sjedinjenim Državama, koje su razdirane stranačkim sukobima i uvučene u spiralu novog rata na Bliskom istoku.

Na samom vrhu dnevnog reda nalazi se odobravanje 15. "Petogodišnjeg plana", nacrta koji definira kako Peking namjerava poticati svoj gospodarski rast u sljedećem desetljeću.

Od obrambene strategije do proaktivne ofenzive

Ohrabren nedavnim uspjesima - kineski startupovi za umjetnu inteligenciju ravnopravno se nose s američkim rivalima, njihovi električni automobili dominiraju globalnom prodajom, a humanoidni roboti zadivljuju svijet - Peking je spreman iskoristiti ovaj plan za daljnje poticanje inovacija i izgradnju međunarodnog utjecaja, piše CNN u svojoj analizi.

Kineski lideri svjesni su da novi gospodarski plan donose u trenutku akutnih kriza, ali i ogromnih prilika. Svjetski poredak se mijenja; SAD se sve više percipira kao podijeljen i nepredvidiv, a brzo šireći rat na Bliskom istoku – izazvan američko-izraelskim bombardiranjem Irana i ubojstvom iranskog vođe ajatolaha Alija Hameneija – dodao je novi sloj geopolitičke neizvjesnosti.

Stručnjaci ističu da Kina više ne pokušava samo sustići Zapad, već ga namjerava prestići.

"Ako je inovacijska politika prošlog petogodišnjeg plana bila uglavnom obrambena, ova je puno proaktivnija. Fokus je na postizanju proboja u ključnim tehnologijama i ubrzanju integracije tehnologije i industrije", ističe Yue Su, glavna ekonomistica za Kinu u Economist Intelligence Unitu.

Su dodaje da Peking trenutačni val tehnološke transformacije vidi kao "povijesnu priliku za unapređenje produktivnosti".

"Industrije budućnosti" i izvoz znanja

Popis preporuka za novi plan prepun je poziva na "izvanredne mjere" kako bi se postigli "odlučujući proboji" u ključnim tehnologijama poput čipova i industrijskih strojeva. Fokus se stavlja na rano preuzimanje vodstva u "industrijama budućnosti", a to su:

kvantna tehnologija i bioproizvodnja

snaga vodika i nuklearne fuzije

sučelja između mozga i računala

umjetna inteligencija i 6G mobilne komunikacije.

No, Peking ne gura inovacije samo radi inovacija. Brian Wong, suradnik u Centru za suvremenu Kinu i svijet Sveučilišta u Hong Kongu, primjećuje promjenu smjera: "Vidljiv je odmak od revne teženje tehnološkim probojima samo radi inovacije, prema prepoznavanju i razvoju sofisticiranijih primjena i arhitekture širenja za tehnološke inovacije."

Analitičari kažu da će Peking nastojati podići kinesku gospodarsku ulogu na globalnoj razini. Kina više ne želi biti samo tvornički pogon svijeta, već izvorište tehnologija koje druge zemlje koriste za pokretanje vlastitih gospodarstava. Prema Wongu, cilj iznesen u novom planu bit će "postati ključni dobavljač tehnološkog znanja i stručnosti u svojim inozemnim investicijama".

Gospodarski izazovi i opasnost ovisnosti o izvozu

Unatoč tehnološkom uzletu, Kina se suočava s ozbiljnim domaćim problemima: slabom potrošnjom građana, dugogodišnjom krizom na tržištu nekretnina i dugoročnim rizicima brzog pada nataliteta. Prošle je godine oslanjanje na izvoz dovelo kineski trgovinski suficit do rekordne razine, što je izazvalo napetosti s državama koje optužuju Kinu za preplavljivanje tržišta jeftinom robom.

"Kineska pozicija ovisnosti o inozemnoj potražnji za velik dio svoje proizvodnje i zapošljavanja nije baš ugodna pozicija", upozorio je Bert Hofman, profesor na Institutu za istočnu Aziju pri Nacionalnom sveučilištu u Singapuru i bivši direktor Svjetske banke za Kinu.

Zapadni dužnosnici i udruge za ljudska prava već su izrazili niz zabrinutosti zbog globalnog usvajanja kineskih tehnologija, upozoravajući da autoritarna Kina pomaže vladama diljem svijeta u cenzuriranju i nadziranju vlastitog stanovništva. No, poruka koja se ovog tjedna šalje iz dvorana moći u Pekingu bit će potpuno drugačija - da su kineske inovacije i njezin razvoj blagodat za cijeli svijet.