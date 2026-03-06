Svi oko njega ginu, a on preživljava! Je li najmoćniji iranski zapovjednik zapravo izraelski špijun?

Neprovjerena izvješća sugeriraju da je iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) privela ili čak pogubila zapovjednika svojih elitnih snaga Kuds, pod sumnjom da špijunira za Izrael.

"Esmaila Kanija, šefa iranskih snaga Kuds, pogubio je IRGC. Do sada je preživio sve pokušaje atentata, a bio je čak i s Hameneijem tijekom američko-izraelskog bombardiranja, ali je pobjegao. Ranije ga je IRGC priveo pod sumnjom da je agent Mossada", stoji u objavi jednog korisnika na platformi X, a slične tvrdnje preplavile su i druge profile.

Tko je Esmail Kani?

Ovaj 67-godišnjak preuzeo je zapovjedništvo nad snagama Quds u siječnju 2020. godine, nakon što je SAD po naredbi Donalda Trumpa u Bagdadu likvidirao njegovog prethodnika, moćnog Kasema Suleimanija. Snage Kuds elitni su ogranak Irana za inozemne operacije - postrojba koja je izgradila, naoružala i koordinirala takozvanu "Osovinu otpora" diljem Bliskog istoka.

Esmail Qaani - 4 Foto: Afp

Međutim, tijekom njegovog mandata, ta je osovina doslovno razbijena u mrvice. Lider Hezbolaha Hassan Nasrallah je mrtav. Politički šef Hamasa Ismail Haniyeh je ubijen. Deseci visokih iranskih zapovjednika su eliminirani. A vrhunac se dogodio u subotu, kada je u zajedničkoj američko-izraelskoj operaciji ubijen i sam iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamenei, zajedno s nizom visokih dužnosnika sigurnosnog aparata,

Zanimljivo, Kani - zapovjednik izravno odgovoran za upravljanje regionalnom mrežom u jeku rata - nije spomenut među poginulima, piše The National News.

Nevjerojatan obrazac preživljavanja

Njegov obrazac preživljavanja izaziva ogromne sumnje. Brojna izvješća proteklih godina, pozivajući se na neimenovane sigurnosne izvore, sugerirala su da je Kani navodno bio vrlo blizu mjesta napada u kojima su ginuli najviši iranski dužnosnici.

Esmail Qaani - 1 Foto: Afp

Tijekom 12-dnevnog izraelsko-iranskog rata, više je medija objavilo da je mrtav, prije nego što se krajem lipnja 2025. iznenada pojavio na javnoj proslavi u Teheranu - u civilnoj odjeći, sa šiltericom i naizgled odličnog zdravlja. Isti se scenarij odigrao i u listopadu 2024. godine. Tada je također proglašen mrtvim, zatim se pričalo da je na ispitivanju, da bi na kraju osvanuo na državnoj televiziji.

Istraga zbog curenja informacija i "lista za odstrel"

Nakon što je Izrael razorno probio sigurnosni sustav Hezbolaha i sustavno eliminirao njihovo vodstvo, Iran je pokrenuo službenu istragu o masovnom curenju informacija. Neimenovani izvori tada su otkrili regionalnim medijima da su Kani i njegov tim stavljeni u izolaciju i podvrgnuti strogom ispitivanju.

Esmail Qaani - 3 Foto: Afp

Ono što dodatno podgrijava teorije zavjere jest činjenica da je Izrael ranije objavio popis iranskih dužnosnika i onih povezanih s Iranom koje želi eliminirati. Prošlog vikenda, nakon niza ubojstava, ta je lista proglašena "dovršenom".

Ime Esmaila Kanija nikada nije bilo na njoj.