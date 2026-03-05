Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
DONOSI PROVJERENO

"Znamo gdje živiš!" Desni ekstremisti zastrašuju neistomišljenike na kućnim pragovima, a sustav ih ne zaustavlja

Piše DNEVNIK.hr, 05. ožujka 2026. @ 23:51 komentari
Provjereno: Ilegalni prosvjedi - 1
Provjereno: Ilegalni prosvjedi - 1 Foto: Provjereno
Viču, vrijeđaju, kleveću i tjeraju iz Hrvatske. Ekipa emisije Provjereno istražila je zabrinjavajući trend u kojem ekstremne skupine organiziraju prosvjede na privatnim adresama novinara i političara s kojima se ne slažu. Dok žrtve trpe strah i prijetnje, pravna država pokazuje opasne slabosti.
Najčitanije
  1. Sanja Musić Milanović 9
    Hit na ulicama

    Ove gležnjače imaju visoku potpeticu, ali jako su udobne - nosi ih i Sanja Musić Milanović
  2. Igor Komarov
    istraga na Baliju

    Odrubljena glava i dijelovi tijela pripadaju sinu bogatog poduzetnika? Prije nego što je ubijen, objavljena mučna snimka
  3. Donald Trump i eksplozija u Iranu, ilustracija u tijeku
    Ozbiljno upozorenje

    Škola u kojoj su poginule djevojčice gađana više puta, Trump prijeti Kubi, nije ga briga za rast cijena zbog rata: "Iranci me zovu, ali je kasno"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Provjereno istražuje: Kako ekstremne skupine nekažnjeno prosvjeduju pred privatnim domovima novinara i političara
DONOSI PROVJERENO
"Znamo gdje živiš!" Desni ekstremisti zastrašuju neistomišljenike na kućnim pragovima, a sustav ih ne zaustavlja
Rat SAD-a i Izraela s Iranom - šesti dan
Ozbiljno upozorenje
Škola u kojoj su poginule djevojčice gađana više puta, Trump prijeti Kubi, nije ga briga za rast cijena zbog rata: "Iranci me zovu, ali je kasno"
Kanalizacija se izlila u more u Dubrovniku, a uzrok začepljenja bile su vlažne maramice
fekalije u moru
Gradonačelnik za začepljenu kanalizaciju krivi građane i vlažne maramice: "Mi smo Monty Python"
Besplatna, a neobvezna cjepiva: Što o novom prijedlogu kaže infektolog Goran Tešović?
NOVA IMUNIZACIJA
Infektolog o sve traženijim cjepivima: "Djeca mlađa od pet godina su najugroženija"
Pedijatri traže besplatna cjepiva protiv meningokoka i RSV-a za svu djecu u Hrvatskoj
upozorenje majke
Nakon smrti sedmomjesečne bebe rasprodano cjepivo: Hoće li država reagirati?
Trump predlaže Markwaynea Mullina za šefa domovinske sigurnosti SAD-a
TRUMPOV SAVEZNIK
Kontroverzni senator i bivši MMA borac preuzima ključni resor: Tko je Markwayne Mullin?
Rat SAD-a i Izraela s Iranom - šesti dan
Ozbiljno upozorenje
Škola u kojoj su poginule djevojčice gađana više puta, Trump prijeti Kubi, nije ga briga za rast cijena zbog rata: "Iranci me zovu, ali je kasno"
Na Baliju pronađeni odrubljena glava i dijelovi tijela: Pripadaju otetom sinu bogatog Ukrajinca?
istraga na Baliju
Odrubljena glava i dijelovi tijela nađeni u rijeci na Baliju: "To je oteti sin bogatog poduzetnika"
Ministarstvo vanjskih poslova Srbije objasnilo zašto ne preporučuje građanima put u Hrvatsku
DRUŠTVENE MREŽE GORE
Srbija objasnila zašto ne preporučuje putovanje u Hrvatsku osim u krajnjoj nuždi
Iranski bombarderi bili su dvije minute udaljeni od napada na američku zračnu bazu
Drama na nebu
Iranski bombarderi bili su dvije minute udaljeni od napada na američku zračnu bazu
Ivica Puljić o ratu SAD i Izraela protiv Irana
Analiza RATA
Dopisnik iz Washingtona na jednostavnom primjeru objasnio posljedice rata u Irana
Tužan prizor s juga Hrvatske: Iz grdobine izvadili plastičnu bocu
Zabrinjavajući prizori
Šokantan ulov: "Mislili smo da je možda progutala sipu, patila je jadna životinja"
Srbija građanima objavila upozorenje da u Hrvatsku putuju "Ssmo u slučaju krajnje potrebe" 21
MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA
Srbija upozorila građane da ne putuju u Hrvatsku: "Samo u slučaju krajnje potrebe"
Rat SAD-a i Izraela s Iranom - šesti dan 10
Ozbiljno upozorenje
Škola u kojoj su poginule djevojčice gađana više puta, Trump prijeti Kubi, nije ga briga za rast cijena zbog rata: "Iranci me zovu, ali je kasno"
Ministar Ivan Anušić nakon sjednice Vlade 8
Odluka predsjednika
Anušić odgovorio Milanoviću: "Ja kao ministar obrane doznajem iz medija da mi evakuiramo naše vojnike"
Ministarstvo vanjskih poslova Srbije objasnilo zašto ne preporučuje građanima put u Hrvatsku 8
DRUŠTVENE MREŽE GORE
Srbija objasnila zašto ne preporučuje putovanje u Hrvatsku osim u krajnjoj nuždi
Kaos u američkom Kapitolu 6
KAOTIČNE SCENE
VIDEO "Nitko ne želi ratovati za Izrael": Kaos u Kapitolu, više je ozlijeđenih. Proširila se snimka incidenta
Veliki ajatolah Irana pozvao na prolijevanje Trumpove krvi 5
RIJETKO OBRAĆANJE
VIDEO "Prolijte cionističku krv, prolijte Trumpovu krv": Veliki ajatolah na iranskoj državnoj televiziji pozvao na nasilje
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Rat SAD-a i Izraela s Iranom - šesti dan
Ozbiljno upozorenje
Škola u kojoj su poginule djevojčice gađana više puta, Trump prijeti Kubi, nije ga briga za rast cijena zbog rata: "Iranci me zovu, ali je kasno"
Ministarstvo vanjskih poslova Srbije objasnilo zašto ne preporučuje građanima put u Hrvatsku
DRUŠTVENE MREŽE GORE
Srbija objasnila zašto ne preporučuje putovanje u Hrvatsku osim u krajnjoj nuždi
Iranski bombarderi bili su dvije minute udaljeni od napada na američku zračnu bazu
Drama na nebu
Iranski bombarderi bili su dvije minute udaljeni od napada na američku zračnu bazu
show
Charlotte Lawrence šokirala outfitom na reviji u Parizu
vidimo li mi to dobro?
Pojavila se bez hlača: Pogledajte što je odjenula umjesto njih i zašto je svi komentiraju
Lepa Brena oduševila fanove prirodnim izdanjem
prirodno izdanje
Kako Lepa Brena izgleda bez šminke? Mlađi sin objavio je opuštenu fotku pjevačice
Britney Spears uhićenja zbog vožnje pod utjecajem alkohola
ozbiljan prekršaj
Uhićena je Britney Spears, poznati su detalji incidenta
zdravlje
Humani papiloma virus (HPV): Kako se prenosi, koliko je opasan i je li izlječiv?
Piše liječnica
Humani papiloma virus (HPV): Kako se prenosi, koliko je opasan i je li izlječiv?
Karcinom in situ: Koje je značenje? Evo što trebate znati
Važno je znati
Karcinom in situ: Koje je značenje? Evo što trebate znati
9 stvari koje trebate učiniti prije spavanja kako biste se ujutro probudili sretniji
Nekoliko jednostavnih promjena
9 stvari koje trebate učiniti prije spavanja kako biste se ujutro probudili sretniji
zabava
Napao ga morski pas, no nitko mu ne bi vjerovao da nije imao kameru
Za dlaku!
Napao ga morski pas, no nitko mu ne bi vjerovao da nije imao kameru
"Znam da nisam jedina": Žena podijelila snimku muža dok se sprema za posao i ujedinila regiju
Zvuči poznato?
"Znam da nisam jedina": Žena podijelila snimku muža dok se sprema za posao i ujedinila regiju
Jurio kao muha bez glave, a kamera zabilježila kobne posljedice
Katastrofa...
Jurio kao muha bez glave, a kamera zabilježila kobne posljedice
tech
VIDEO Muskov robot iznenadio sve svojim novim vještinama
Djeluje uvjerljivo
VIDEO Muskov robot iznenadio sve svojim novim vještinama
Britanska studija pokazuje da umjetna inteligencija bira nuklearnu eskalaciju u 95 posto simulacija ratnih igara
Držati podalje od "crvenog gumba"
Britanska studija pokazuje da umjetna inteligencija bira nuklearnu eskalaciju u 95 posto simulacija ratnih igara
Mjesec podrhtava više nego što se dosad mislilo, a to nije dobra vijest za njegovo trajno koloniziranje
Otkriveni skriveni nabori
Mjesec podrhtava više nego što se dosad mislilo, a to nije dobra vijest za njegovo trajno koloniziranje
sport
Sudačka komisija objavila analizu četvrtfinalnih utakmica hrvatskog Kupa
Analiza četvrtfinala
Sudačka komisija presudila: Kolarić napravio dvije velike pogreške u Jadranskom derbiju
Sve je na strani Dinama: Hajduk u jako teškoj situaciji, sve mu se lomi u dva derbija
Komentar Ivice Mede
Sve je na strani Dinama: Hajduk u jako teškoj situaciji, sve mu se lomi u dva derbija
Sjajna vijest za hrvatsku reprezentaciju: Zlatko Dalić sad puno lakše diše
Uoči završnice sezone
Sjajna vijest za hrvatsku reprezentaciju: Zlatko Dalić sad puno lakše diše
tv
Kumovi: Riješio je jedan obiteljski problem, ali čeka ga još jedan mnogo ozbiljniji
KUMOVI
Kumovi: Riješio je jedan obiteljski problem, ali čeka ga još jedan mnogo ozbiljniji
U dobru i zlu: Njegova okrutnost nema granica
U DOBRU I ZLU
Njegova okrutnost nema granica
Crno more: Nada se da on nije njezin otac
CRNO MORE
Nada se da on nije njezin otac
putovanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji znaju sve o svemu
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji znaju sve o svemu
Zanimljivosti o Iranu i Perziji: Gradovi, matematika, medicina... i parfemi
Posebna zemlja
Stvari koje možda niste znali o Iranu i Perziji: Gradovi, matematika, medicina... i parfemi
Najljepša planinska cesta u Europi: 48 kilometara surove ljepote podijeljene u 36 serpentina
Alpska cesta Grossglockner
Najljepša planinska cesta u Europi: 48 kilometara surove ljepote podijeljene u 36 serpentina
novac
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
Puno traže od zaposlenih
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
Brend premium tenisica snažno raste, ruši Adidas i Nike, ali dionice mu potunule 11 posto
Neočekivana reakcija tržišta
Brend premium tenisica snažno raste, ruši Adidas i Nike, ali dionice mu potonule 11 posto
Analitičari procjenjuju: Koliko je Europa stvarno izložena ratu u Iranu
Revizija prognoza
Analitičari procjenjuju: Koliko je Europa stvarno izložena ratu u Iranu
lifestyle
Sanja Musić Milanović u kaubojskim gležnjačama 2026.
Hit na ulicama
Ove gležnjače imaju visoku potpeticu, ali jako su udobne - nosi ih i Sanja Musić Milanović
Recept za pogaču sa sirom i češnjakom
Neodoljiva je
Pogača sa sirom i češnjakom: Ovaj recept omamio nas je mirisom i okusom, pa ga dijelimo s vama
Točkaste suknje hit su proljeća 2026.
Od 10 do 100 eura
Ove će suknje biti veliki proljetni trend - pronašli smo 12 modela za sve prilike
sve
Sanja Musić Milanović u kaubojskim gležnjačama 2026.
Hit na ulicama
Ove gležnjače imaju visoku potpeticu, ali jako su udobne - nosi ih i Sanja Musić Milanović
Recept za pogaču sa sirom i češnjakom
Neodoljiva je
Pogača sa sirom i češnjakom: Ovaj recept omamio nas je mirisom i okusom, pa ga dijelimo s vama
Sudačka komisija objavila analizu četvrtfinalnih utakmica hrvatskog Kupa
Analiza četvrtfinala
Sudačka komisija presudila: Kolarić napravio dvije velike pogreške u Jadranskom derbiju
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene