Oglasio se Hamenei, izravno odgovorio Trumpu

Povodom obilježavanja sjećanja na protjerivanje portugalskih snaga iz Hormuškog tjesnaca 1622. godine iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei povukao je paralelu s današnjom situacijom. Prema njegovim riječima, dva mjeseca nakon početka "najveće kampanje agresije u regiji" planovi SAD-a doživjeli su fijasko.

Hamenei je istaknuo da su iranske snage od kraja veljače, kada je započeo rat s Izraelom i SAD-om, pokazale "čudesne manifestacije budnosti i hrabre borbe".

Kraj američke prisutnosti: Poručio je da će svijet svjedočiti budućnosti regije u kojoj će se resursi koristiti isključivo za napredak i prosperitet njezinih naroda, a ne za interese stranih sila.

"Marionetske baze": Američke vojne baze u regiji nazvao je "gnijezdima nesigurnosti". Ustvrdio je kako te baze nemaju snage osigurati ni vlastitu sigurnost, a kamoli pružiti zaštitu onima koji o njima ovise.

U izravnom odgovoru na zahtjeve Donalda Trumpa o razoružavanju Hamenei je bio neumoljiv. Poručio je da će Iran svoje nuklearne i raketne sposobnosti braniti jednako odlučno kao što brani svoje kopnene, morske i zračne granice.

"Devedeset milijuna ponosnih i časnih Iranaca unutar i izvan zemlje smatraju sve iranske identitetske, duhovne, ljudske, znanstvene, industrijske i tehnološke kapacitete – od nanotehnologije i biotehnologije do nuklearnih i raketnih sposobnosti – nacionalnom imovinom i štitit će ih baš kao što štite vode, zemlju i zračni prostor zemlje", izjavio je Hamenei.

Kontrola Hormuškog tjesnaca kao adut u pregovorima

Teheran je ponovno uputio upozorenje susjednim zemljama Zaljeva (GCC), naglašavajući da su iranski napadi na njih izravna posljedica američke prisutnosti na njihovu teritoriju.

Iran zahtijeva da se te države distanciraju od Washingtona i okončaju gostoprimstvo stranim bazama. Potvrđujući puni suverenitet nad Hormuškim tjesnacem, Hamenei je jasno dao do znanja da će Iran koristiti upravljanje tim strateškim putem kao moćnu polugu u svim tekućim međunarodnim pregovorima.