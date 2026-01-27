Nakon višegodišnjih hakerskih napada razotkriveni kineski špijuni usmjereni na visoke dužnosnike

Sumnja se da su kineski hakeri godinama neovlašteno pristupali telefonima britanskih dužnosnika.

Na taj su način kompromitirali dužnosnike u Downing Streetu i otkrivali njihove privatne podatke, piše The Telegraph.

Radi se o telefonima bliskih suradnika Borisa Johnsona, kao što su Liz Truss i Rishi Sunaka. Hakiranje se odvijalo u periodu između 2021. i 2024. godine.

Izvori navode kako se operacija odnosila na "srce Downing Streeta". Postoji i opcija da operacija Kine, poznata kao Salt Typhoon, i dalje traje. To bi značilo da su ugroženi aktualni britanski premijer Sir Keir Starmer i njegovo osoblje.

Britanska obavještajna služba MI5 upozorila je parlament još u studenom na prijetnju kineske države. Vijest se pojavila uoči putovanja premijera u Kinu, prvog od 2018. godine.

"Koliko još dokaza treba ovoj Vladi prije nego što se prestane ulizivati Xiju, uspravi se kao velika zemlja kakva jesmo i obrani nas? Laburisti nagrađuju neprijateljske akcije protiv naše države", rekla je Alicia Kearns, ministrica u sjeni za nacionalnu sigurnost.

Kearns je ujedno i jedna od meta u kineskom špijunskom napadu.

Postoji mogućnost da su špijuni čitali poruke i prisluškivali pozive dužnosnika. U slučaju da nisu direktno prisuškivali mogli su pristupit podacima koji pokazuju s kim su komunicirali i koja je njihova lokacija.

Hakiranje Downing Streeta samo je dio špijunske akcije Kine. Neke od zemalja koje su isto uključene u hakiranje su članice obavještajnog saveza Five Eyes: Australija, Kanada i Novi Zeland.

"Salt Typhoon jedno od najistaknutijih imena u svijetu kibernetičke špijunaže", rekao je Yuval Wollman, bivši šef izraelske obavještajne službe.

Nadodao je da su operacije bile "visoko ciljane, s potvrđenim probojima u više regija, uključujući kritičnu infrastrukturu Ujedinjenog Kraljevstva 2023. i 2024. godine".

Dok su američki dužnosnici otvoreno govorili o napadu, britanska vlada dala je tek nejasnu potvrdu i odbila daljnje komentare, a Kina je optužbe odbacila.