Grenlanđani dobili priručnik za preživljavanje u slučaju krize: "Imajte i zalihu streljiva"

Vlada Grenlanda izdala je priručnik u kojemu građanima daje praktične savjete kako da osiguraju samodostatnost na pet dana u slučaju krize i naprave zalihe hrane, lijekova, streljiva i ribolovne opreme.
U priručniku na 11 stranica, objavljenom u četvrtak, kućanstvima su ponuđeni "praktični i jednostavni savjeti" o kako reagirati u kriznoj situaciji, uključujući smjernice o pitkoj vodi, hrani, lijekovima, grijanju, komunikaciji i skrbi za osobe s posebnim potrebama.
Među stavkama koje se građanima preporučuje pratiti nalaze se "vatreno oružje, streljivo i ribolovna oprema", budući da lov u kriznim situacijama može biti izvor hrane.
Priručnik također preporučuje osigurati pristup trima litrama vode po osobi dnevno te stvoriti zalihe hrane poput sušenog mesa i ribe, kao i konzervirane hrane.
Prema navodima vlade, rad na reviziji savjeta o pripravnosti za stanovnike Grenlanda započeo je prošle godine, u kontekstu niza dugoročnih i kratkoročnih nestanaka električne energije.
Priručnik je predstavljen istoga dana kada je američki predsjednik Donald Trump tijekom govora na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu isključio mogućnost vojnog preuzimanja Grenlanda, ali je ponovno naglasio svoje namjere da pripoji taj teritorij.
Peter Borg, grenlandski ministar ribarstva, lova, poljoprivrede i samodostatnosti, izjavio je da priručnik "nije izraz očekivanja krize", već je namijenjen jačanju "ukupne pripravnosti" i sigurnosti društva.
U savjetima se navodi da, ako se kućanstva mogu sama brinuti o sebi pet dana, vlasti se mogu usredotočiti na pomoć "najugroženijima" i na "normalizaciju situacije".
Nakon Trumpovih izjava u Davosu, Grenlanđani su izrazili osjećaj nesigurnosti u pogledu svoje budućnosti. Stanovnici Nuuka rekli su za The Independent da nemaju povjerenja u američkog predsjednika i da žive pod stalnim osjećajem zabrinutosti.
Danska premijerka ponovno na Grenlandu
Danska premijerka Mette Fredriksen u petak je ponovno sletjela u Nuuk, glavni grenlandski grad gdje se sastala s premijerom Jens-Frederik Nielsenom. Dočekao ju je u zračnoj luci te ju pozdravio srdačnim zagrljajem.
Potom su otišli na ručak, nakon kojeg je premijerka dala kratku izjavu.
"Ovo je zajednički radni dan, gdje pripremamo sljedeće korake. Želimo jaču prisutnost NATO-a. Sada planovi počinju postajati konkretniji", kazala je Fredriksen te dodala da "sada ide prošetati", piše BT.dk.