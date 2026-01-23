Grenlanđani dobili priručnik za preživljavanje u slučaju krize: "Imajte i zalihu streljiva"

Vlada Grenlanda izdala je priručnik u kojemu građanima daje praktične savjete kako da osiguraju samodostatnost na pet dana u slučaju krize i naprave zalihe hrane, lijekova, streljiva i ribolovne opreme.

U priručniku na 11 stranica, objavljenom u četvrtak, kućanstvima su ponuđeni "praktični i jednostavni savjeti" o kako reagirati u kriznoj situaciji, uključujući smjernice o pitkoj vodi, hrani, lijekovima, grijanju, komunikaciji i skrbi za osobe s posebnim potrebama.

Među stavkama koje se građanima preporučuje pratiti nalaze se "vatreno oružje, streljivo i ribolovna oprema", budući da lov u kriznim situacijama može biti izvor hrane.

Priručnik također preporučuje osigurati pristup trima litrama vode po osobi dnevno te stvoriti zalihe hrane poput sušenog mesa i ribe, kao i konzervirane hrane.

Prema navodima vlade, rad na reviziji savjeta o pripravnosti za stanovnike Grenlanda započeo je prošle godine, u kontekstu niza dugoročnih i kratkoročnih nestanaka električne energije.

Priručnik je predstavljen istoga dana kada je američki predsjednik Donald Trump tijekom govora na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu isključio mogućnost vojnog preuzimanja Grenlanda, ali je ponovno naglasio svoje namjere da pripoji taj teritorij.

Peter Borg, grenlandski ministar ribarstva, lova, poljoprivrede i samodostatnosti, izjavio je da priručnik "nije izraz očekivanja krize", već je namijenjen jačanju "ukupne pripravnosti" i sigurnosti društva.

U savjetima se navodi da, ako se kućanstva mogu sama brinuti o sebi pet dana, vlasti se mogu usredotočiti na pomoć "najugroženijima" i na "normalizaciju situacije".

Nakon Trumpovih izjava u Davosu, Grenlanđani su izrazili osjećaj nesigurnosti u pogledu svoje budućnosti. Stanovnici Nuuka rekli su za The Independent da nemaju povjerenja u američkog predsjednika i da žive pod stalnim osjećajem zabrinutosti.

Danska premijerka ponovno na Grenlandu

Danska premijerka Mette Fredriksen u petak je ponovno sletjela u Nuuk, glavni grenlandski grad gdje se sastala s premijerom Jens-Frederik Nielsenom. Dočekao ju je u zračnoj luci te ju pozdravio srdačnim zagrljajem.

STM Frederiksen: ”Lige landet i Nuuk. Glad for at være tilbage i Grønland. Ser frem til at fortsætte det tætte samarbejde - også i forberedelserne af den fælles diplomatiske indsats. Tak for den varme velkomst Jens-Frederik.” 🇬🇱 pic.twitter.com/Q3FzGByqqe — Statsministeriet (@Statsmin) January 23, 2026

Potom su otišli na ručak, nakon kojeg je premijerka dala kratku izjavu.

"Ovo je zajednički radni dan, gdje pripremamo sljedeće korake. Želimo jaču prisutnost NATO-a. Sada planovi počinju postajati konkretniji", kazala je Fredriksen te dodala da "sada ide prošetati", piše BT.dk.