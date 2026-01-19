Europska zemlja priprema stanovnike za rat, poslane upute: "Ako čujete eksploziju..."

Poljska vlada poslala je svojim građanima priručnike za hitne slučajeve.

U brošurama koje su poslane na 17 milijuna kućanstava nalaze se upute kako se ponašati i zaštititi od zračnih napada, kemijskih ili nuklearnih prijetnji.

Priručnici dolaze u vrijeme kada međunarodne snage ne uspijevaju pronaći način za okončanje rada u Ukrajini, poljskim susjedima na čijem je teritoriju već bilo nekoliko incidenata s povredom graničnog prostora.

Priručnici koje vlasti distribuiraju od kraja prosinca stigli su u administrativni okrug Warmia-Masuria, koji graniči s Rusijom, zatim Podlaskie, koji graniči s Bjelorusijom, i Lublin, koji graniči i s Bjelorusijom i s Ukrajinom, gdje je prijetnja sigurnosti najviša.

Strah od rata s Rusijom opipljiv je među Poljacima, koji se na taj način pripremaju za moguće prijetnje na europskom teritoriju, javljaju njemački mediji, prenosi fenix-magazin.

Priručnik nazvan Vodič za sigurnost na 52 stranice pruža savjete o postupanju u slučaju prirodnih katastrofa i nestanka električne energije te praktične savjete za zaštitu u slučaju nužde ili rata. Detaljno je opisano što bi trebao sadržavati ruksak za evakuaciju te kako se u trenutku izravne opasnosti, ako je postoji mogućnost pronalaska adekvatnog skloništa, skloniti iza nosivih zidova.

"Ako čujete eksploziju vani, spustite se na tlo, idealno u jarak ili udubinu, i zaštitite glavu", savjetuje se u slučaju zračnog napada, a za nuklearnu prijetnju: "Zatvorite prozore, ventilacijske otvore i poklopce peći i kamina te isključite klima-uređaj."

"Svaki Poljak ima dužnost braniti domovinu, ali domovina također ima dužnost osigurati infrastrukturu za zaštitu svakog Poljaka", rekao je ministar unutarnjih poslova Marcin Kierwiński na predstavljanju priručnika, u kojem se navodi kako rat s druge strane istočne granice Poljske utječe na osjećaj sigurnosti svih njezinih građana.