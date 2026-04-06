Policijski službenici Službe kriminalističke policije PU bjelovarsko-bilogorske provode kriminalističko istraživanje kaznenog djela prijevare počinjenog na štetu 70-godišnjaka.

Prema dosad prikupljenim informacijama, muškarac je u srpnju 2025. preko interneta pronašao novinski članak u kojem je navodno poznati politički dužnosnik u Hrvatskoj govorio o tome kako se obogatio ulaganjem u dionice, naftu, zlato i druge financijske instrumente.

U članku je bilo navedeno i da takav način zarade preporučuje građanima, a na kraju se nalazila poveznica preko koje su zainteresirani mogli ostaviti svoje kontakt podatke. Muškarac je to i učinio.

Nedugo nakon što je ostavio podatke, kontaktirao ga je nepoznati muškarac i nagovorio ga na početno ulaganje od 250 eura. Nakon što je uplatio taj iznos, prikazano mu je da se njegov novac vrlo brzo udvostručio na 500 eura. Taj mu je iznos potom i isplaćen na bankovni račun, zbog čega je povjerovao da je riječ o stvarnom, sigurnom i isplativom ulaganju.

Sve veće uplate

Nakon toga su ga, prema unaprijed osmišljenom scenariju, počele kontaktirati različite nepoznate osobe koje su ga poticale na nova ulaganja u dionice.

Muškarac je pritom primao lažne izvještaje o navodnoj zaradi. Prevaranti su ga držali u uvjerenju da ostvaruje sve veći profit i da su njegova ulaganja već sedmerostruko veća od uloženog iznosa.

Kada je pokušao isplatiti navodnu dobit, rečeno mu je da prije toga mora uplatiti dodatni novac zbog troškova, poreza ili aktivacije računa.

Vjerujući da će tako doći do još veće zarade, oštećeni je od srpnja 2025. do ožujka ove godine, prema uputama nepoznatih osoba, uplatio ukupno oko 520 tisuća eura.

Tek nakon toga shvatio je da je prevaren.

Policija upozorava građane

Iz policije upozoravaju građane da budu posebno oprezni kada je riječ o ulaganjima putem interneta te podsjećaju na nekoliko važnih pravila:

ne vjerujte oglasima i člancima koji obećavaju brzu i sigurnu zaradu bez rizika

budite sumnjičavi prema preporukama poznatih osoba, osobito ako vas vode na poveznice za unos osobnih podataka

ne ostavljajte kontakt podatke na neprovjerenim internetskim stranicama

ne instalirajte programe za udaljeni pristup računalu na zahtjev nepoznatih osoba

provjerite je li investicijska platforma registrirana i pod nadzorom nadležnih institucija

ne dijelite podatke o bankovnim računima, karticama i lozinkama

ne uplaćujte novac nepoznatim osobama

Policija posebno naglašava da građani nikada ne bi smjeli olako uplaćivati novac na zahtjev nepoznatih osoba, bez obzira na obećanja o velikoj zaradi. Počinitelji često na početku isplate manji iznos kako bi stekli povjerenje žrtve, a zatim traže sve veće uplate. Jednom uplaćeni novac najčešće završava na računima u inozemstvu i vrlo ga je teško vratiti.

Ako vas netko uvjerava da hitno morate uplatiti dodatni novac kako biste mogli podići svoju zaradu, gotovo sigurno je riječ o prijevari.

U slučaju sumnje na prijevaru, građani bi odmah trebali prekinuti komunikaciju s nepoznatim osobama, ne uplaćivati dodatni novac i što prije sve prijaviti policiji. "Ako nešto nije istinito u stvarnom svijetu, nije ni u virtualnom!", poručuju iz policije.